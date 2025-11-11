Εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό από την ομάδα «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας
Μία εντυπωσιακή επίδειξη πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης η ομάδας «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας
- Στη φυλακή ο 46χρονος ψευτοϊερέας και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών
- Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση – Καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο
- Μια χειραψία πυροδότησε εκ νέου φήμες για την υγεία του Πούτιν - Ερωτήματα για τις διογκωμένες φλέβες (βίντεο)
- Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Καράβολα για να παρακολουθήσει το εντυπωσιακό θέαμα που προσέφερε η ομάδα «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας, πραγματοποιώντας εντυπωσιακούς ελιγμούς με F16 Viper στον ουρανό του Ηρακλείου στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου της πόλης, Αγίου Μηνά.
Μάλιστα, ο κόσμος είχε απλωθεί και σε διάφορα σημεία του παραλιακού μετώπου, προκειμένου να παρακολουθήσει την εντυπωσιακή επίδειξη του μονοθέσιου αεροσκάφους F-16 Viper, με χειριστή τον Επισμηναγό Γιώργο Σωτηρίου.
Η επίδειξη ξεκίνησε στις 12.30 και διήρκησε περίπου 10 λεπτά.
Δείτε βίντεο της ομάδας ΖΕΥΣ:
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 114-89: Θεαματική παράσταση η ομαδάρα του Ιτούδη που φιγουράρει στην πρώτη θέση
- Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ
- Ο ψυχρός πόλεμος της AI που επαναπροσδιορίζει τα πάντα
- Ο Δένδιας επικρίνει την ΕΕ: Άμυνα δεν είναι να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία
- Συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά πριν ανατραπεί η λέμβος με τους μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου – Τρεις νεκροί
- Καρδίτσα – Οστάνδη 82-78: Πήραν τη νίκη και εξασφάλισαν τα play-in οι Θεσσαλοί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις