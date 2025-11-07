Φάμελλος: Η κυβέρνηση απαξιώνει την αυτοδιοίκηση – Θα φέρουμε το θέμα των ΕΛΤΑ στη Βουλή

«Η αυτοδιοίκηση είναι το κύτταρο της Δημοκρατίας και γι’ αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η στήριξή της», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, σε δήλωση που πραγματοποίησε στο περιθώριο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη.

«Η κυβέρνηση απαξιώνει την Αυτοδιοίκηση και οικονομικά και θεσμικά. Έτσι υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών και αυξάνεται το κόστος ζωής και το ύψος των δημοτικών τελών. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να στήσει ένα καθεστώς που να μην υπάρχει έλεγχος, να τακτοποιούνται μόνο οι κολλητοί, να βγάζουν υπερκέρδη τα καρτέλ και οι Δήμοι να είναι απλή γραφειοκρατία», επισήμανε ο κ. Φάμελλος.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει σχέδιο να δώσει φωνή στις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ερήμωσης της υπαίθρου. Ο κ. Μητσοτάκης βγάζει φωτογραφίες μπροστά από τον φράχτη. Δεν ασκεί όμως πολιτικές προς όφελος των πολιτών που ζουν μέσα από τον φράχτη. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα νέο-μετανάστευσης».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «η αυτοδιοίκηση και η αντιστροφή του κατήφορου του κ. Μητσοτάκη θα μπορέσει να δώσει μια απάντηση για μια Προοδευτική Ελλάδα».

«Η ευθύνη για τη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ και τη χρεοκοπία είναι του κ. Μητσοτάκη»

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στο κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, λέγοντας πως ήταν σχεδιασμένο από την κυβέρνηση. Όπως είπε, «υπάρχουν αποδείξεις ότι το ήξεραν. Είχαν σχέδιο να κλείσουν τα ΕΛΤΑ για να ευνοηθούν ιδιωτικές εταιρείες. Τώρα, με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ταχυμεταφορές και τα μικροδέματα, θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία για τα ΕΛΤΑ να είναι κερδοφόρα και παραγωγικά, και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την περιφέρεια. Έδωσαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σκανδαλωδώς στον κ. Πάτση. Υποθήκευσαν τα ΕΛΤΑ με τα χρυσά ενοίκια και τις χρυσές αμοιβές της διοίκησης, που τώρα έγινε εξιλαστήριο θύμα».

Ο κ. Φάμελλλος τόνισε πως «ο κ. Πιερρακάκης με νομοθετική ρύθμιση 2020 είχε καταθέσει σχέδιο εξυγίανσης και βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ με χρηματοδότηση 250 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν υπάρχουν οι δικαιολογίες για το Υπερταμείο και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που λένε για να διώξουν την ευθύνη από πάνω τους. Η ευθύνη για τη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ και τη χρεοκοπία είναι του κ. Μητσοτάκη».

Τέλος, ο κ. Φάμελλος προανήγγειλε ότι οι ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα φέρει το θέμα του λουκέτου στα ΕΛΤΑ στη Βουλή.

«Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ζήτησε συνεδρίαση της Βουλής, μία ώρα πριν τη έναρξη, την ακύρωσαν. Και δεν έχουν καθορίσει ακόμη ποια μέρα θα έρθουν. Απαιτούμε να έρθουν στη Βουλή, να μην εξηγούν το πρόβλημα μόνο ιδιωτικά σε βουλευτές της ΝΔ. Είναι θέμα δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα φέρει το θέμα στη Βουλή και εκεί ο κ. Μητσοτάκης δεν θα απολογηθεί μόνο για το σχέδιο για το κλείσιμο των καταστημάτων, αλλά και θα υποχρεωθεί να τα κρατήσει όλα ανοιχτά», κατέληξε.

Όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: