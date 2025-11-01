Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Stories 01 Νοεμβρίου 2025 | 19:45

Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας

Ο θάνατος και η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπικές εμπειρίες πόνου, αλλά και κοινωνικές διαδικασίες που ανασυνθέτουν τη μνήμη και τις σχέσεις μας με τους άλλους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Spotlight

Ο θάνατος και η απώλεια δεν προκαλεί μόνο πόνο: δημιουργεί αναστάτωση και σύγχυση.

Όταν χάνεται ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, δεν χάνεται απλώς ένα άτομο, αλλά και το σύνολο των συνδέσεων, των δράσεων και των εννοιών που διαμόρφωναν την καθημερινή ζωή.

Το πένθος, σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι μια διαδικασία υπερνίκησης της απώλειας, αλλά ανασυγκρότησης της ζωής και της μνήμης που διαταράχθηκε από τον θάνατο.

Θρήνος και πολιτισμική ανασυγκρότηση

Η πολιτισμική ψυχολογία επισημαίνει ότι ο θρήνος δεν αφορά την «υπερνίκηση» της απώλειας,γράφει η Belén Jiménez Alonso, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, σε άρθρο της στο The Conversation. 

Αντίθετα, πολλές κουλτούρες αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν τον δεσμό με τους νεκρούς.

Η μνήμη και η παρουσία τους συνεχίζονται μέσα από αντικείμενα, ιστορίες, τελετές ή ακόμη και ψηφιακές πλατφόρμες.

Ένας τάφος, μια φωτογραφία, ένα τραγούδι ή ένα ψηφιακό προφίλ λειτουργούν ως γέφυρες που ανασυνθέτουν την ιστορία της ζωής που διακόπηκε.

Οι πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις προσφέρουν τρόπους να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με αυτούς που δεν είναι πλέον στη μαζί μ ας και να συνεχίσουμε την αφήγηση της ζωής μέσα από τη μνήμη και τη φροντίδα.

Οι μορφές πένθους σε διαφορετικές κουλτούρες

Η ανθρωπότητα έχει δημιουργήσει αναρίθμητες πρακτικές για να συνοδεύσει τους νεκρούς.

Το τελετουργικό της famadihana στην Μαδαγασκάρη

Ο κόσμος είναι γεμάτος γλώσσες για το πένθος. Στη Μαδαγασκάρη, οι οικογένειες γιορτάζουν το famadihana , ή «αναστροφή των οστών», μια εορταστική επανένωση στην οποία τα σώματα των προγόνων ξετυλίγονται, τα σάβανα τους αλλάζονται και χορεύουν μαζί τους.

Στην Ιαπωνία, πολλές οικογένειες διατηρούν στο σπίτι τους έναν butsudan, έναν μικρό βουδιστικό βωμό με πλάκες των προγόνων, προσφέροντας λουλούδια και θυμίαμα ως τρόπο διατήρησης της παρουσίας τους.

Στη Γκάνα, οι κηδείες μπορεί να διαρκέσουν μέρες και να περιλαμβάνουν φέρετρα με συμβολικά σχήματα που αντιπροσωπεύουν την ιστορία ή το επάγγελμα του αποθανόντος.

Φέρετρο κατασκευασμένο και βαμμένο ώστε να μοιάζει με γοργόνα για την ιέρεια του θεού της θάλασσας της φυλής Ga, το οποίο μεταφέρεται από τους καλεσμένους της κηδείας.
Eye Ubiquitous/Universal Images Group/Getty Images

Στο Μεξικό, η Ημέρα των Νεκρών γιορτάζει την επιστροφή των νεκρών στον κόσμο των ζωντανών, με βωμούς γεμάτους λουλούδια, φαγητό, κεριά και προσωπικά αντικείμενα, συνοδευόμενα από μουσική και χιουμοριστικά ποιήματα που διατηρούν ζωντανή την παρουσία τους.

Στις Άνδεις, οι κοινότητες των Κέτσουα και των Αϊμάρα θεωρούν τον θάνατο ως επιστροφή στη γη ή το νερό, επανασυνδέοντας το άτομο με το τοπίο της γέννησής του.

Κάθε πρακτική δείχνει ότι το πένθος δεν είναι ομοιόμορφο.

Κάθε πολιτισμός ανακαλύπτει δικούς του τρόπους να μετατρέψει την απουσία σε σύνδεση και τη μνήμη σε φροντίδα.

Η Ευρώπη και η απώλεια της γλώσσας του πένθους

Σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, το πένθος έχει γίνει ιδιωτικό και λιγότερο ορατό.

Ο θάνατος συμβαίνει συχνά σε ιδρύματα, μακριά από το σπίτι, και πολλά παραδοσιακά τελετουργικά έχουν εξαφανιστεί.

Η διακριτικότητα αντικαθιστά τις συλλογικές μορφές αποχαιρετισμού, με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη η δημόσια έκφραση θλίψης.

Πρωτοβουλίες όπως το Φεστιβάλ «Η ζωή στο τέλος της ζωής» στην Ισπανία προσπαθούν να ανοίξουν δημόσιο διάλογο γύρω από τον θρήνο και να ξαναδώσουν φωνή σε κοινωνικά ταμπού που σχετίζονται με τον θάνατο.

Μνημείο για τους νεκρούς των ευρωπαϊκών συνόρων, Θέρμη/Λέσβος 25 Οκτωβρίου 2017

Η αποικιακή ιστορία έχει επίσης διαμορφώσει ποιος θάνατος αναγνωρίζεται και ποιος όχι.

Αναγκαστικές μεταναστεύσεις, εξαφανίσεις και συλλογικές αδικίες δημιούργησαν θλίψη χωρίς δημόσια αναγνώριση.

Σε πολλές κοινότητες, το πένθος έγινε μέσο αντίστασης, όπως δείχνουν οι διαδηλώσεις μητέρων αγνοουμένων ή οι αυτοσχέδιοι βωμοί στα σύνορα, που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη και καταγγέλλουν τη βία.

Το ελληνικό πένθος

Στην Ελλάδα, το πένθος διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την παράδοση και τη θρησκευτική πίστη, ιδιαίτερα την ορθόδοξη χριστιανική.

Οι τελετές, όπως η εξόδιος ακολουθία, τα μνημόσυνα και οι ετήσιες επαναλήψεις θανάτου, λειτουργούν ως συλλογικές μορφές αναγνώρισης της απώλειας και ενίσχυσης της κοινότητας.

Παράλληλα, η ελληνική κοινωνία συνδυάζει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό θρήνο: η οικογένεια και οι στενοί φίλοι συμμετέχουν ενεργά στις τελετές, ενώ η καθημερινή ζωή συνεχίζεται με σεβασμό στη μνήμη των νεκρών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα σύμβολα, όπως τα κεριά, τα λουλούδια και τα εικονίσματα, που λειτουργούν ως γέφυρες μνήμης και επικοινωνίας με τους αποθανόντες, ενώ οι παραδοσιακές φράσεις και τα έθιμα εκφράζουν την αίσθηση της απώλειας χωρίς να τη διακόπτουν.

Ψηφιακός κόσμος και «νέα μνήμη»

Στον 21ο αιώνα, ο θρήνος επεκτάθηκε και στον ψηφιακό χώρο. Τα κοινωνικά δίκτυα φιλοξενούν μνημεία, προφίλ των νεκρών και προγράμματα που αναπαράγουν τη φωνή ή τα μηνύματά τους.

Οι νέες τεχνολογίες γίνονται γέφυρες που συνεχίζουν τις συνομιλίες μεταξύ ζωής και θανάτου.

Ο θρήνος, είτε μέσα από παραδοσιακές τελετές είτε ψηφιακές αναπαραστάσεις, αντανακλά την ίδια ανάγκη: να συνεχίσουμε να μιλάμε με αυτό που απουσιάζει και να διατηρήσουμε τη σύνδεση με τη μνήμη και την ιστορία.

Το πένθος ως πράξη γνώσης και δικαιοσύνης

Η μελέτη του θρήνου μέσα από την πολιτισμική οπτική και την ιστορική πληγή της αποικιοκρατίας δεν εξιδανικεύει τις πρακτικές των άλλων, αλλά αναδεικνύει ότι το πένθος είναι μια μορφή γνώσης και δικαιοσύνης.

Κάθε κοινωνία ενσωματώνει μια σχέση με τον χρόνο, τη μνήμη και τη ζωή, αναγνωρίζοντας ότι ο πόνος, όταν μοιράζεται, ξαναχτίζει την κοινότητα.

Σε έναν κόσμο που επιταχύνει τη λήθη, το πένθος γίνεται πράξη αντίστασης, επαναφέροντας τη σύνδεση, το νόημα και την αργοπορία που απαιτεί η μνήμη.

Ο θάνατος και η ανάμνηση δεν είναι ομοιόμορφα παντού· η κάθε κοινωνία εκφράζει τη σχέση της με τη ζωή και τη δικαιοσύνη μέσω του τρόπου που πενθεί.

Το πένθος, λοιπόν, δεν είναι μια ασθένεια της ψυχής, αλλά μια διαμεσολάβηση μεταξύ απουσίας και συνέχειας, μνήμης και μέλλοντος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14
Jump! 01.11.25

Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14

Ο Ρόμπερτ Κρεγκ Κνίβελ, γνωστός επαγγελματικά ως Έβερ Κνίβελ, ήταν Αμερικανός καλλιτέχνης και διασκεδαστής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, επιχείρησε περισσότερα από 75 άλματα με μοτοσικλέτα από ράμπα σε ράμπα, ενώ εισήχθη στο Hall of Fame της Μοτοσικλέτας το 1999.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο – Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων
Feelgood art 01.11.25

Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο - Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων

Τα παιχνιδιάρικα εμμονικά γλυπτά της Γιαγιόι Κουσάμα βρίσκονται σε μουσεία, σε πολυσύχναστες γκαλερί και -αν ασχολείστε με την τέχνη- πιθανότατα ζουν στο μυαλό σας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι πουά κολοκύθες της καλλιτέχνιδας συνεχίζουν να φυτρώνουν παντού;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα 31.10.25

To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room

Ένας από τους πιο περιζήτητους νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Ρίβερ Φίνιξ, κείτονταν με σπασμούς στο πεζοδρόμιο μπροστά στο νυχτερινό κλαμπ του Δυτικού Χόλιγουντ ιδιοκτησίας Τζόνι Ντεπ. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 1993.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία
Stories 31.10.25

Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία

Για αιώνες, οι άνθρωποι έχουν κοιτάξει το σκοτάδι με φόβο και θαυμασμό, αναζητώντας τα φαντάσματα και τους δαίμονες που κατοικούν τόσο στη φαντασία όσο και στην πραγματικότητά τους

Σύνταξη
«Υπηρέτρια της μητέρας της» – Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ
The Good Life 31.10.25

«Υπηρέτρια της μητέρας της» - Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ

Η Μαρία Ρίβα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 29 Οκτωβρίου του 2025, στην ηλικία των 100, έγραψε μια βιογραφία βασισμένη σε μια οικεία -και κατά περιόδους οδυνηρή- ματιά στην ταραχώδη ζωή της μητέρα της και σταρ του κινηματογράφου, Μαρλέν Ντίντριχ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Πάθος 28.10.25

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Backstage stories 28.10.25

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα
Πίσω στα 80s 27.10.25

Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον - Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα

Το «Saving All My Love for You» χάρισε στη Γουίτνεϊ Χιούστον διεθνή φήμη το 1985, αλλά πίσω από αυτή την τρυφερή μπαλάντα κρυβόταν μια μυστική ιστορία που θα διαμόρφωνε την καριέρα και τη μοίρα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα
Φυτά και βότανα 01.11.25

Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα

Τίποτα δεν είναι πιο συνδεδεμένο με τις μάγισσες όσο η εικόνα γυναικών πάνω από ένα καζάνι με μαγικό φίλτρο. Όμως αυτό που ονομάστηκε μαγεία, μήπως ήταν απλά… χημεία;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν
Παραμένει στη διαδοχή 01.11.25

Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν

Παρά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρέσει τίτλους και προνόμια, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν φεύγει άμεσα από το Royal Lodge, ενώ νέα έγγραφα τον συνδέουν ξανά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης
Κόσμος 01.11.25

Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης

Οι διακρατικές κρίσεις της εποχής μας απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις, όμως οι εθνικοί ηγέτες επιμένουν σε παιχνίδια κυριαρχίας που αφήνουν τους πολίτες ευάλωτους να αναζητούν εξιλαστήρια θύματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Live Streaming: Υδραϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 01.11.25

Live Streaming: Υδραϊκός – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε μέσα από Live Streaming στις 20:00 την αναμέτρηση Υδραϊκός – Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους
Λογοκρισία 01.11.25

Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στη Δυτική Πτέρυγα, για «λόγους ασφαλείας». Κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι «στήνουν ενέδρες» για να εκμαιεύουν «ευαίσθητες πληροφορίες».

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
Super League 01.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Άρης, για την 9η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν
Bundesliga 01.11.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν για την 9η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι
Premier League 01.11.25

LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι

LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Tότεναμ – Τσέλσι, για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά
Super League 01.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Κηφισιά, για την 9η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 01.11.25

Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι η δυναμική αντίδραση της κοινωνίας οδήγησε σε μερική υποχώρηση την κυβέρνηση, που ανακοίνωσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι – Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
Στη Σαρατόγκα 01.11.25

Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας

Άνθρωποι ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της συντριβής. «Απογειώθηκε από το αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν ριπές ανέμου 40 μιλίων την ώρα και νομίζω ότι καθώς προσπαθούσε να αποκτήσει ύψος, λόγω του ότι ήταν μονοκινητήριο αεροσκάφος, το πήρε ο άνεμος και το έσπρωξε σαν χαρταετό κατευθείαν στο δέντρο μου, και το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν κάτω».

Σύνταξη
Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)

Εβγαλε αντίδραση η Νότιγχαμ Φόρεστ, πίεσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο. Σοβαρό λάθος στο γκολ του Κασεμίρο από τους διαιτητές – Συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ.

Σύνταξη
«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο
Όσο ακούω, σχεδιάζω 01.11.25

«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο

Η Κίρα Νάιτλι μιλά για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αποστηθίζει τα λόγια της λόγω δυσλεξίας: δεν διαβάζει, αλλά ζωγραφίζει εικόνες που «εγγράφουν» το σενάριο στο μυαλό της

Σύνταξη
Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)

Μεγάλη ένταση επικράτησε στη Ρόδο, μετά τη νίκη του Κολοσσού επί του Πανιωνίου με καλάθι στο φινάλε (78-76), καθώς Γκίκας και Τσαλμπούρης λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια με οπαδούς των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο