Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
ΗΠΑ: Σκότωσαν καθαρίστρια που πήγε σε λάθος σπίτι μπροστά στον άνδρα της
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 09:30

ΗΠΑ: Σκότωσαν καθαρίστρια που πήγε σε λάθος σπίτι μπροστά στον άνδρα της

Το θύμα ονομαζόταν Μαρία Φλορίντα Ρίος Πέρες δε Βελάσκες κι ήταν 32 ετών και μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αστυνομικοί στην Ιντιάνα ολοκλήρωσαν την προκαταρκτική έρευνά τους για τον θάνατο καθαρίστριας, η οποία πήγε σε λάθος διεύθυνση και χτυπήθηκε στο κεφάλι από σφαίρα που έριξε πίσω από την πόρτα ένοικος διότι φοβόταν ότι αντιμετώπιζε εισβολείς, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή.

Τα ευρήματα της αστυνομικής διεύθυνσης του Γουάιτσταουν διαβιβάστηκαν επίσημα στο γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Μπουν, για να αποφασιστεί αν θα ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο τραγικό περιστατικό, που εκτυλίχθηκε την Τετάρτη.

Ο εισαγγελέας, ο Κεντ Ίστγουντ, τόνισε σε μέσα ενημέρωσης ότι την υπόθεση περιπλέκει νομικό δόγμα στην Ιντιάνα, που αναγνωρίζει στους κατοίκους της πολιτείας δικαίωμα να κάνουν χρήση βίας, ακόμη και θανατηφόρας βίας σε κάποιες περιπτώσεις, για να προστατευτούν από εισβολείς στα σπίτια τους.

Το θύμα ονομαζόταν Μαρία Φλορίντα Ρίος Πέρες δε Βελάσκες κι ήταν 32 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία· τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ήταν μετανάστρια από τη Γουατεμάλα, μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Χτυπήθηκε στο κεφάλι από σφαίρα που έριξε ένας από τους δυο ενοίκους του σπιτιού πίσω από την πόρτα, όταν η Ρίος Πέρες και ο σύζυγός της έφθασαν εκεί πριν από τα ξημερώματα, εξήγησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τζον Τζάρκας.

Οι ένοικοι του σπιτιού είχαν ήδη τηλεφωνήσει στην άμεση δράση, για να αναφέρουν πιθανή διάρρηξη σε εξέλιξη.

Αστυνομικοί που έφθασαν επιτόπου βρήκαν τη Ρίος Πέρες θανάσιμα τραυματισμένη και συμπέραναν πως το θύμα και ο σύζυγός του ήταν «μέλη συνεργείου καθαριότητας που έφθασε από σφάλμα σε λαθεμένη διεύθυνση».

Δεν βρέθηκε κανένα τεκμήριο ότι έγινε απόπειρα διάρρηξης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο σύζυγος του θύματος, ο Μαουρίσιο Βελάσκες, δήλωσε στην εφημερίδα Indianapolis Star ότι ο ίδιος και η σύζυγός του πίστευαν πως βρίσκονταν στη σωστή διεύθυνση και το έλεγξαν δυο φορές προτού πλησιάσουν στο σπίτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Star, ο κ. Βελάσκες είπε πως το ζευγάρι στεκόταν στη βεράντα του σπιτιού κι έψαχνε το κλειδί για να μπει, στο Γουάιτσταουν, προάστιο της Ιντιανάπολης, όταν δέχτηκε πυρά.

Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των κατοίκων του σπιτιού, ούτε του προσώπου που τράβηξε τη σκανδάλη, χαρακτηρίζοντας την έρευνα «περίπλοκη, λεπτή και εξελισσόμενη».

Οι περιστάσεις του φόνου θυμίζουν κι άλλες υποθέσεις των τελευταίων χρόνων στις ΗΠΑ, στις οποίες ιδιοκτήτες σπιτιών άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που πήγαν σε λάθος διευθύνσεις διότι νόμιζαν πως ήταν εισβολείς.

Ο κομητειακός εισαγγελέας που ανέλαβε την εξέταση της υπόθεσης στη Γουάιτσταουν θα χρειαστεί να λάβει υπόψη τοπικό νόμο στην Ιντιάνα ο οποίος επιτρέπει σε κατοίκους μέσα στα σπίτια τους να κάνουν χρήση δυνητικά θανατηφόρας βίας για να αμυνθούν αν έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν πως απειλούνται από εισβολέα.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία
Κόσμος 08.11.25

Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία

Καθώς το Σουδάν βυθίζεται στο χάος, κάποιες χώρες θεωρούν την διαμάχη για την εξουσία ως ευκαιρία να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή και να ασκήσουν έλεγχο στους φυσικούς πόρους της χώρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες
Μπόνους πολέμου 08.11.25

Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες

Το σύστημα επίθεσης με drones επιβραβεύει τους στρατιώτες που επιτυγχάνουν χτυπήματα με πόντους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την... αγορά περισσότερων όπλων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Υπατη Αρμοστεία 08.11.25

«Ανησυχητικές αναφορές» για δεκάδες απαγωγές και εξαφανίσεις στη Συρία

«Eνδεκα μήνες μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης στη Συρία, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ανησυχητικές αναφορές για δεκάδες απαγωγές κι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», επισημαίνει υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τραμπ: Κανένας αμερικανός αξιωματούχος δεν θα πάει στη Νότια Αφρική για την G20
Ανακοίνωση Τραμπ 08.11.25

Απέχουν οι ΗΠΑ από την G20 στη Νότια Αφρική

«Είναι σκάνδαλο το ότι η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική», κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την κατηγορεί – χωρίς καμιά απόδειξη – ότι επιδίδεται σε διωγμό και «σφαγές» λευκών.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας
Κόσμος 08.11.25

Βόρεια Κορέα: Απειλεί με «επιθετική δράση» και καταδικάζει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Ο υπουργός Άμυνας της Βόρειας Κορέας υπόσχεται «περισσότερες επιθετικές ενέργειες» μια μέρα μετά τη δοκιμή πυραύλου ειδικά με το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Γουάσινγκτον στο Μπουσάν

Σύνταξη
Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ
Κόσμος 08.11.25

Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ

Οι RSF που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από το Σουδάν και τον υπόλοιπο πλανήτη για «ψευδεπίγραφη λογοδοσία» μετά τη σφαγή στο Ελ Φασέρ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο
Ελλάδα 08.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο

Απανθρακωμένο πτώμα με χειροπέδες μέσα σε καμένο όχημα στη Βοιωτία: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια, οι δράστες ίσως γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή» λέει η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο
Περιβάλλον 08.11.25

Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο

Στους 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία τον Οκτώβριο - Η θερμοκρασία της επιφάνειας κυμαίνεται από 18,9 έως 26 βαθμούς Κελσίου

Κατερίνα Ροββά
Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία
Κόσμος 08.11.25

Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία

Καθώς το Σουδάν βυθίζεται στο χάος, κάποιες χώρες θεωρούν την διαμάχη για την εξουσία ως ευκαιρία να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή και να ασκήσουν έλεγχο στους φυσικούς πόρους της χώρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια
Ελλάδα 08.11.25

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το 2001 και ο φόβος νέας βεντέτας το 2004 με πρωταγωνιστές τις ίδιες εμπλεκόμενες οικογένειες!

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»
«Απαρχαιωμένα» 08.11.25

Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»

Σύμφωνα με έκθεση της αρχής ελέγχου της Γαλλίας, το Λούβρο διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας, αλλά ξόδεψε υπερβολικά ποσά για την απόκτηση έργων τέχνης.

Σύνταξη
