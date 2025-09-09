Την εκταμίευση 787,669,283 ευρώ για την Ελλάδα από τα 150 δισ. του SAFE ενέκρινε η Κομισιόν ενώ ποσό ύψους 1,181,503,924 ευρώ θα πάρει η Κύπρος. Το πρόγραμμα θα παρέχει μακροπρόθεσμα δάνεια χαμηλού κόστους για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προμηθεύονται τον αμυντικό εξοπλισμό που απαιτείται επειγόντως.

Tο ανώτατο όριο των συνολικά διαθέσιμων 150 δισ. του προγράμματος SAFE έφθασαν οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη που έχουν καταθέσει αίτηση για δάνεια είναι: η Ελλάδα, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Λετονία, τη Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Φινλανδία και η Δανία.

Βάσει του προγράμματος, τα κεφάλαια πρέπει να δαπανηθούν για κοινές αγορές αμυντικών προϊόντων από τις κυβερνήσεις της ΕΕ σε τομείς που έχουν εντοπιστεί ως κενά από την Επιτροπή, όπως προϊόντα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, κυβερνοσυστήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

H ένταξη της Ελλάδας στο SAFE

Η Επιτροπή τονίζει, ότι τα κράτη μέλη μπορούν πλέον να καταρτίσουν τα εθνικά επενδυτικά τους σχέδια, στα οποία θα περιγράφεται η χρήση της πιθανής χρηματοδοτικής συνδρομής και τα οποία θα υποβληθούν έως το τέλος Νοεμβρίου 2025. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα εν λόγω εθνικά σχέδια, με στόχο την πραγματοποίηση των πρώτων εκταμιεύσεων στις αρχές του 2026.

H Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει πρόταση για χαμηλότοκα δάνεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Όπως είχε επισημάνει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα τέλη Ιουλίου, η ένταξη της χώρας μας στον SAFE «ενισχύει έναν ήδη δυναμικό σχεδιασμό στο πλαίσιο του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ), το οποίο ενώ είχε ήδη διαμορφωθεί στα 28,8 δισ. ευρώ, πλέον αυξάνεται στα 30 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2036. Η επέκταση του εξοπλιστικού προγράμματος ενισχύει την ελληνική αμυντική και τεχνολογική βιομηχανία, δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, παραγωγικές συνεργασίες και νέες θέσεις εργασίας, αυξάνει την προστιθέμενη εγχώρια αξία και οδηγεί σε μεγαλύτερη εθνική αυτονομία».

Προσπάθειες επανεξοπλισμού

Ο επίτροπος ‘Αμυνας, ‘Αντριους Κουμπίλιους, δήλωσε πως «το SAFE αποτελεί ιστορική επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη Λευκή Βίβλο για την αμυντική ετοιμότητα, δεσμευτήκαμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες επανεξοπλισμού των κρατών μελών και της Ουκρανίας. Λιγότερο από έξι μήνες αργότερα, αυτό είναι πλέον πραγματικότητα. Αυτό το σημαντικό ποσό θα συμβάλει στην αποτροπή των εχθρών μας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Στο εξής, θα συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη μας για να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας και την ενίσχυση των συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων μας».

Θυμίζουμε πως στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσέφυγε στα τέλη Αυγούστου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υιοθέτηση του αμυντικού προγράμματος και ζητώντας την ακύρωση του κανονισμού.