newspaper
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κύπρος: Πώς συνεχίζεται ακόμα και σήμερα η τουρκική προέλαση και το ροκάνισμα της «νεκρής ζώνης»
Πολιτική Γραμματεία 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:45

Κύπρος: Πώς συνεχίζεται ακόμα και σήμερα η τουρκική προέλαση και το ροκάνισμα της «νεκρής ζώνης»

Χάρτες και γεγονότα αποκαλύπτουν μιαν άλλη μια διάσταση του Κυπριακού συναφή με το εδαφικό, εάν και όταν γίνει διαπραγμάτευση για την τελική λύση, με τη συνεχιζόμενη προέλαση των Τούρκων στην Κύπρο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Spotlight

Επί μακρόν οι Τούρκοι προελαύνουν και μετά το ’74 στην Κύπρο, ροκανίζοντας, ταυτοχρόνως, τη «νεκρή ζώνη» και με την ανοχή της ΟΥΝΦΥΚΙΠ προκαλούν προβλήματα στην Εθνική Φρουρά και σε διάφορες περιοχές όπου υπάρχει εντός της «νεκρής ζώνης» καλλιεργήσιμη γη (φωτογραφία, επάνω, από simerini.sigmalive.com).

Αποκαλύπτουμε σήμερα χάρτες και γεγονότα που συνθέτουν άλλη μια διάσταση του Κυπριακού συναφή με το εδαφικό, εάν και όταν γίνει διαπραγμάτευση για την τελική λύση, αναφέρει σε ανάλυσή του στη Σημερινή ο Δρ Διεθνών Σχέσεων, Γιάννος Χαραλαμπίδης.

Η τουρκική προώθηση καλύπτει 234,77 τ.χλμ., ήτοι 3,94% του συνολικού εδάφους των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στον χάρτη αποτυπώνεται με κόκκινο χρώμα η προώθηση των τουρκικών δυνάμεων από τις 16 Αυγούστου του 1974 ώς σήμερα και με κίτρινο η «νεκρή ζώνη» που χαράχτηκε κατά τρόπο αυθαίρετο από την Ειρηνευτική Δύναμη

Ο ρόλος των Ηνωμένω Εθνών στην Κύπρο δεν ήταν και δεν είναι προφανώς αυτός που θα έπρεπε να ήταν. Σε ουκ ολίγες περιπτώσεις δεν είναι καν ουδέτερος.

Μάλλον φιλοτουρκικός μπορεί να εκληφθεί εφόσον υιοθετεί μέσα από τις ίσες αποστάσεις τούς κανόνες του ισχυρού και όχι της Χάρτας του ΟΗΕ.

Αληθές όμως είναι ότι ευθύνη υπέχουν και οι κυπριακές κυβερνήσεις, λόγω της αποδοχής συνεχών τετελεσμένων. Αποτέλεσμα τούτων είναι η συνεχής προώθηση των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων από την κατάπαυση του πυρός της 16ης Αυγούστου και ώρα 18:00, μέχρι σήμερα.

Επέκταση της κατοχής

Αυτή η τουρκική προώθηση, που μεταφράζεται ως επέκταση της κατοχής και αφορά τμήματα της «νεκρής ζώνης», καλύπτει 234,77 τ.χλμ., ήτοι 3,94% του συνολικού εδάφους των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πιο αναλυτικά: Οι Τούρκοι κατέλαβαν μετά τις 16 Αυγούστου του ’74, ποσοστό της τάξης του 3,76% επί των ελεύθερων περιοχών, ενώ η «νεκρή ζώνη», κακώς εκτείνεται σε ποσοστό της τάξης του 3,94%.

Γιατί είναι κακή η εκτίμηση του ποσοστού αυτού; Διότι περιλήφθηκαν από τα Ην. Εθνη εντός της «νεκρής ζώνης» περιοχές που δεν ήταν ποτέ καταληφθείσες ή «αμφισβητούμενες», παρά μόνο παρέμεναν και παραμένουν εντός των ελεύθερων περιοχών.

Κλασικά επί τούτου παραδείγματα είναι η Αθηένου, η Δένεια, το Μάμμαρι, οι Τρούλλοι, η Πύλα, η περιοχή του Διεθνούς Αεροδρομίου Λευκωσίας κ.λπ.

Σε αυτές τις περιοχές περιλαμβάνονται περιουσίες Ελληνοκυπρίων και δη καλλιεργήσιμη γη. Εξ ου και τα υφιστάμενα προβλήματα που υπάρχουν με τις κατοχικές δυνάμεις και την ΟΥΝΦΥΚΙΠ ως προς τα όρια της «νεκρής ζώνης» και την καλλιέργειά τους.

Διαμόρφωση σκηνικού

Πώς σχηματίστηκε το σκηνικό αυτό και ποιες είναι οι επιπτώσεις και δη επί της επίλυσης του Κυπριακού και του εδαφικού, χρήζει μελέτης.

Με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στις 16 Αυγούστου του 1974, η εν Κύπρω Ειρηνευτική Δύναμη ανέλαβε την καταγραφή της γραμμής κατάπαυσης πυρός της επιτευχθείσας συμφωνίας.

Ο πρώτος χάρτης περιλαμβάνεται στην έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 1974, αποτυπώνοντας μόνο το όριο της περιοχής τουρκικού ελέγχου (Limit of Area of Turkish Control) και χωρίς να περιλαμβάνει «νεκρή ζώνη».

Ενας δεύτερος χάρτης κατατέθηκε τον Ιούνιο του 1975, που δεν διαφέρει από εκείνον του Δεκεμβρίου του ’74, και τον Δεκέμβριο του 1975 κυκλοφόρησε ένας τρίτος.

Αυτός συμπεριλαμβάνει κατά αυθαίρετο τρόπο το ίχνος της γραμμής της Εθνικής Φρουράς και την μεταξύ των δυο γραμμών «νεκρή ζώνη», τροποποιώντας ταυτοχρόνως την ορολογία που χρησιμοποιούσε μέχρι τότε για να περιγράψει τις θέσεις των αντίπαλων δυνάμεων.

Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηρίζει τη γραμμή Αττίλα ως «Προωθημένο όριο Αμυντικής Γραμμής των Τουρκικών Δυνάμεων» και κατ’ ανάλογον τρόπο εκείνην της Εθνικής Φρουράς: «Προωθημένο όριο της Αμυντικής Γραμμής της Εθνικής Φρουράς» (Limit indicating FDLs of Turkish Forces – Limit indicating FDLs of Cyprus National Guard).

Ο χάρτης ανήκει στα Ηνωμένα Εθνη. Εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1974 και αποτυπώνει τη Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός και μέχρι πού είχαν φτάσει τα τουρκικά στρατεύματα

Δεν υπάρχει ή έννοια περί κατοχικών δυνάμεων. Επισημαίνεται ότι σε όλες τις νεότερες εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ χρησιμοποιείται νέα ορολογία, που αναφέρεται σε Γραμμή Κατάπαυσης Πυρός των Τουρκικών Δυνάμεων και αντίστοιχα της Εθνικής Φρουράς (Cease Fire Lines of Turkish Forces – Cease Fire Lines of Cyprus National Guard).

Δυο γραμμές

Με τον τρόπο αυτό επιβάλλεται αλλαγή της Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός, όπως είχε καταγραφεί στις 16/8/1974, αφού πλέον περιλαμβάνονται δυο γραμμές και δη οι συνεχιζόμενες προοδευτικά παραβιάσεις των Τούρκων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο.

Τελευταίος χάρτης ήταν εκείνος του Σχεδίου Ανάν, ο οποίος, όμως, υιοθετεί την τουρκική αντίληψη επί του εδαφικού, δηλαδή ποια είναι τα όρια της κατοχής μετά τη 16η Αυγούστου του 1974 και όχι τι κατείχαν οι Τούρκοι ως τις 18:00 της 16ης Αυγούστου του 1974.

Από το 1975 μέχρι σήμερα με διάφορα άλματα καταγράφεται μια προώθηση των θέσεων Αττίλα από το 1975, το ‘76, το ’78, το ’88 ως τα Στροβίλια, την Πύλα τον Αγιο Δομέτιο κ.λπ.

Δεν έχουμε μόνο προώθηση των κατοχικών δυνάμεων, αλλά και ροκάνισμα της «νεκρής ζώνης», η οποία στην ουσία αποτελεί έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχουν σειρά διαμαρτυριών από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, αλλά…

Κυριαρχία και «νεκρή ζώνη»

Η «νεκρή ζώνη» δεν είναι κατεχόμενο έδαφος. Είναι πέραν της γραμμής Αττίλα και ασκεί κυριαρχία η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως στις ελεύθερες περιοχές.

Η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και η δράση της είναι στο πλαίσιο συνεννόησης της νόμιμης κυβέρνησης με το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο εκδίδει τους όρους εντολής.

Εχει δε ως πηγή το ψήφισμα 186 του Σ. Ασφαλείας, που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 1964. Εχει θεμελιακό χαρακτήρα, διότι μετά τις διακοινοτικές ταραχές τής τότε εποχής, με το ψήφισμα αυτό ο ΟΗΕ γενικότερα και το Σ. Ασφαλείας ειδικότερα αναγνωρίζουν ως μόνη νόμιμη Αρχή αυτήν της κυπριακής κυβέρνησης και το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Είναι το εν λόγω ψήφισμα, που η τουρκική πλευρά, για ευνόητους λόγους, θέλει να καταργήσει μέσω χωριστής συμφωνίας με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, για να επιτύχει μορφή αναγνώρισης διά του Σ. Ασφαλείας.

Εδώ θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση. Τα κατεχόμενα εδάφη είναι αναπόσπαστο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, επί των οποίων δεν μπορεί να ασκεί αποτελεσματική εξουσία, λόγω της παράνομης παρουσίας των τουρκικών στρατευμάτων, τα οποία φέρουν την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει εκεί.

Αυτό αναφέρουν: Α) Το Πρωτόκολλο 10, που καθορίζει ολόκληρη την ένταξη του ενιαίου υπό κατοχή κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ.

Β) Οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή και Τιτίνας Λοϊζίδου) και καθορίζουν ότι το ψευδοκράτος είναι «μαριονέτα» (puppet state), υποτελές στον τουρκικό στρατό.

Διαφορετικοί χάρτες…

Το θέμα της «νεκρής ζώνης» είναι περίπλοκο, υπό την έξης έννοια: Εχει καθοριστεί κατά το δοκούν από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, με τρόπο δηλαδή αυθαίρετο. Σιωπηρώς γίνεται αποδεκτό από τις κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τετελεσμένα επί του εδάφους έχουν εξελιχθεί και οι τουρκικές προωθήσεις. Συναφώς εμφανίζεται το ακόλουθο φαινόμενο: Τόσο η Εθνική Φρουρά όσο και το Υπουργείο Αμυνας έχουν διαφορετικούς χάρτες από εκείνους των Ην. Εθνών και του υπουργείου των Εξωτερικών ως προς τα όρια της «νεκρής ζώνης» και της κατοχής!

Για παράδειγμα: Ενώ υπήρχαν και υπάρχουν θέσεις της ΕΦ που δεν επανδρώνονταν για τακτικούς λόγους, τα Ην. Εθνη θεώρησαν ότι η περιοχή εμπίπτει στη «νεκρή ζώνη» και στη δική τους ευθύνη.

Ακόμη π.χ. και στην Αθηένου, τα Ην. Εθνη θεωρούσαν παραβίαση του status quo όταν οχήματα της ΕΦ περνούσαν από την κωμόπολη για τροφοδοσία των επανδρωμένων φυλακίων της ΕΦ.

Οπότε εξαρτιόταν η κίνηση των οχημάτων της ΕΦ από τις διαταγές του εκάστοτε αρχηγού, εάν δηλαδή ήθελε ν’ αμφισβητήσει ή όχι την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το όρια της ευθύνης της.

Ο χάρτης αυτός εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Εθνη τον Δεκέμβριο του 1975, και καταγράφει μεν τη γραμμή Αττίλα (κόκκινο χρώμα), αλλά, κατ’ αυθαίρετο τρόπο, τη γραμμή της Εθνικής Φρουράς (μπλε χρώμα)

Ανάλογα περιστατικά συνέβαιναν και συμβαίνουν στην περιοχή του Αεροδρομίου της Λευκωσίας και αλλού. Δεν είναι τυχαία όσα είχαν συμβεί και συμβαίνουν στην Πύλα, αφού οι ημέτεροι δεν συντονίζονταν μεταξύ τους και δεν είχαν τους ορθούς χάρτες, εφόσον ήταν προσαρμοσμένοι με εκείνους της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Η Πύλα δεν είναι η μόνη τρανταχτή περίπτωση. Είχαν προηγηθεί τα Στροβίλια σε τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν το 2000, όταν έγινε επέκταση της κατοχής. Η δεύτερη το 2003 και η τρίτη το 2019, όταν πήραν τον έλεγχο σε τρία σπίτια της περιοχής, προβάλλοντας στους κατοίκους τον ισχυρισμό ότι είναι «πολίτες» του ψευδοκράτους.

Βασικά προβλήματα

Οι διαφορετικοί χάρτες που καθορίζουν διαφορετικά όρια ως προς τη «νεκρή ζώνη» προκαλούν και σειρά προβλημάτων που αφορούν στην καλλιέργεια χωραφιών εντός αυτής, καθώς και την εισβολή των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων, που συνοδεύεται από την αδράνεια των Ην. Εθνών, αλλά και από τις διαφωνίες των κατοίκων περί των ορίων της «νεκρής ζώνης».

Οτι δηλαδή: 1. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται πως δεν πρόκειται περί «νεκρής ζώνης», αλλά περί δικού τους, στην πραγματικότητα, κατεχόμενου εδάφους.

2. Οι περιουσίες Ελληνοκυπρίων περιλαμβάνονται στη «νεκρή ζώνη», ενώ δεν θα έπρεπε.

3. Υπάρχει πρόβλημα ως προς τα όρια των θέσεων της ΕΦ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα ακόμη και στα δρομολόγια τροφοδοσίας των φυλακίων.

Εδαφικό και λύση…

Πέραν τούτων, υπάρχει ένα άλλο βασικό συναφές ζήτημα: Το εδαφικό. Επί τη βάσει ποιων χαρτών γινόταν και γίνεται η διαπραγμάτευση. Πού είναι η πραγματική κατάπαυση του πυρός και ποια είναι τα όρια της «νεκρής ζώνης» για να μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση και τι ποσοστό τελικά θα επιστραφεί, εάν επιστραφεί, σε περίπτωση λύσης και κάτω από ποιες συνθήκες;

Και κατά το Σχέδιο Ανάν, αλλά και σήμερα, οι χάρτες που χρησιμοποιεί το υπουργείο Εξωτερικών είναι εκείνοι με τα όρια των Ην. Εθνών, που έχουν αυθαίρετο και δη τουρκικό χαρακτήρα με την ανοχή των ημετέρων.

Η επέκταση της κατοχής φτάνει το 3,76% και η «νεκρή ζώνη», όπως τη θέλει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, στο 3,94%. Σύνολο 7,7%.

Οι Τούρκοι θεωρούν ότι τους ανήκει και ότι, αν επιστρέψουν εδάφη, το ποσοστό αυτό θα περιληφθεί στις «υποχωρήσεις» τους, με αντάλλαγμα, βεβαίως, την άσκηση χωριστών κυριαρχικών δικαιωμάτων – εξουσιών. Οι Τούρκοι είναι ξεκάθαροι. Εκτός των ανεπιτυχών επικοινωνιακών τρικ, οι ημέτεροι επί της ουσίας τι λένε;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Business
Σούπερ μάρκετ: Σε πόσες ημέρες πληρώνουν τους προμηθευτές 

Σούπερ μάρκετ: Σε πόσες ημέρες πληρώνουν τους προμηθευτές 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!
Πολιτική 01.09.25

Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γράψει αρνητικά στους αγρότες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και δεν βρέθηκαν στο κλαμπ των ευνοημένων όπως άλλοι. Τι άκουσαν οι βουλευτές της επαρχίας και τι περιμένουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΔΕΘ: Στο φουλ οι μηχανές με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση
Θεσσαλονίκη 01.09.25

Στο φουλ οι μηχανές για τη ΔΕΘ με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στη λίστα με τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Να διώξει τα σύννεφα της βροχής θα επιχειρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά
Αντιπολιτευτικοί μύδροι 31.08.25

«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά εκτοξεύουν πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βεντάλια θεμάτων, με αιχμές την οικονομία και τα εργασιακά, εν όψει και της καυτής εβδομάδας της ΔΕΘ

Σύνταξη
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»
Στόλος Ελευθερίας 31.08.25

Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα
«Εκτός πραγματικότητας» 31.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών», τονίζει για τον πρωθυπουργό η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»
Καλώδιο 31.08.25

Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»

«Δεν τίθεται ζήτημα εάν θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, αλλά πότε θα συμβεί αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας και εντός του ΟΗΕ», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της
Νέα Αριστερά 31.08.25

Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της

«Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: ή η ατζέντα της Νέας ΕΡΕ ή η δική μας. Της Αριστεράς», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα
ΣΥΡΙΖΑ 31.08.25

Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα

«Αν θέλουμε να έχουμε φορολογική δικαιοσύνη, δεν γίνεται να έχουμε στα ύψη τους έμμεσους φόρους», υπογράμμισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα
«Πρωτοφανής κρίση» 31.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ζήτησε «την αποκατάσταση της τάξης στην ιερά μονή και τη διατήρηση του υπεχιλιετούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς καμία απολύτως εκχώρηση ή συμβιβασμό»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών
Πολιτική Γραμματεία 31.08.25

ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη στρατηγική, εκτιμώντας ότι μπορεί με αξιοπιστία και συγκεκριμένο πρόγραμμα να παρουσιάσει μία συνολική κυβερνητική πρόταση. Πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου
ΠΑΣΟΚ 31.08.25

Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου

«Η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση που νομιμοποίησε το 13ωρο και επανέφερε τη χώρα σε εργασιακό Μεσαίωνα», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.

Σύνταξη
ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ
«Όλοι στους δρόμους» 31.08.25

ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ

Το ΚΚΕ, μιλά για αγωνιώδη προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη «να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Άλλη μια έκθεση ιδεών
«Ψευδολογία και παροχολογία» 31.08.25

Σφοδρά πυρά από ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη - «Έκθεση ιδεών το κυριακάτικο μήνυμα»

Πώς σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ανασκόπηση Μητσοτάκη - «Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας άνευ ουσίας και προοπτικής στη ΔΕΘ, στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πανηγύρια για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια – Η κυριακάτικη ανασκόπηση
Όλα βαίνουν καλώς... 31.08.25

Πανηγύρια Μητσοτάκη για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια - Η κυριακάτικη ανασκόπηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει μια... εναλλακτική πραγματικότητα σε ακόμη μια κυριακάτικη ανασκόπησή του - Τι ανέφερε στην ανάρτησή του εν όψει ΔΕΘ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων
Πολιτική Γραμματεία 30.08.25

Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων

«Το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β' εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μία αλλά τρεις νομικές σχολές», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, υπενθυμίζοντας την κατάργηση της Νομικής Πατρών από τη ΝΔ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»
Απόρρητο έγγραφο 01.09.25

Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»

Το απόρρητο έγγραφο των IDF αναφέρει ότι αρκετοί από τους βασικούς στόχους του Ισραήλ δεν επιτεύχθηκαν: η Χαμάς δεν ηττήθηκε και οι όμηροι δεν απελευθερώθηκαν

Σύνταξη
Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών – Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια
Μείωση γεννήσεων 01.09.25

Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών - Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια

Δείγμα του δημογραφικού προβλήματος που οξύνεται είναι και ο αριθμός των παιδιών που γράφτηκαν στα σχολεία στην Πρώτη Δημοτικού για το έτος 2025-2026

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ
Ο εχθρός του εχθρού 01.09.25

Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ

Η Κίνα φιλοξενεί 20 ηγέτες χωρών που αφορούν τo 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 25% της παγκόσμιας οικονομίας, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την δυσαρέσκεια προς τις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;
Διπλωματία των όπλων 01.09.25

Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;

Καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην Καραϊβική, αξιωματούχοι και ειδικοί αναρωτιούνται για τους λόγους. Το επιχείρημα καταπολέμησης των καρτέλ δεν πείθει κι όλοι κοιτάζουν προς τη Βενεζουέλα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη
Αυτόκλητοι τιμωροί 01.09.25

Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη

Οι «περιπολίες πολιτών» και οι αυτοαποκαλούμενες δυνάμεις προστασίας στην Ευρώπη τροφοδοτούν τους κοινωνικούς φόβους και την ακροδεξιά, λένε οι ειδικοί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!
Πολιτική 01.09.25

Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γράψει αρνητικά στους αγρότες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και δεν βρέθηκαν στο κλαμπ των ευνοημένων όπως άλλοι. Τι άκουσαν οι βουλευτές της επαρχίας και τι περιμένουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στη νότια Ευρώπη – Η Ελλάδα οδηγεί την «κούρσα»
Οικονομικές Ειδήσεις 01.09.25

Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στο Νότο της Ευρώπης με την Ελλάδα να οδηγεί την «κούρσα»

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποτελεί βραχνά ιδιαίτερα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τι συμβαίνει με τις άλλες χώρες του νότου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεσανατολικό: «Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο»
Καταστάσεις sui generis 01.09.25

«Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο», εκτιμούν ειδικοί

Ο Ίαν Λέσερ (GMF) και ο Μάικλ Εμερσον (CEPS) μιλούν στα «ΝΕΑ» για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στη λύση του Κυπριακού

Μαρία Βασιλείου
Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud
Κόσμος 01.09.25

Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud

Περισσότερα από 50 πλοία κατευθύνονται προς τη Γάζα για να αντιταχθούν στον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσουν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΔΕΘ: Στο φουλ οι μηχανές με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση
Θεσσαλονίκη 01.09.25

Στο φουλ οι μηχανές για τη ΔΕΘ με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στη λίστα με τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Να διώξει τα σύννεφα της βροχής θα επιχειρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
Κύπρος: Ανέβαλε την επίσκεψή της η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ
Κυπριακό 01.09.25

Δεν πάει Κύπρο η Ολγκίν

Η Μαρία Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ ανέβαλε την προγραμμαστισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο, όπου αναμενόταν να έχει συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας ισχυρού σεισμού 6,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν σπίτια
Αφγανιστάν 01.09.25 Upd: 06:33

Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας σεισμού 6,1 Ρίχτερ - Κατέρρευσαν σπίτια

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,1 Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν και είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους, άλλοι να τραυματιστούν και πολλά σπίτια να καταρρεύσουν.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί από πλήγμα κατά κλινικής στο Νταρφούρ
Σουδάν 01.09.25

Πολύνεκρο πλήγμα κατά κλινικής στο Νταρφούρ

Πολύνεκρο πλήγμα που αποδίδεται στον στρατό του Σουδάν εξαπολύθηκε εναντίον κλινικής στη Νιάλα, πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Σουδάν, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των παραστρατιωτικών.

Σύνταξη
Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού
Ερυθρά Θάλασσα 01.09.25

Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού

Πλοίο ανέφερε «παφλασμό σε κοντινή απόσταση από αγνώστου προέλευσης βλήμα και άκουσε έναν δυνατό κρότο», ενώ βρισκόταν 37,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της πόλης-λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας.

Σύνταξη
Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
Ελλάδα 01.09.25

Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο

Ανείπωτες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία του ζευγαριού στην Εύβοια που σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή που επέβαιναν συγκρούστηκε με τζιπ που βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύνταξη
Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση
Πρόβλεψη 01.09.25

Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση

«Προετοιμάζομαι εσωτερικά για την πιθανότητα αυτός ο πόλεμος να συνεχιστεί για πολύ καιρό», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του

Σύνταξη
Wall Street: Τα στοιχεία για την απασχόληση κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 01.09.25

Τα στοιχεία για την απασχόληση, κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας

H έκθεση με τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας αναμένεται να δώσει μια κρίσιμη εικόνα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας και να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Wall Street.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο