newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αχαΐα: Στο νοσοκομείο μαθητής Γυμνασίου – Εκανε χρήση ναρκωτικών στο σχολείο
Ελλάδα 08 Νοεμβρίου 2025 | 09:56

Αχαΐα: Στο νοσοκομείο μαθητής Γυμνασίου – Εκανε χρήση ναρκωτικών στο σχολείο

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για το σοβαρό περιστατικό και την χρήση ναρκωτικών από τον μαθητή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Spotlight

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στην Αχαΐα, με έναν μαθητή Γυμνασίου να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολική μονάδα στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με τον μαθητή να εμφανίζει σπασμούς μετά από χρήση ουσιών.

Αμέσως ενημερώθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, και ασθενοφόρο έφθασε στο σημείο, παρέλαβε τον μαθητή και, συνοδεία εκπαιδευτικού, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Ερευνες της αστυνομίας

Για το συμβάν επελήφθη η αστυνομία, η οποία έλαβε καταθέσεις για το συμβάν στο πλαίσιο της προανάκρισης και φέρεται να προκύπτει ότι ο μαθητής, μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη) μέσα στο σχολείο, εκδήλωσε συμπτώματα, όπως σπασμούς.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για το σοβαρό περιστατικό το οποίο οποία έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στους γονείς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια – Σε φυλακές εκτός Κρήτης έχουν μεταφερθεί οι δύο τραυματίες
Ελλάδα 08.11.25

Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια - Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ - Σε διαφορετικές φυλακές μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ της συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο
Ελλάδα 08.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο

Απανθρακωμένο πτώμα με χειροπέδες μέσα σε καμένο όχημα στη Βοιωτία: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια, οι δράστες ίσως γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή» λέει η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια
Ελλάδα 08.11.25

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το 2001 και ο φόβος νέας βεντέτας το 2004 με πρωταγωνιστές τις ίδιες εμπλεκόμενες οικογένειες!

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς
Ελλάδα 07.11.25

Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς

Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας - Η 80χρονη και ο 55χρονος έμεναν μόνοι τους με ελάχιστες κοινωνικές επαφές

Σύνταξη
Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει

Αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια συγκλονίζει περιγράφοντας όλα όσα έζησε με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τους δύο νεκρούς

Σύνταξη
Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ
Ελλάδα 07.11.25

Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ

Η υπάλληλος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να καθυστερούσε να εκδώσει άδεια σε κτίριο του ΤΕΕ. Πολλά είναι πάντως τα ερωτήματα που προκύπτουν από την καταγγελία, αλλά και το χειρισμό της υπόθεσης.

Σύνταξη
Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Ελλάδα 07.11.25

Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο οικίας που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος - Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος. 

Σύνταξη
Ξεκινά από αύριο το σχέδιο αστυνόμευσης σε οικισμούς Ρομά σε όλη τη χώρα – Δείτε σε ποιες περιοχές
Ελλάδα 07.11.25

Ξεκινά από αύριο το σχέδιο αστυνόμευσης σε οικισμούς Ρομά σε όλη τη χώρα – Δείτε σε ποιες περιοχές

Η νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης θα αναλάβει δράση σε 25 περιοχές και 152 σημεία σε όλη τη χώρα και θα περιλαμβάνει 24ωρη ένστολη παρουσία, ελέγχους στα σπίτια με στοχευμένες επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους
Ελλάδα 07.11.25

Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των υπαρχόντων δημόσιων χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο
Ελλάδα 07.11.25

Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Ο άνδρας ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες - Το όχημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή Σκούρτα στη Βοιωτία

Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους
Ελλάδα 07.11.25

Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους

Στις αρχές του 2026 τοποθετείται χρονικά η εγκατάσταση των 388 συσκευών παρακολούθησης σε επικίνδυνους οδικούς κόμβους της Αττικής – Το παρασκήνιο μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου

Εύη Σαλτού
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ
Τι θα ισχύσει 07.11.25

Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens
English edition 08.11.25

Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens

Citizens who had not applied by November 5 now receive a Personal Number automatically, streamlining identification for public services. Corrections are underway to reconcile discrepancies across government records

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 11:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια – Σε φυλακές εκτός Κρήτης έχουν μεταφερθεί οι δύο τραυματίες
Ελλάδα 08.11.25

Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια - Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ - Σε διαφορετικές φυλακές μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ της συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύνταξη
Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)
NBA 08.11.25

Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)

Ένας... σεληνιασμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στη νίκη επί των Σικάγο Μπουλς για το NBA Cup και έσπασε -ένα ακόμη- ιστορικό ρεκόρ.

Σύνταξη
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο