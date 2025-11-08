Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/11) στην Τάμπα των ΗΠΑ, όταν μια κινηματογραφική καταδίωξη κατέληξε σε σοβαρό δυστύχημα.

Ένα αυτοκίνητο που καταδιωκόταν από την αστυνομία έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε μπαρ, παρασύροντας περισσότερα από 12 άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από το κατάστημα.

Όλα τα θύματα είναι ενήλικες

Ο οδηγός, Σάιλας Σάμσον, 22 ετών από το Dade City, φέρεται να οδηγούσε απερίσκεπτα όταν προσέκρουσε στο Bradley’s, ένα μπαρ στη 7η Λεωφόρο.

Τρία άτομα έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ ένα ακόμη άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν: Ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, οκτώ τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ δύο αρνήθηκαν θεραπεία. Όλα τα θύματα είναι ενήλικες.

This morning, dozens of #TampasBravest responded to a tragic multi-casualty incident. Crews worked tirelessly to triage, treat and transport those injured. Please keep the victims, their families, friends and all of the on scene first responders in your thoughts during this time. pic.twitter.com/aRDMmFv4ln — Tampa Fire Rescue (@TampaFireRescue) November 8, 2025

Ο Σάμσον συνελήφθη και το δυστύχημα βρίσκεται υπό διερεύνηση. «Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί ήταν μια παράλογη τραγωδία. Οι καρδιές μας είναι με τους αγαπημένους των θυμάτων», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπα, Λι Μπερκώ, προσθέτοντας ότι «η απερίσκεπτη οδήγηση έθεσε σε κίνδυνο αθώες ζωές».

Η αστυνομία τον εντόπισε γύρω στις 12:30 π.μ. στην I-275 South. Το εναέριο τμήμα τον εντόπισε στη λεωφόρο Hillsborough, κοντά στην 22η Οδό, μαζί με άλλο όχημα που συμμετείχε σε κόντρες, προτού εισέλθει μόνος στον αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Four Dead, Eleven Injured in Ybor City Crash Involving Vehicle and Pedestrians Tampa Police say four people are dead and eleven others injured after a speeding vehicle struck a crowd of pedestrians early Saturday morning in Ybor City. The crash happened around 12:45 a.m. in the… pic.twitter.com/MJPXyFUPvE — Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) November 8, 2025

Ο Σάμσον βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο και κινήθηκε στο κέντρο της Τάμπα. Καθώς έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν με την τακτική επαφής των περιπολικών στο πίσω μέρος του οχήματος, αλλά κατάφερε να διαφύγει και συνέχισε προς τη 7η Λεωφόρο, όπου «καρφώθηκε» στο Bradley’s.

Στον 22χρονο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναμένονται και επιπλέον κατηγορίες.