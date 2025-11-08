Αχαΐα: Στο νοσοκομείο μαθητής Γυμνασίου – Εκανε χρήση ναρκωτικών στο σχολείο

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στην Αχαΐα, με έναν μαθητή Γυμνασίου να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολική μονάδα στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με τον μαθητή να εμφανίζει σπασμούς μετά από χρήση ουσιών.

Αμέσως ενημερώθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, και ασθενοφόρο έφθασε στο σημείο, παρέλαβε τον μαθητή και, συνοδεία εκπαιδευτικού, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Ερευνες της αστυνομίας

Για το συμβάν επελήφθη η αστυνομία, η οποία έλαβε καταθέσεις για το συμβάν στο πλαίσιο της προανάκρισης και φέρεται να προκύπτει ότι ο μαθητής, μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη) μέσα στο σχολείο, εκδήλωσε συμπτώματα, όπως σπασμούς.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για το σοβαρό περιστατικό το οποίο οποία έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στους γονείς.