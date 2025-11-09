Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Ένταση δημιουργήθηκε γύρω το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Δένειας, στην Κύπρο, όταν Ελληνοκύπριοι γεωργοί πήγαν στη Νεκρή Ζώνη για να καλλιεργήσουν τη γη τους. Σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ, τουρκικό στρατιωτικό όχημα να εισήλθε στην περιοχή, προκειμένου να τους παρεμποδίσει και ζητώντας τους να αποχωρήσουν.

Το περιστατικό εκτονώθηκε με την παρέμβαση της δύναμη του ΟΗΕ, ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Οι Τούρκοι στρατιώτες και οι άνδρες του ΟΗΕ στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο έπειτα από λίγη ώρα.

Αρχικά, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Θεόδωρος Γκότσης, δήλωσε στον «Φιλελεύθερο» της Κύπρου ότι «από πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε το ΥΠΕΞ είναι σε επαφή με τις κοινοτικές αρχές και προβαίνει στα δέοντα διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη για αποκατάσταση της πρόσβασης των καλλιεργητών στη γη τους, σύμφωνα με τους όρους της εντολής της UNFICYP και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αναγκαίες διεργασίες ώστε να μην υπάρξει επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.

Όταν ρωτήθηκε την Κυριακή, μετά την εκδήλωση «Ημέρα Μνήμης Κρατητηρίων», προς τιμήν των κρατούμενων αγωνιστών της ΕΟΚΑ στα Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς, εκτίμησε ότι αυτές σίγουρα δεν είναι θετικές εξελίξεις, «σε μια προσπάθεια που επιχειρούμε να δημιουργηθεί και το κατάλληλο κλίμα έτσι ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες».