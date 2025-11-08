Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Τρεις μαθητές Γυμνασίου, ένας 13χρονος και δύο 15χρονοι, συνελήφθησαν στην Κάτω Αχαΐα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Επιπλέον, συνελήφθησαν πέντε γονείς των ανήλικων κατηγορούμενων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από ενημέρωση της διευθύντριας και εκπαιδευτικών, χθες το μεσημέρι, ένας 13χρονος μαθητής έκανε χρήση κάνναβης μέσα σε Γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας, κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει έντονους σπασμούς και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας της Κάτω Αχαΐας.

Είχε αγοράσει τα ναρκωτικά για 15 ευρώ

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τους δύο 15χρονους κατηγορούμενους, ενώ σε έρευνες, που διενεργήθηκαν στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ, συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί η πηγή προέλευσης των ναρκωτικών, αλλά και η ύπαρξη τυχόν άλλων μαθητών του Γυμνασίου, που κάνουν χρήση ναρκωτικών.