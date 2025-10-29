Μία γιατρός σε μονάδα φροντίδας ασθενών σε τελικό στάδιο, περιγράφει τι συμβαίνει στο σώμα, λίγες μέρες και λίγες ώρες πριν πεθάνει.

Ο θάνατος συνήθως σημειώνεται όταν η καρδιά ενός ασθενούς σταματά να χτυπά, έχει σταματήσει να αναπνέει και έχει χάσει μη αναστρέψιμα τις αισθήσεις του.

Όπως όμως εξηγεί η Δρ. Σάρα Χολμς, επικεφαλής ιατρική σύμβουλος στο Marie Curie στην Μεγάλη Βρετανία, υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν τις ώρες και τις ημέρες πριν από τον θάνατο κάποιου, τα οποία δίνουν μια ένδειξη ότι το τέλος είναι κοντά.

Τι συμβαίνει στο σώμα μας πριν πεθάνουμε

«Καθώς το σώμα επιβραδύνει, οι άνθρωποι κουράζονται περισσότερο και κοιμούνται περισσότερο. Τρώνε και πίνουν λιγότερο καθώς το πεπτικό σύστημα αρχίζει να κλείνει», είπε σύμφωνα με την Daily Mail.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, που μερικές φορές αναφέρεται ως μεταβατική φάση, οι ασθενείς μπορεί να χρειάζονται περισσότερη βοήθεια με τις καθημερινές τους δραστηριότητες και μπορεί να δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τη συζήτηση καθώς η κόπωση τους καταβάλλει.

Αυτό το στάδιο μπορεί να μην είναι τόσο εμφανές σε ασθενείς που πάσχουν από εκφυλιστικές ασθένειες όπως η άνοια ή η νόσος του Πάρκινσον, καθώς αυτά τα συμπτώματα αντικατοπτρίζουν εκείνα της ασθένειάς τους.

Λόγω της μειωμένης όρεξης, δεν είναι επίσης ασυνήθιστο για τους ασθενείς να εισέρχονται σε κατάσταση κέτωσης, κατά την οποία το σώμα καίει λίπος για ενέργεια αντί για γλυκόζη, με αποτέλεσμα σημαντική απώλεια βάρους.

Όλα αυτά τα συμπτώματα θα επιδεινωθούν σταδιακά μέχρι τις τελευταίες στιγμές του ασθενούς — όταν η αναπνοή του θα γίνει ακανόνιστη, η κυκλοφορία του αίματος θα επιβραδύνεται και ο καρδιακός παλμός του θα σταματάει.

H έκρηξη πνευματικής διαύγειας πριν το τέλος

Σε περίπου το ένα τρίτο των ασθενών, αυτή είναι η στιγμή που συμβαίνει η «ανάκαμψη» και θα βιώσουν μια ξαφνική έκρηξη πνευματικής διαύγειας πριν πεθάνουν.

Για λίγα λεπτά, ώρες ή μερικές φορές ημέρες, οι ασθενείς θα επιστρέψουν στην «κανονική» τους ζωή και μπορεί ακόμη και να αρχίσουν να δείχνουν σημάδια ανάρρωσης – αν και δεν είναι πλήρως κατανοητό γιατί συμβαίνει αυτό.

Επί χρόνια, μελέτες έχουν δείξει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή της καρδιάς.

Έρευνες έχουν επίσης αποκαλύψει ότι ο εγκέφαλος μπορεί να βιώνει σποραδικές εκρήξεις δραστηριότητας ακόμη και μετά από μια ώρα χωρίς οξυγόνο, κατά τη διάρκεια της ανάνηψης.

Τέτοιες ανακαλύψεις έχουν οδηγήσει ορισμένους γιατρούς να ζητήσουν αναθεώρηση της συνήθους πρακτικής που ορίζει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να κηρύσσονται νεκροί μετά από τρία έως πέντε λεπτά στέρησης οξυγόνου στον εγκέφαλο, καθώς αυτοί οι ασθενείς θα μπορούσαν ακόμη θεωρητικά να αναζωογονηθούν.

Η τελευταία αναπνοή

Το τελευταίο πράγμα που συμβαίνει πριν πεθάνουμε είναι μια πολύ αισθητή αλλαγή στην αναπνοή, που ονομάζεται αναπνοή Cheyne-Stokes.

Ένας ασθενής θα πάρει μια σειρά από γρήγορες αναπνοές ακολουθούμενες από μεγάλα διαστήματα χωρίς αναπνοή, σαν να έχει ήδη πάρει την τελευταία του αναπνοή.

«Τελικά, η αναπνοή και ο καρδιακός παλμός σταματούν, ακολουθούμενοι από τον εγκέφαλο», εξήγησε η κ. Χολμς.

«Συνήθως είναι μια πολύ ειρηνική διαδικασία κατά την οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι άνθρωποι απλώς ξεγλιστρούν μακριά» είπε.