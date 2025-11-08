Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Η Βόρεια Κορέα μέσω του υπουργού Άμυνας της, No Κουάνγκ Τσολ, απείλησε το Σάββατο να προβεί σε «περισσότερες επιθετικές ενέργειες», καταδικάζοντας τις συνομιλίες για την ασφάλεια μεταξύ των ΗΠΑ και της Σεούλ, καθώς και την άφιξη αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα.

Μια μέρα νωρίτερα, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα στα ανατολικά παράλια της χώρας, μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις εναντίον ατόμων και οντοτήτων της Βόρειας Κορέας που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, εμπλέκονταν σε σχέδια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του διαδικτύου.

We are aware of the missile launch and are consulting closely with our allies and partners. While we have assessed that this event does not pose an immediate threat to U.S. personnel or territory, or to our allies, the missile launch highlights the destabilizing impact of the… — U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) November 7, 2025

Η Αμερικανική Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού -INDOPACOM δήλωσε το Σάββατο: «Είμαστε ενήμεροι για την εκτόξευση του πυραύλου και βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με τους συμμάχους και τους εταίρους μας. Αν και έχουμε εκτιμήσει ότι το γεγονός αυτό δεν αποτελεί άμεση απειλή για το αμερικανικό προσωπικό ή έδαφος, ή για τους συμμάχους μας, η εκτόξευση του πυραύλου υπογραμμίζει την αποσταθεροποιητική επίδραση των ενεργειών της ΛΔΚ».

Η INDOPACOM προσέθεσε ότι «Οι ΗΠΑ παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν την αμερικανική επικράτεια και τους συμμάχους μας στην περιοχή».

Θα αναλάβουμε πιο επιθετική δράση υπόσχεται η Βόρεια Κορέα

Ο Νο δήλωσε ότι η επίσκεψη του (δις εικονιζόμενου) αμερικανικού πυρηνικού αεροπλανοφόρου Τζορτζ Γουάσινγκτον στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας αυτή την εβδομάδα οξύνει τις εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο.

«Θα αναλάβουμε πιο επιθετική δράση ενάντια στην απειλή των εχθρών, με βάση την αρχή της διασφάλισης της ασφάλειας και της υπεράσπισης της ειρήνης με τη δύναμη της ισχύος», δήλωσε ο Νο, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας KCNA.

Το ναυτικό της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι η επίσκεψη του αεροπλανοφόρου είχε ως σκοπό την αναπλήρωση των προμηθειών και τη χορήγηση άδειας στο πλήρωμα, όπως αναφέρει σχετικά το Reuters.

Ο No επέκρινε επίσης την πρόσφατη επίσκεψη των υπουργών Άμυνας των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας στα σύνορα μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας, καθώς και τις επακόλουθες συνομιλίες για θέματα ασφάλειας στη Σεούλ, ισχυριζόμενος ότι συνωμοτούσαν για να εντείνουν τις προσπάθειες αποτροπής έναντι της Βόρειας Κορέας και να ενοποιήσουν τις πυρηνικές και συμβατικές δυνάμεις τους.

«Τουρ» στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη για τον Χέγκσεθ

«Αυτή είναι μια καταφανής αποκάλυψη και μια απροκάλυπτη εκδήλωση της εχθρικής τους φύσης να αντισταθούν μέχρι τέλους στη ΛΔΚ», δήλωσε ο No.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο ομόλογός του από τη Νότια Κορέα Αν Γκίου Μπακ επισκέφθηκαν τη Δευτέρα την ισχυρά οχυρωμένη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη κατά μήκος των συνόρων με τη Βόρεια Κορέα. Οι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν επίσης αυτό που αποκάλεσαν συμβουλευτική συνάντηση για θέματα ασφάλειας στη Σεούλ την Τρίτη.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο πυρήνας της συμμαχίας με τη Σεούλ θα παραμείνει επικεντρωμένος στην αποτροπή της Βόρειας Κορέας, αν και η Ουάσιγκτον θα εξετάσει την ευελιξία των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα να επιχειρούν ενάντια σε περιφερειακές απειλές.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι η ΛΔΚ «εξετάζει σοβαρά» μέτρα για την «κλιμάκωση» των πυρηνικών της δραστηριοτήτων ως απάντηση στην επίσκεψη του αεροπλανοφόρου, σύμφωνα με ανακοίνωση στην Rodong Sinmun, την εργατική εφημερίδα της Βόρειας Κορέας.

Κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «κληρονόμησε και ενέτεινε την εχθρική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης έναντι της ΛΔΚ» και δήλωσε ότι η Πιονγιάνγκ θα «σπάσει νέα ρεκόρ» στην επίδειξη των «στρατηγικών αποτρεπτικών δυνατοτήτων» της, εάν συνεχιστούν οι στρατιωτικές προκλήσεις των ΗΠΑ.