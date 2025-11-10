Φάμελλος: Υποκριτικά και ρυθμίσεις «χάδι» τα κυβερνητικά μέτρα για τις τράπεζες
«Απαιτούνται ριζικά μέτρα από την Πολιτεία, αυστηρός έλεγχος και ρύθμιση της τραπεζικής αγοράς», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος
«Με σπασμένα τα φρένα τρέχουν τα κέρδη των τεσσάρων τραπεζών και το 2025», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.
«Μετά τα υπέρογκα περυσινά κέρδη των 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, το πρώτο 9μηνο του 2025 γράφουν κέρδη 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ! Τα προκλητικά υψηλά κέρδη των τραπεζών δεν απεικονίζουν την ευρωστία της ελληνικής οικονομίας, όπως παρουσιάζουν οι τραπεζίτες και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά την αφαίμαξη της οικονομίας και των νοικοκυριών», τονίζει ο κ. Φάμελλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπογραμμίζει ακολούθως ότι «από την άλλη, η ισχυρή αύξηση εσόδων των τραπεζών από προμήθειες αποδεικνύει την υποκρισία της κυβέρνησης που επέβαλε ρυθμίσεις ‘χάδι’».
Τέλος,ο κ. Φάμελλος αναφέρει πως «απαιτούνται ριζικά μέτρα από την Πολιτεία, αυστηρός έλεγχος και ρύθμιση της τραπεζικής αγοράς, με μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου και των προμηθειών, διότι αυτά τα δισεκατομμύρια λείπουν από τον τζίρο της αγοράς, τις επενδύσεις και τις αμοιβές επαγγελματιών και εργαζομένων».
Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου:
Με σπασμένα τα φρένα τρέχουν τα κέρδη των 4 τραπεζών και το 2025.
Μετά τα υπέρογκα περυσινά κέρδη των 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, το πρώτο 9μηνο του 2025 γράφουν κέρδη 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ!
Τα προκλητικά υψηλά κέρδη των τραπεζών δεν απεικονίζουν την ευρωστία της ελληνικής…
— Socratis Famellos (@SFamellos) November 10, 2025
