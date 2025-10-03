Αγρίνιο: Χειροπέδες σε άνδρα που καθόταν στο μπαλκόνι του και πυροβολούσε γάτες
Ο συλληφθείς που πυροβολούσε τις γάτες αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί του Τμήματος και της Άμεσης Δράσης Αγρινίου, που πυροβολούσε γάτες.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις του νέου πλαισίου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Οι γάτες δεν τραυματίστηκαν
Σύμφωνα με καταγγελία, το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο κατηγορούμενος βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του και πυροβολούσε με αεροβόλο όπλο δύο αδέσποτες γάτες που είχαν βρει καταφύγιο πάνω και δίπλα σε σταθμευμένο όχημα.
Από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκαν τα ζώα, ωστόσο το όχημα υπέστη ζημιές.
Σύμφωνα με το agriniovoice.gr, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας, κρατώντας κοντάρι, απείλησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το αεροβόλο κατασχέθηκε από τις αρχές.
