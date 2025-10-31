Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Πάτρα: Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες – Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Pet Stories 31 Οκτωβρίου 2025

Πάτρα: Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες – Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες

Πώς διασώθηκαν οι γάτες στην Πάτρα - Η έκκληση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας για βοήθεια και υιοθεσίες των ζώων

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ενημέρωσε ότι διασώθηκαν 28 γάτες που ήταν κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο στην Πάτρα, τον οποίο χαρακτηρίζει «υγειονομική βόμβα».

Όλα τα ζώα θα περάσουν κτηνιατρικό έλεγχο και θα στειρωθούν μέσω του Δήμου Πατρέων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, έγινε καταγγελία για τον χώρο και έτσι υπήρξε εισαγγελική εντολή έτσι ώστε να σωθούν τα άτυχα ζώα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για ό,τι συνέβη στην Πάτρα:

«Στην Πάτρα σήμερα μετά από καταγγελία, αφαιρέθηκαν 28 γάτες με εισαγγελική διαταγή. Μεταξύ αυτών 5 μωρά γατάκια περίπου δύο μηνών. Ήταν κλεισμένες σε χώρο παντελώς ακατάλληλο, μια υγειονομική βόμβα, μέσα στο σκοτάδι, ενώ στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και οστά πεθαμένης γάτας.

Πουθενά δεν υπήρχε φαγητό και νερό, ωστόσο φαίνεται πως κάποιος τα τάιζε περιοδικά γιατί τα ζώα δεν είναι ελλιποβαρή.

Οι περισσότερες γάτες είναι νεαρής ηλικίας και φιλικές.

Όλα τα ζώα θα περάσουν κτηνιατρικό έλεγχο και θα στειρωθούν μέσω του Δήμου Πατρέων. Οι εθελοντές κάνουν τεράστια προσπάθεια προκειμένου να βρουν φιλοξενίες και υιοθεσίες.

Η ΠΦΠΟ παρακαλεί όλους να βοηθήσουν τους εθελοντές της Πάτρας και θα ήταν τεράστιο έργο προσφοράς η φιλοξενία ή υιοθεσία μιας γάτας ο καθένας, όσοι μπορούν».

Στην ανακοίνωσή της στο Facebook, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ζητά να κοινοποιηθεί η ανάρτησή της έτσι ώστε να υιοθετηθούν τα ζώα και να βοηθήσουν όσοι μπορούν.

Για φιλοξενία ή υιοθεσία γάτας, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 6946068077.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Pet Stories
Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
17.10.25

Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές
16.10.25

Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Σύνταξη
Πόσο καλά γνωρίζετε το κουτάβι σας; – Οι συμπεριφορές που δεν πρέπει να παρεξηγήσετε
07.10.25

Κουτάβι στο σπίτι – Οι ανάγκες, τα καμώματά του και συμπεριφορές που ερμηνεύουμε λανθασμένα

Γιατί ένα κουτάβι δεν σταματά να δαγκώνει; Μήπως είναι ένδειξη επιθετικότητας, ή φανερώνει κάτι άλλο; Ας μάθουμε τον κουταβίσιο κόσμο

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
