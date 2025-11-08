Α1 Γυναικών: Δοκιμασία στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό

Με σημαντικά παιχνίδια συνεχίζεται το Σάββατο (8/11) το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών με τη διεξαγωγή της 6ης αγωνιστικής.

Το τηλεοπτικό παιχνίδι της ημέρας διεξάγεται στο PAOK Sports Arena (11.45) με τον γηπεδούχο ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε μια αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Σπορ. Οι «ερυθρόλευκες» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά τις ήττες από Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και DVTK στη Euroleague, την ώρα που ο Δικέφαλος του Βορρά θα προσπαθήσει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να πάρει μια τεράστια βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση.

Στο κλειστό «Άγγελος Ζούπας» του Υμηττού ο γηπεδούχος Αμύντας θα αντιμετωπίσει τον Πρωτέα Βούλας, ενώ ο Παναθηναϊκός θα συγκρουστεί στην έδρα του με την Ανόρθωση Βόλου.

Στο ΔΑΚ Κοιλάδας ο Πανσερραϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται στην έδρα του τον Παναθλητικό.

Εκτός από το παιχνίδι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός όλες οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Τα παιχνίδια της 6ης Αγωνιστικής

PAOK Sports Arena 11.45 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Κανελλίδης-Ζαχαρής-Τογανίδου (Λαζαρίδης) (ΕΡΤ2 Σπορ)

Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Πρωτέας Β. Μπον-Σπυρόπουλος-Οικονόμου (Γερός)

Π. Γιαννακόπουλος 14.30 Παναθηναϊκός-Ανόρθωση Βόλου Στρέμπας-Σκουλαρίκης-Ιωάννου (Παλάτος)

Κοιλάδας 17.00 Πανσερραϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα Ντόγκας-Τσάνταλη-Τοπαλίδης (Δρακίογλου)

Δ. Καλτσάς 17.00 Αθηναϊκός Qualco-Παναθλητικός Κωνσταντινίδου-Αναστασίου-Ψύχας (Σαμαρτζή)

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 9 / 385-294 91

2) Παναθηναϊκός 8 / 357-275 82

3) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 8 / 356-341 15

4) Πανσερραϊκός 8 / 336-333 3

5) ΠΑΣ Γιάννινα 8 / 361-380 -19

6) Ολυμπιακός 7 / 348-284 64

7) Πρωτέας Βούλας 7 / 371-386 -15

8) Παναθλητικός 6 / 298-314 -16

9) ΠΑΟΚ 5 / 288-336 -48

10) Αμύντας 5 / 300-386 -86

11) Ανόρθωση Βόλου 4 / 261-332 -71