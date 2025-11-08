newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Συναγερμός στην Πάτρα - Φωτιά σε ορφανοτροφείο
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, «ασφυξία» στο κέντρο - Οι κλειστοί δρόμοι
ΗΠΑ: Τραγική κατάληξη καταδίωξης στην Τάμπα – Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μπαρ, 4 νεκροί, 11 τραυματίες
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 18:22

ΗΠΑ: Τραγική κατάληξη καταδίωξης στην Τάμπα – Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μπαρ, 4 νεκροί, 11 τραυματίες

Το όχημα του 22χρονου «καρφώθηκε» στο Bradley’s, στην 7η Λεωφόρο, στην Τάμπα - Παρέσυρε περισσότερα από 12 άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από το κατάστημα

Σύνταξη
Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/11) στην Τάμπα των ΗΠΑ, όταν μια κινηματογραφική καταδίωξη κατέληξε σε σοβαρό δυστύχημα.

Ένα αυτοκίνητο που καταδιωκόταν από την αστυνομία έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε μπαρ, παρασύροντας περισσότερα από 12 άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από το κατάστημα.

Όλα τα θύματα είναι ενήλικες

Ο οδηγός, Σάιλας Σάμσον, 22 ετών από το Dade City, φέρεται να οδηγούσε απερίσκεπτα όταν προσέκρουσε στο Bradley’s, ένα μπαρ στη 7η Λεωφόρο.

Τρία άτομα έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ ένα ακόμη άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν: Ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, οκτώ τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ δύο αρνήθηκαν θεραπεία. Όλα τα θύματα είναι ενήλικες.

Ο Σάμσον συνελήφθη και το δυστύχημα βρίσκεται υπό διερεύνηση. «Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί ήταν μια παράλογη τραγωδία. Οι καρδιές μας είναι με τους αγαπημένους των θυμάτων», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπα, Λι Μπερκώ, προσθέτοντας ότι «η απερίσκεπτη οδήγηση έθεσε σε κίνδυνο αθώες ζωές».

Η αστυνομία τον εντόπισε γύρω στις 12:30 π.μ. στην I-275 South. Το εναέριο τμήμα τον εντόπισε στη λεωφόρο Hillsborough, κοντά στην 22η Οδό, μαζί με άλλο όχημα που συμμετείχε σε κόντρες, προτού εισέλθει μόνος στον αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο Σάμσον βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο και κινήθηκε στο κέντρο της Τάμπα. Καθώς έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν με την τακτική επαφής των περιπολικών στο πίσω μέρος του οχήματος, αλλά κατάφερε να διαφύγει και συνέχισε προς τη 7η Λεωφόρο, όπου «καρφώθηκε» στο Bradley’s.

Στον 22χρονο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναμένονται και επιπλέον κατηγορίες.

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα

Ξεπέρασαν κάθε όριο στη Γ’ Εθνική καθώς ο Μεσσήνιος διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης κατάγγειλε στην αστυνομία απειλητικό τηλεφωνικό τηλεφώνημα. Δήλωσε κώλυμα και αντικαταστάθηκε από το ματς Πύργος-Ζάκυνθος

Βάιος Μπαλάφας
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς

Ηταν ανώτερος και το έδειξε ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ, πετυχαίνοντας δυο γκολ με πέναλτι. Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ζορίζονται

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ούιπεστ
Πόλο 08.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ούιπεστ

LIVE: Ολυμπιακός – Ούιπεστ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ούιπεστ για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League Γυναικών.

Σύνταξη
Προσφυγή στη βάση της Νέας Αριστεράς ζητεί ο Χαρίτσης για το ζήτημα των συνεργασιών
Ομιλία στην ΚΕ 08.11.25

Προσφυγή στη βάση της Νέας Αριστεράς ζητεί ο Χαρίτσης για το ζήτημα των συνεργασιών

«Να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία που να εμπλέκει όλα -ανεξαιρέτως- τα μέλη του κόμματος», επισήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης κατά τη διάρκεια της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
Ενας δάσκαλος στα Βορίζια: «Εφυγα από το σχολείο νύχτα, κυνηγημένος»
Πόλεμος, όχι βεντέτα 08.11.25

Ενας δάσκαλος στα Βορίζια: «Εφυγα από το σχολείο νύχτα, κυνηγημένος»

Ενας εκπαιδευτικός που δίδαξε στα Βορίζια θυμάται: «Οι δάσκαλοι βρισκόμασταν υπό διαρκή κίνδυνο». Ένα ζευγάρι παλιών κατοίκων του χωριού μιλά για τις παλιές βεντέτες και τη νέα βία που μετασχηματίστηκε στην Κρήτη λόγω της διαφθοράς και της ανοχής των πολιτικών. «Οι επιδοτήσεις έγιναν όπλα και 4x4».

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Περιστέρι – Παναθηναϊκός 72-89: Με ηγέτη τον Κέντρικ Ναν οι «πράσινοι» (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Περιστέρι – Παναθηναϊκός 72-89: Με ηγέτη τον Κέντρικ Ναν οι «πράσινοι» (vid)

Επιστροφή στις νίκες μετά τη βαριά ήττα στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό, καθώς επικράτησε με 89-72 εναντίον του Περιστερίου. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Κέντρικ Ναν με 27 πόντους.

Σύνταξη
Ματωμένα κραγιόν: Φασισμός, παιδική εργασία και κλιματική κρίση – Η απαγορευμένη αλήθεια της βιομηχανίας ομορφιάς των 415 δισ. €
Live in Style 08.11.25

Ματωμένα κραγιόν: Φασισμός, παιδική εργασία και κλιματική κρίση – Η απαγορευμένη αλήθεια της βιομηχανίας ομορφιάς των 415 δισ. €

Η συγγραφέας και ακτιβίστρια Aραμπέλ Σικάρντι εκθέτει σε νέο βιβλίο τη βιομηχανία ομορφιάς και τα «τέρατα» πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

Παρακολουθήστε LIVE στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ Novibet για την 10η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
