Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.
Πλήρης αγωνιστική δράση και το Σάββατο (8/11), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σπουδαίους αγώνες σε διάφορα σπορ. Στο πλαίσιο της Super League υπάρχει μόλις μία αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της 10ης αγωνιστικής, με τη Λάρισα να υποδέχεται τον Παναιτωλικό, ενώ στο μπάσκετ ξεχωρίζει το Περιστέρι – Παναθηναϊκός για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Παράλληλα, στο τένις, υπάρχει ο σπουδαίος τελικός του Hellenic Champions της Αθήνας, ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Λορέντζο Μουζέτι.
Στο εξωτερικό, ξεχωρίζει το Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την Premier League, το Αμβούργο – Ντόρτμουντ για την Bundesliga αλλά και το Γιουβέντους – Τορίνο για τη Serie A.
Αναλυτικά, το πλήρες πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για το Σάββατο (8/11/2025):
08:20 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS13 Obara 2
10:00 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships: 3η Μέρα
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:35 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS14 Toyota City SSS
11:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών
12:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:30 Novasports 6HD Hellenic Championship
14:00 Action 24 Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2
14:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Πορτογαλία (1ος Αγώνας)
14:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπλάκμπερν – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Αλαβές La Liga
15:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:50 COSMOTE SPORT 9 HD Νέομ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λέτσε – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Παναθηναϊκός Basket League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Κάλιαρι Serie A
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Sprint Μηχανοκίνητα
16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Λειψία Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Λεβερκούζεν – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Ντόρτμουντ Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας 2025 Αγώνας Δρόμου 5χλμ
16:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Tissot Sprint)
17:00 Novasports Premier League Έβερτον – Φούλαμ Premier League
17:00 Novasports Start Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι Premier League
17:00 Novasports 6HD Νόβακ Τζόκοβιτς-Λορέντζο Μουζέτι Hellenic Championship Τελικός
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet Super League
17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Οσασούνα La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2025 Μετς
18:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Πορτογαλία
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Μαρούσι Basket League
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μίντεν – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Τορίνο Serie A
19:30 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Άρσεναλ Premier League
19:30 Novasports Prime Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26
19:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Κολωνία Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – Μπούρσασπορ Turkish Basketball Super League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
19:45 COSMOTE SPORT 1 HD Σεντ Μίρεν – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership
20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Qualifying Μηχανοκίνητα
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών
21:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Μίλαν Serie A
22:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Γουλβς Premier League 2025/26
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Βιγιαρεάλ La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σάντα Κλάρα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
