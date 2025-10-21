magazin
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια
Culture Live 21 Οκτωβρίου 2025 | 18:50

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Αναβλητικότητα: Γιατί σε «πιάνει» και πώς θα την ξεπεράσεις

Αναβλητικότητα: Γιατί σε «πιάνει» και πώς θα την ξεπεράσεις

Spotlight

Σε ένα πολυπληθές τηλεοπτικό τοπίο, λίγες σειρές έχουν χαράξει μια τόσο ξεχωριστή θέση όσο το Black Mirror, η ανθολογική σειρά επιστημονικής φαντασίας του Netflix που αποτελείται από μεμονωμένα, αυτόνομα επεισόδια, τα οποία ασχολούνται με τη σκοτεινή πλευρά της νεωτερικότητας και της τεχνολογικής προόδου. Αλλά ενώ μπορεί να διαφέρει εντυπωσιακά από οτιδήποτε άλλο υπάρχει τώρα, σίγουρα δεν είναι μοναδικό στην ιστορία της τηλεόρασης. Για την ακρίβεια, μπορείτε να δείτε τις ρίζες της από πολύ παλιά σε μια κλασική βρετανική σειρά επιστημονικής φαντασίας που γιορτάζει την 60ή της επέτειο. Η σειρά Out of the Unknown, που προβλήθηκε από το BBC μεταξύ 1965 και 1971 και επανακυκλοφόρησε σε DVD το 2014 από το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, αποτέλεσε μια πολιτιστική εξαίρεση. Ενώ υπήρχαν διάφορες σειρές επιστημονικής φαντασίας στη βρετανική και αμερικανική τηλεόραση εκείνη την εποχή, προσέφεραν κυρίως αποδράσεις, όπως το Doctor Who (1963-89) και οι διάφορες σειρές των Gerry και Sylvia Anderson, όπως το Stingray (1964-65) και το Thunderbirds (1965).

«Το Out of the Unknown ήταν πραγματικά η πρώτη φορά που η επιστημονική φαντασία παρουσιάστηκε ως σοβαρό και έξυπνο δράμα ενηλίκων»

YouTube thumbnail

Η έμπνευση

Ο στόχος του Out of the Unknown ήταν πιο υψηλός: είχε ως στόχο να αφηγηθεί ιστορίες επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν σοβαρά, ενήλικα θέματα όπως ο πόλεμος, η πολιτική και η τεχνολογία, και ανακάτευε πρωτότυπα σενάρια με διασκευές ιστοριών διάσημων συγγραφέων όπως ο Τζον Ουίντμαν, ο Ρέι Μπράντμπερι και ο Τζέιμς Γκράχαμ Μπάλαρντ.

Κατάφερε επίσης να περιγράψει φανταστικά μέλλοντα, ενώ σχολίαζε πραγματικά τους φόβους και τις εντάσεις που αντιμετώπιζε ο κόσμος την εποχή της παραγωγής του.

Από αυτή και άλλες απόψεις, οι παραλληλισμοί με το Black Mirror είναι σαφείς, αν και υπάρχει μια ειρωνεία σε αυτή τη σύγκριση. «Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν το έχω δει!» δηλώνει στο BBC ο δημιουργός του Black Mirror, Τσάρλι Μπρούκερ.

«Η έμπνευση για το Black Mirror προήλθε πραγματικά από το Tales of the Unexpected, το The Twilight Zone και πολλά ελαφρώς περίεργα μεμονωμένα δράματα του BBC, όπως το Nigel Kneale’s The Stone Tape και το The Year of the Sex Olympics. Σίγουρα πέφτω συχνά πάνω σε δουλειά που συνδέεται άμεσα με το Out of the Unknown, ωστόσο δεν το έχω δει. Είναι ενδιαφέρον!».

Out of the Unknown (1965-1971) –  Internet Archive

Επιστημονική φαντασία με συναίσθημα

Το Out of the Unknown ήταν η ιδέα της πρωτοπόρου παραγωγού Αϊρίν Σούμπικ. Αρχικά εργαζόταν ως story editor στον καταργημένο πλέον βρετανικό τηλεοπτικό οργανισμό ABC television στην εκπομπή Armchair Theatre, ο ενθουσιασμός της για την επιστημονική φαντασία οδήγησε τελικά στην παραγωγή 13 επεισοδίων της σειράς Out of This World (1962) για τον βρετανικό τηλεοπτικό οργανισμό ITV.

Αργότερα, η Σούμπικ ήταν story editor στην ανθολογική σειρά του BBC Story Parade (1964-65), η οποία ήταν μια σειρά από αυτόνομες διασκευές σύγχρονων μυθιστορημάτων και η οποία δραματοποίησε ενδεικτικά το βιβλίο του Ισαάκ Ασίμωφ, The Caves of Steel (Σπηλιές από Ατσάλι).

Η επιτυχία και των δύο εγχειρημάτων έπεισε τον επικεφαλής του BBC, Σίντνεϊ Νιούμαν, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τη Σούμπικ στο ABC, ότι θα έπρεπε να σχεδιάσει μια σειρά αφιερωμένη στην επιστημονική φαντασία με συναίσθημα.

Για ενήλικες

Ο ιστορικός της τηλεόρασης Τζον Ντιρ εξηγεί το αρχικό σκεπτικό της σειράς. «Το Out of the Unknown ήταν πραγματικά η πρώτη φορά που η επιστημονική φαντασία παρουσιάστηκε ως σοβαρό και έξυπνο δράμα ενηλίκων» λέει στο BBC.

«Σήμερα, σειρές όπως το Alien: Earth και το Andor δεν είναι αξιοσημείωτες ως φτιαγμένες για ενήλικες, και προφανώς έχουν τις ρίζες τους στον κινηματογράφο, αλλά αυτή η σειρά ήταν η πρώτη φορά που πολλοί άνθρωποι θα παρακολουθούσαν φανταστική λογοτεχνία, έχοντας βρει πράγματα όπως το Doctor Who πολύ νεανικά».

Η σειρά άρχισε να μεταδίδεται το 1965, με την πρώτη της ιστορία, το No Place Like Earth του Τζον Ουίντμαν, να βγαίνει στις 4 Οκτωβρίου. Η Σούμπικ ήταν παραγωγός των δύο πρώτων σειρών, που περιλάμβαναν 26 επεισόδια, προτού αποχωρήσει για να ασχοληθεί με άλλες δουλειές, παραδίδοντας την παραγωγή στον παραγωγό Άλαν Μπρόμλι, ο οποίος ανέλαβε άλλες δύο σειρές που διήρκεσαν από το 1969 έως το 1971.

Η σειρά άλλαξε ολόκληρη την αντίληψη της τηλεοπτικής επιστημονικής φαντασίας, δείχνοντας πώς μπορούσε να αντιμετωπίσει πολύπλοκα θέματα

YouTube thumbnail

Μια σειρά από καλλιτεχνικά και συγγραφικά διαμάντια

Η ταινία Out of the Unknown διέθετε πλούσιο ταλέντο πίσω και μπροστά από την κάμερα. Εκτός από τους σπουδαίους συγγραφείς των οποίων το έργο διασκευάστηκε, κάθε επεισόδιο παίζεται από τους καλύτερους Βρετανούς ηθοποιούς χαρακτήρων, όπως ο πρώην Doctor Who , Πάτρικ Τρότον, ο μελλοντικός πρωταγωνιστής Ντέιβιντ Χέμινγκς και γνωστά πρόσωπα του βρετανικού θεάτρου, όπως η Ιβόν Μισέλ, η Σίλβια Κόλεριτζ και η Λιν Φάρλι, για να αναφέρουμε μόνο μερικούς.

Διάσημα πρόσωπα εμφανίστηκαν ακόμη και σε ρόλους παραγωγής – ο μελλοντικός σκηνοθέτης των Alien και Blade Runner, Ρίντλεϊ Σκοτ, για παράδειγμα, εργάστηκε ως σχεδιαστής παραγωγής σε ένα από τα πιο δυνατά επεισόδια της σειράς, μια διασκευή του βιβλίου Some Lapse of Time του Τζον Μπράνερ.

Μια αλληγορία για την αποικιοκρατία

Η σειρά άλλαξε ολόκληρη την αντίληψη της τηλεοπτικής επιστημονικής φαντασίας, δείχνοντας πώς μπορούσε να αντιμετωπίσει πολύπλοκα θέματα. Αυτό φάνηκε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, μια διασκευή του βιβλίου του Τζουν Ουίντμαν, No Place Like Earth.

Ακολουθώντας έναν περιπλανώμενο που αφήνει πίσω του τη μοναχική του ζωή στον Άρη για να δοκιμάσει τη ζωή στην Αφροδίτη, για να διαπιστώσει ότι η κοινωνία της βασίζεται στη δουλεία των σκλάβων, ήταν μια όχι και τόσο διακριτική αλληγορία για την αποικιοκρατία.

«Η καλή επιστημονική φαντασία είναι ένας τρόπος να πεις κάτι που δεν μπορείς να πεις με απλούς όρους» έγραψε το 1975 η Σούμπικ στο βιβλίο της Play for Today: The Evolution of Television Drama.

YouTube thumbnail

«Μια εκνευριστική ματιά στο παρόν μας»

Με το Out of the Unknown να παράγεται λίγα χρόνια μετά την κρίση του Βερολίνου το 1961, όταν οι εντάσεις μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Δύσης κορυφώθηκαν και οδήγησαν στην κατασκευή του Τείχους του Βερολίνου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το πρόγραμμα αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην παράνοια για τον Ψυχρό Πόλεμο.

Τόσο το δεύτερο όσο και το τρίτο επεισόδιο, το The Counterfeit Man του Άλαν Νουρς και το Stranger in the Family του Ντέιβιντ Κάμπτον, πραγματεύονται τον φόβο της διείσδυσης ενός μεταμφιεσμένου εχθρού. Εξίσου, η απειλή του πυρηνικού πολέμου στοιχειώνει τη σειρά.

Ωστόσο, το σημείο στο οποίο το Out of the Unknown αναδείχθηκε πραγματικά, ήταν η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της προσωπικής τεχνολογίας στην κοινωνία. Σε αυτό το σημείο εντοπίζονται επίσης τα αποτυπώματά του στο Black Mirror. Σε ένα επεισόδιο, το The Dead Past του Ασίμωφ, ένα είδος επεμβατικού, χρονικά μεταβαλλόμενου memory player – στο οποίο μπορεί να κληθεί και να παρακολουθηθεί στην οθόνη οποιοδήποτε γεγονός – τελικά απελευθερώνεται, προβλέποντας τον εθισμό στα social media.

Μια τέλεια προφητεία της εποχής του διαδικτύου

Δημιουργεί αναπόφευκτα μια κοινωνία κολλημένη στις οθόνες μέσω της νοσταλγίας καθώς και σε μια συνεχή κατάσταση επιτήρησης. Ίσως το πιο εκπληκτικό επεισόδιο όλης της σειράς, το The Machine Stops, βασισμένο σε ένα διήγημα του ΕΜ Φόρστερ, μοιάζει εξίσου με μια εκνευριστική ματιά στο παρόν μας.

Η ιστορία παρακολουθεί μια κοινωνία που ζει μέσω οθονών ενώ οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους -ειδικότερα αυτή η διασκευή από τους Κλάιβ Ντόνερ και Κένεθ Κάβαντερ, μοιάζει με μια τέλεια προφητεία της εποχής του διαδικτύου.

Ωστόσο, με διαφορά 60 ετών, τόσο το Black Mirror όσο και το Out of the Unknown είχαν σημαντικό πολιτιστικό αντίκτυπο – προσπαθώντας να φανταστούν την κοινωνία που πρόκειται να γίνουμε, σχολίασαν ταυτόχρονα το σήμερα με άβολη και αδιαπραγμάτευτη ευθυκρισία. Το μέλλον, τονίζουν τόσο αριστοτεχνικά, ήταν πάντα το τώρα.

*Με στοιχεία από bbc.com

Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία
Νιφάδες χιονιού 21.10.25

Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία

Το Winter Egg του οίκου Fabergé δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά από τον Christie's στη Γενεύη το 1994 για 7.263.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 7.860.000 ευρώ), καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
The Good Life 21.10.25

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν
Tόπος σημαίνει εξουσία 21.10.25

Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν

Στον κόσμο της Τζέιν Όστεν, ο τόπος καθορίζει τη μοίρα: από το κοσμικό Μπαθ έως το ήσυχο Πέμπερλι, τα μέρη στα οποία αναφέρεται φανερώνουν πόση ελευθερία – ή περιορισμό – μπορούσε να έχει μια γυναίκα

Σύνταξη
H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη
Πανοραμική θέα 21.10.25

H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη

Τα αποτελέσματα των μελετών αμφισβητούν τις υποθέσεις ότι οι επάνω όροφοι των σπιτιών στην Πομπηία χρησιμοποιούνταν μόνο ως «φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή καταλύματα σκλάβων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ
Λάμψη και χειροβομβίδες 21.10.25

H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ

Στο βιβλίο «The Finest Hotel in Kabul», η δημοσιογράφος του BBC, Lyce Doucet, σκιαγραφεί την μοίρα μιας χώρας μέσα από τους ανθρώπους - σερβιτόρους και πριγκίπισσες, σεφ και μαχητές, διπλωμάτες και σταρ - που εργάστηκαν και έμειναν στο InterContinental της Καμπούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του
Σκάνδαλο 21.10.25

«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του

Το Μπάκιγχαμ προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν και την Τζουφρέ με τον βρετανικό Τύπο να θέτει ερωτήματα και να απαιτεί απαντήσεις

Σύνταξη
Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
Η εκλεκτή 21.10.25

Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη

Οι φήμες θέλουν μια βιογραφική ταινία των Blondie να βρίσκεται στα σκαριά και η Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια είναι η ηθοποιός που θα ήθελε να την υποδυθεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου
Culture Live 21.10.25

«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου

Μέσα σε επτά λεπτά, τέσσερις μασκοφόροι άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το Λούβρο. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: το δύσκολο μέρος τώρα αρχίζει — πώς θα τα πουλήσουν.

Σύνταξη
Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ
Απογοήτευση 21.10.25

Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ

Λίγες εβδομάδες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες η Christy, η ταινία για τη ζωή της μποξέρ Κρίστι Μάρτιν, οι πρώτες κριτικές δεν ήταν αυτές που θα ήθελε η Σίντνεϊ Σουίνι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
Διχασμός 20.10.25

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κεν Λόγκινς υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την άδεια του για να χρησιμοποιήσει το κομμάτι στο βίντεο που εμφανίζεται να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»
Hit Man; 20.10.25

Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν εργάτη που στην προσπάθεια του να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα σόου για αιμοδιψείς τηλεθεατές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» – Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία
Βία και εξουσία 20.10.25

«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» - Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία

Το συναρπαστικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόσα Φίλιο «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent) διαδραματίζεται στη δεκαετία του '70, αλλά ρίχνει φως στην πολιτική του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια
Παρασκήνιο 21.10.25

Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια

Κυβερνητικές πηγές, μετά τα ηχηρά μηνύματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος κινήθηκε σε άλλη γραμμή από το Μαξίμου, υποστήριζαν ότι τα 7 συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους, υπογράφοντας την τροπολογία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά
Ελλάδα 21.10.25

Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά

Σταθερή είναι η πτώση του νερού στη Μικρή Πρέσπα από πέρσι, λόγω της κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να συρρικνωθεί ή να μετατραπεί σε στενό ποτάμι με ανυπολόγιστες συνέπειες στη βιοποικιλότητα.

Σύνταξη
Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία
Νιφάδες χιονιού 21.10.25

Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία

Το Winter Egg του οίκου Fabergé δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά από τον Christie's στη Γενεύη το 1994 για 7.263.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 7.860.000 ευρώ), καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο
Ελλάδα 21.10.25

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης υπογράμμισε με επιστολή του στους Κυριάκο Πιερρακάκη και Νίκη Κεραμέως την εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών με 172.000 φορολογούμενους να μπαίνουν στη λίστα οφειλετών

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του

Το Live News αποκάλυψε μία συνομιλία που είχε ο δολοφονημένος επιχειρηματίας με τον φίλο του - Σε αυτή τη συζήτηση αναφέρεται στην επίθεση που είχε δεχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα: 

Σύνταξη
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
The Good Life 21.10.25

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη
«Δεν υπάρχουν σχέδια» 21.10.25

Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε ότι η Ρωσία επιμένει στη δική της φόρμουλα για λήξη του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)

Βροντερό «παρών» δίνουν πάνω από 3.500 οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Μονζουίκ για να στηρίξουν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται
Μάχη μέχρι εσχάτων 21.10.25

Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει στην ατζέντα του θέματα που αν δεν αντιμετωπιστούν θα ενισχύσουν περαιτέρω την ακροδεξιά στην ΕΕ. Ωστόσο οι κυρίαρχες δυνάμεις συνέβαλαν στο φαινόμενο της ανόδου της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών
Μια υπέροχη ζωή 21.10.25

Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν μοιράστηκε με την Washington Post τα «μυστικά» που του επέτρεψαν να φτάσει αισίως την ηλικία των 101 ετών. Ήρθε πολλές φορές κοντά στον θάνατο, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε και πολύ τυχερός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση
Δείτε το βίντεο 21.10.25 Upd: 20:25

Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση

Λίγα λεπτά μετά το «καρφί» για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η συνέχεια δόθηκε έξω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια». Τι απάντησε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»
Κόσμος 21.10.25

ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησαν πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα οδηγούν σε πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ παραβιάζουν την κυριαρχία του Καράκας.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ – Πάφος
Ποδόσφαιρο 21.10.25

LIVE: Καϊράτ – Πάφος

LIVE: Καϊράτ – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καϊράτ – Πάφος για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
