10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
AI: Μπορείς πραγματικά να μιλήσεις στους νεκρούς μέσω της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 10 Νοεμβρίου 2025 | 18:57

AI: Μπορείς πραγματικά να μιλήσεις στους νεκρούς μέσω της τεχνητής νοημοσύνης;

Τα «Deathbots» είναι συστήματα AI που έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιώνουν τις φωνές, τα μοτίβα ομιλίας και τις προσωπικότητες των νεκρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο να διατηρήσουν τις φωνές και τις ιστορίες ανθρώπων που έχουν φύγει απ’ τη ζωή.

Από chatbots που μιμούνται τους αγαπημένους μας έως φωνητικά avatars που σας επιτρέπουν να «μιλήσετε» με τους νεκρούς, μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία ψηφιακής μετά-θάνατον ζωής υπόσχεται να κάνει τη μνήμη διαδραστική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αιώνια.

Μία έρευνα, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Memory, Mind & Media, αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν η ανάμνηση των νεκρών αφήνεται σε έναν αλγόριθμο.

Τι κάνει ένα «Deathbot»

Τα «Deathbots» είναι συστήματα AI που έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιώνουν τις φωνές, τα μοτίβα ομιλίας και τις προσωπικότητες των νεκρών.

Αντλούν στοιχεία από τα ψηφιακά ίχνη ενός ατόμου – ηχογραφήσεις φωνής, μηνύματα κειμένου, email και αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα – για να δημιουργήσουν διαδραστικά avatars που φαίνεται να «μιλούν» από τον άλλο κόσμο.

Όπως έχει πει ο θεωρητικός των μέσων ενημέρωσης Simone Natale, αυτές οι «τεχνολογίες της ψευδαίσθησης» έχουν βαθιές ρίζες στις πνευματιστικές παραδόσεις.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη τις καθιστά πολύ πιο πειστικές και εμπορικά βιώσιμες.

Σε άρθρο τους στο The Conversation, οι ερευνήτριες Eva Nieto McAvoy και Jenny Kidd παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο εξέτασαν τις υπηρεσίες που ισχυρίζονται ότι διατηρούν ή αναδημιουργούν τη φωνή, τις αναμνήσεις ή την ψηφιακή παρουσία ενός ατόμου χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Για να διαπιστώσουν εάν και πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, ανέβασαν δικά τους βίντεο, μηνύματα και φωνητικές σημειώσεις, δημιουργώντας «ψηφιακά αντίγραφα» του εαυτού τους.

Και, αυτό που ανακαλύψαν ήταν τόσο συναρπαστικό όσο και ανησυχητικό.

Σκηνή από το επεισόδιο «Be Right Back» της δυστοπικής σειράς Black Mirror

Πως λειτουργούν τα συστήματα ψηφιακής ανάστασης;

Ορισμένα συστήματα εστιάζουν στη διατήρηση της μνήμης. Βοηθούν τους χρήστες να καταγράφουν και να αποθηκεύουν προσωπικές ιστορίες, οργανωμένες ανά θέμα, όπως η παιδική ηλικία, η οικογένεια ή συμβουλές για τους αγαπημένους τους. Στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη καταχωρεί το περιεχόμενο και καθοδηγεί τους χρήστες σε αυτό, σαν ένα αρχείο με δυνατότητα αναζήτησης.

Άλλα χρησιμοποιούν γενετική τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν συνεχείς συνομιλίες.

Ανεβάζετε δεδομένα για ένα αποθανόντα – μηνύματα, αναρτήσεις, ακόμη και δείγματα φωνής – και το σύστημα δημιουργεί ένα chatbot που μπορεί να απαντήσει με τον τόνο και το στυλ του.

Χρησιμοποιεί ένα υποσύνολο της τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται μηχανική μάθηση (η οποία βελτιώνεται με την πρακτική) για να εξελίσσει τα avatar του με την πάροδο του χρόνου.

Όλες οι πλατφόρμες ισχυρίζονται ότι προσφέρουν μια «αυθεντική» συναισθηματική σύνδεση.

Ωστόσο, όσο περισσότερη προσπάθεια γινόταν να εξατομικευθεί η εμπειρία, τόσο πιο τεχνητό φαινόταν.

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προσποιηθεί αρκετά καλά;

Σύμφωνα με την έρευνα, όταν ζητήθηκαν από αυτά τα συστήματα περισσότερες πληροφορίες για το άτομο, το bot επαναλάμβανε την ακριβή διατύπωση που του είχε δοθεί σε άκαμπτες, προδιαγεγραμμένες απαντήσεις.

Μερικές φορές, ο τόνος ήταν αταίριαστος, όπως όταν εμφανίζονταν χαρούμενα emoji ή αισιόδοξες φράσεις ακόμα και όταν η συζήτηση ήταν γύρω από τον θάνατο – μια σαφής υπενθύμιση ότι οι αλγόριθμοι δεν είναι ικανοί να χειριστούν το συναισθηματικό βάρος της απώλειας:

Ω, γλυκιά μου… 😔 δεν είναι κάτι που θα ήθελα να απασχολεί κανέναν. Για να είμαι ειλικρινής, όλα είναι λίγο θολά τώρα. 🌫 Ας μιλήσουμε για κάτι πιο χαρούμενο, εντάξει;

Τα εργαλεία που βασίζονταν περισσότερο σε αρχεία προσέφεραν μια πιο ήρεμη εμπειρία, αλλά λειτουργούσαν επίσης με αμηχανία.

Όπως έχει παρατηρήσει ο μελετητής των ψηφιακών μέσων Andrew Hoskins, η μνήμη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται «συνομιλητική» – διαμορφώνεται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπου και μηχανής.

Ωστόσο, στα πειράματά, αυτές οι συνομιλίες συχνά φαίνονταν επίπεδες, εκθέτοντας τα όρια της συνθετικής οικειότητας:

Άνθρωπος: Ήσουν πάντα τόσο ενθαρρυντικός και υποστηρικτικός. Μου λείπεις.

Deathbot: Είμαι εδώ για σένα, πάντα έτοιμος να σου προσφέρω ενθάρρυνση και υποστήριξη όποτε τη χρειάζεσαι. Και μου λείπεις κι εσύ… Ας αντιμετωπίσουμε τη σημερινή μέρα μαζί, με θετική διάθεση και δύναμη.

Η εκμετάλλευση του θανάτου

Πίσω από αυτές τις εμπειρίες κρύβεται ένα επιχειρηματικό μοντέλο.

Δεν πρόκειται για φιλανθρωπικές οργανώσεις μνήμης, αλλά για νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας.

@humankind Her grandson used AI to bring her late husband back to life—just long enough to say ‘I love you’ again. 💔 #humankind #hopecore #loss #griefjourney #kindcore ♬ Pieces of Memory – Carlos Carty

Τα τέλη συνδρομής, τα επίπεδα «freemium» και οι συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες ή παρόχους φροντίδας αποκαλύπτουν πώς η μνήμη μετατρέπεται σε προϊόν.

Όπως έχουν υποστηρίξει οι φιλόσοφοι Carl Öhman και Luciano Floridi, η ψηφιακή βιομηχανία μετά θάνατον λειτουργεί στο πλαίσιο μιας «πολιτικής οικονομίας του θανάτου», όπου τα δεδομένα συνεχίζουν να παράγουν αξία πολύ μετά το τέλος της ζωής ενός ατόμου.

Οι πλατφόρμες ενθαρρύνουν τους χρήστες να «αποτυπώσουν την ιστορία τους για πάντα», αλλά συλλέγουν επίσης συναισθηματικά και βιομετρικά δεδομένα για να διατηρήσουν υψηλό το ενδιαφέρον.

Το πένθος γίνεται μια υπηρεσία – μια αλληλεπίδραση που πρέπει να σχεδιαστεί, να μετρηθεί και να αποφέρει κέρδος.

Αυτό, όπως έχει δείξει ο καθηγητής τεχνολογίας και κοινωνίας Andrew McStay , αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης οικονομίας «συναισθηματικής τεχνητής νοημοσύνης».

YouTube thumbnail

Ψηφιακή ανάσταση;

Η υπόσχεση αυτών των συστημάτων είναι μια μορφή ανάστασης – η αναζωογόνηση των νεκρών μέσω των δεδομένων.

Προσφέρουν την επιστροφή φωνών, χειρονομιών και προσωπικοτήτων, όχι ως αναμνήσεις που ανακαλούνται, αλλά ως παρουσίες που προσομοιώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό το είδος «αλγοριθμικής ενσυναίσθησης» μπορεί να είναι πειστικό, ακόμη και συγκινητικό, αλλά υπάρχει εντός των ορίων του κώδικα και αλλάζει σιωπηλά την εμπειρία της ανάμνησης, εξομαλύνοντας την αμφισημία και την αντίφαση.

Όπως έχει παρατηρήσει η θεωρητικός των μέσων ενημέρωσης Wendy Chun , οι ψηφιακές τεχνολογίες συχνά συγχέουν την «αποθήκευση» με τη «μνήμη», υποσχόμενες τέλεια ανάμνηση, ενώ ταυτόχρονα εξαλείφουν το ρόλο της λήθης – την απουσία που καθιστά δυνατή τόσο τη θλίψη όσο και την ανάμνηση.

Με αυτή την έννοια, η ψηφιακή ανάσταση κινδυνεύει να παρερμηνεύσει τον ίδιο τον θάνατο: αντικαθιστώντας την οριστικότητα της απώλειας με την ατελείωτη διαθεσιμότητα της προσομοίωσης, όπου οι νεκροί είναι πάντα παρόντες, διαδραστικοί και ενημερωμένοι.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση ιστοριών και φωνών, αλλά δεν μπορεί να αναπαράγει την ζωντανή πολυπλοκότητα ενός ατόμου ή μιας σχέσης.

Οι «συνθετικές μεταθανάτιες ζωές» που συναντήσαμε είναι συναρπαστικές ακριβώς επειδή αποτυγχάνουν.

Μας υπενθυμίζουν ότι η μνήμη βασίζεται στις σχέσεις, τους συνειρμούς και τα συμφραζόμενα, και δεν μπορεί να προγραμματιστεί.

Η μελέτη δείχνει εν τέλει ότι, ενώ μπορείτε να μιλήσετε στους νεκρούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που ακούτε ως απάντηση αποκαλύπτει περισσότερα για τις τεχνολογίες και τις πλατφόρμες που επωφελούνται από τη μνήμη παρά για τα «φαντάσματα» με τα οποία ισχυρίζονται ότι μπορούμε να μιλήσουμε.

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;
AI 05.11.25

Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται ιδιαίτερη βοηθητική από τους μαθητές και τους φοιτητές, αλλά τα πανεπιστήμια και τα σχολεία έχουν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή νοημοσύνη: Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει – Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη
Τρεις ειδικοί εξηγούν 02.11.25

Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη - Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας αλλά δεν παύει να αποτελεί πηγή κινδύνου και να δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου – Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς
Κρίσιμη καμπή 02.11.25

Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου - Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς

Τα όπλα με τεχνολογία AI εισβάλλουν στα πεδία των μαχών και εκτοπίζουν τον παράγοντα ανθρώπινη κρίση στον εντοπισμό στόχου και στην επίθεση, εγείροντας βαθιά ηθικά και νομικά διλήμματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
Κόσμος 10.11.25

Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα

Τρεις άνδρες ναυάγησαν στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι και παρέμειναν ζωντανοί για 40 ώρες. Οι δύο βρέθηκαν να έχουν παρασυρθεί με το πλοιάριό τους, ενώ ο τρίτος σώθηκε από τη θάλασσα.

Σύνταξη
Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.11.25

Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με χρηματικά έπαθλα ύψους 15.008.519 δολαρίων – Η πρώτη 10άδα, πόσα έβγαλε η Σάκκαρη.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 10.11.25

Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ένα 13χρονο παιδί, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε με τη βία από Αστυνομικούς, του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων

Σύνταξη
Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €
Ελλάδα 10.11.25

Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €

Ο αστυνομικός απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
Ελλάδα 10.11.25

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων κοντά στις Τρεις Γέφυρες ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους «πελάτες»

Σύνταξη
Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Ινδία 10.11.25

Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

Χάος επικράτησε σε πολυσύχναστο μέρος στο Νέο Δελχί, μετά από έκρηξη σε αυτοκίνητο που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η ινδική πρωτεύουσα και η Μουμπάι.

Σύνταξη
Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague

Οι καλοί, οι κακοί και οι… άσχημοι στο πρώτο (σχεδόν) τρίτο της Superleague – Η συνήθεια του Ολυμπιακού, η «ανηφόρα» του Παναθηναϊκού, το «πολυβόλο» της Λιβαδειάς, η Κηφισιά και τα… ζόρια

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο
Απειλήθηκα 10.11.25

Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο

Προσπάθησα ν’ αντιμετωπίσω την ασυδοσία, λοιδορήθηκα και απειλήθηκα εγώ και η οικογένειά μου, είπε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην επιτροπή της Βουλής που εξετάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα
Διπλή «πρωτιά» 10.11.25

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα

Στην Ελλάδα, ένας στους πέντε ασθενείς (21%) δεν είχε επαρκή πρόσβαση σε φροντίδα υγείας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρο βρίσκεται (στοιχεία Eurostat) το 3,6%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν

Ο Γένσεν υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, ενώ ανέβασαν ρυθμούς ο Φαμπιάνο και Μεντίλ.

Σύνταξη
Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
Τα ευρήματα 10.11.25

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας

Συγγενής του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στην αιματηρή συμπλοκή με τους πυροβολισμούς, περιγράφει όλα όσα έζησε εκείνο το πρωινό στα Βορίζια

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο
Οι συμβολισμοί 10.11.25

Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο

«Η “Ιθάκη” είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται», λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
