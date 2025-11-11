Πρόστιμο «μαμούθ», πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ, επιβλήθηκε σε 63χρονο στη Δονούσα που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες. Και το τελικό ποσό μπορεί να είναι ακόμα υψηλότερο.

Ο 63χρονος συνελήφθη το πρωί της Τρίτης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε ότι είχε εγκλωβισμένες σε χώρο 58 γάτες «σε ακατάλληλες για τη διαβίωση τους συνθήκες».

Εικόνες με τις γάτες:

Ύστερα από καταγγελίες, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε χώρο ιδιοκτησίας του 63χρονου, που παλιότερα ήταν ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο. Εκεί φέρεται να κλείδωνε και να άφηνε υποσιτισμένα τα ζώα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το πρόστιμο ανέρχεται έως τώρα σε 1.740.000 ευρώ, ωστόσο αναμένεται να υπερβεί αυτό το ποσό. Και αυτό διότι δεν έχουν βεβαιωθεί άλλες παραβάσεις, όπως η έλλειψη τσιπ και βιβλιαρίου υγείας των ζώων, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Ίσως πρόκειτα για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί για τέτοιες παραβάσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη στη Δονούσα

Συνελήφθη σήμερα (11 Νοεμβρίου 2025) το πρωί, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών σε περίφρακτο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε ο δράστης διακριβώθηκε ότι, διατηρούσε εγκλωβισμένο μέσα σε αυτά μεγάλο αριθμό ζωών συντροφιάς (58 γάτες) σε ακατάλληλες για τη διαβίωση τους συνθήκες.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου.