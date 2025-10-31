Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ενημέρωσε ότι διασώθηκαν 28 γάτες που ήταν κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο στην Πάτρα, τον οποίο χαρακτηρίζει «υγειονομική βόμβα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, έγινε καταγγελία για τον χώρο και έτσι υπήρξε εισαγγελική εντολή έτσι ώστε να σωθούν τα άτυχα ζώα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για ό,τι συνέβη στην Πάτρα:

«Στην Πάτρα σήμερα μετά από καταγγελία, αφαιρέθηκαν 28 γάτες με εισαγγελική διαταγή. Μεταξύ αυτών 5 μωρά γατάκια περίπου δύο μηνών. Ήταν κλεισμένες σε χώρο παντελώς ακατάλληλο, μια υγειονομική βόμβα, μέσα στο σκοτάδι, ενώ στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και οστά πεθαμένης γάτας.

Πουθενά δεν υπήρχε φαγητό και νερό, ωστόσο φαίνεται πως κάποιος τα τάιζε περιοδικά γιατί τα ζώα δεν είναι ελλιποβαρή.

Οι περισσότερες γάτες είναι νεαρής ηλικίας και φιλικές.

Όλα τα ζώα θα περάσουν κτηνιατρικό έλεγχο και θα στειρωθούν μέσω του Δήμου Πατρέων. Οι εθελοντές κάνουν τεράστια προσπάθεια προκειμένου να βρουν φιλοξενίες και υιοθεσίες.

Η ΠΦΠΟ παρακαλεί όλους να βοηθήσουν τους εθελοντές της Πάτρας και θα ήταν τεράστιο έργο προσφοράς η φιλοξενία ή υιοθεσία μιας γάτας ο καθένας, όσοι μπορούν».

Στην ανακοίνωσή της στο Facebook, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ζητά να κοινοποιηθεί η ανάρτησή της έτσι ώστε να υιοθετηθούν τα ζώα και να βοηθήσουν όσοι μπορούν.

Για φιλοξενία ή υιοθεσία γάτας, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 6946068077.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: