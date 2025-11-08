Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025

Θέτοντας τις βάσεις για μια νέα ψηφιακή ιεραρχία, όπου η καινοτομία συναντά την επιρροή, το Instagram ανακοίνωσε τους 25 νικητές των Rings Awards.

Aφήνοντας πίσω την εποχή που μετρούσε μόνο ο αριθμός των followers, η αλληλεπίδραση και η ανταπόκριση σε CTAs, η πλατφόρμα εγκανίασε το νέο της θεσμό επιβραβεύοντας «τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία».

Η πλατφόρμα ανακοίνωσε τους νικητές των πρώτων της βραβείων, των Rings Awards, τιμώντας 25 δημιουργούς που κατάφεραν να «σπάσουν» τον αλγόριθμο μέσω της μοναδικής ψηφιακής υπογραφής τους, «επαναπροσδιορίζοντας το ψηφιακό prestige».

Οι νικητές των Όσκαρ της πλατφόρμας επιλέχθηκαν από πάνελ κριτών. Η σύνθεση του αντικατοπτρίζει αυτό που θέλει να γίνει η πλατφόρμα του Instagram σχολιάζει το Fast Company. «Εν μέρει πολιτιστικό hub, εν μέρει δημιουργικό εργαστήριο».

Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν θρύλοι που καθορίζουν το πολιτιστικό zeitgeist εντός και εκτός διαδικτύου.

O σκηνοθέτης Σπάικ Λι, ο σχεδιαστής μόδας Μαρκ Τζέικομπς, η σχεδιάστρια Γκρέις Γουέιλς Μπόνερ, ο καλλιτέχνης KAWS, η make-up artist Πατ ΜακΓκραθ, ο τεχνολογικός influencer MKBHD, η ηθοποιός Γιαρά Σαχίντι, ο σεφ Σεντρίκ Γκρολέ, η αθλήτρια Ιλόνα Μάχερ, ο παραγωγός Τέινι, ο φωτογράφος Μουράντ Οσμάν, η επικεφαλής του Fashion & Beauty του Instagram Εύα Τσεν, και ο ίδιος ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι ήταν αυτοί που διέκριναν ανάμεσα σε αναρίθμητους δημιουργούς αυτούς που άξιζαν το «δαχτυλίδι» του Instagram.

Όπως συνόψισε η Εύα Τσεν, η πρόκληση ήταν τεράστια. «Το Instagram είναι μια κοινότητα τριών δισεκατομμυρίων ανθρώπων με ένα δισεκατομμύριο διαφορετικά ενδιαφέροντα… ο περιορισμός στους 25 ήταν πρόκληση» είπε.

Όπως εξηγεί η πλατφόρμα, τα Rings αφορούν στον «εορτασμό των τολμηρών» — υπογραμμίζοντας την αξία των creators που χρησιμοποιούν το Instagram «όχι ως καθρέφτη, αλλά ως μεγαφωνικό όργανο επανεφεύρεσης».

Η τάξη του 2025

Ο κατάλογος των νικητών του 2025 είναι ένας χάρτης της σύγχρονης δημιουργικότητας —από την τέχνη του δρόμου μέχρι το skincare, από τα πάρκα του σκέιτ μέχρι τις σκηνές των stand-up.

Αυτοί είναι όλοι οι νικητές με την αιτιολογία της βράβευσης τους.

@akiandkoichi: Ιαπωνοαμερικανικό δίδυμο μόδας στα 70 τους, που αποδεικνύει ότι το στιλ δεν έχει ηλικία ή περιορισμούς.

@ariatinsta: Μουσικός που μετέτρεψε τον εαυτό του σε «φορητό στούντιο», παντρεύοντας τα vibe της πόλης με τη ζωντανή περφόρμανς.

@briancantstopeating: Ένας αξιόπιστος οδηγός για τα κρυμμένα γαστρονομικά διαμάντια της Νέας Υόρκης, με Reels και ειλικρινείς κριτικές.

@cbrickley603: Προπονητής του NBA που αναλύει τις κινήσεις των επαγγελματιών για τα κοινά γήπεδα.

@colebennett: Ιδρυτής του Lyrical Lemonade, χτίζει ένα δημιουργικό οικοσύστημα που μιλά στο DIY ήθος της ψηφιακής γενιάς.

@djagonline: Μετατρέπει τα πεζοδρόμια σε σκηνές για περφόρμανς, γεφυρώνοντας τη μουσική σκηνή του Λονδίνου με την παγκόσμια εμβέλεια του IG.

@dollysingh: Φέρνει χιούμορ στο feed με τα sketches της και τη σειρά #OTFJ (One Thing for Joy Everyday—Ένα Πράγμα για Χαρά Κάθε Μέρα), απευθυνόμενη σε κοινό κουρασμένο από την τελειότητα.

@elyse_myers: Με ριζοσπαστική ειλικρίνεια, μοιράζεται θέματα ψυχικής υγείας, μητρότητας και χιούμορ μέσω long-form reels και ωμής αφήγησης.

@futuradosmil: Ένας graffiti οραματιστής που «μετατρέπει την αφαίρεση και την υφή σε κοσμικές πύλες».

@gabrielomoses: Βρετανονιγηριανός φωτογράφος και κινηματογραφιστής που συνδυάζει μόδα, μουσική και μνήμη σε κινηματογραφικές αφηγήσεις.

@golloria: Αμφισβητεί τους παραδοσιακούς κανόνες και υποστηρίζει τη συμπεριληπτικότητα, εμπνέοντας followers και brands να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα στην ομορφιά.

@laufey: Ισλανδοκινέζα τραγουδίστρια-στιχουργός που επαναπροσδιορίζει την τζαζ για τη Gen Z, μετατρέποντας τα retro γραφικά σε ψηφιακή ποίηση.

@lifeonfilm: Ένα δημιουργικό τρίο που δίνει μίας χρήσης κάμερες σε αγνώστους, μετατρέποντας τις φωτογραφίες τους σε νοσταλγικά video projects.

@linda_lomelino: Φωτογράφος και συγγραφέας που φαντάζεται εκ νέου το φαγητό ως τέχνη.

@mimles: Make-up artist γνωστή για σουρεαλιστικά, πειραματικά looks που διευρύνουν τον ορισμό της ομορφιάς.

@nigelsylvester: Επαγγελματίας αθλητής BMX που μετατρέπει τους δρόμους της πόλης σε κινηματογραφικά τοπία με τολμηρά κόλπα.

@ninagawamika: Ιαπωνέζα φωτογράφος και σκηνοθέτιδα που εξερευνά τη θηλυκότητα και τη φήμη μέσα από καλειδοσκοπικές, ονειρικές εικόνες.

@oliviadeano: Αγγλίδα τραγουδίστρια-στιχουργός που χρησιμοποιεί τη ζεστασιά και την ειλικρίνεια για να συνδεθεί με το κοινό της.

@omgadrian: Κινηματογραφιστής και εκπαιδευτής που ενδυναμώνει ένα νέο κύμα δημιουργών, διδάσκοντάς τους πώς να κάνουν λήψη, μοντάζ και διαμοιρασμό με αυτοπεποίθηση.

@sebastianjern: Δημιουργικός διευθυντής που κατασκευάζει κινηματογραφικά μικροσκοπικά σκηνικά, προσφέροντας αφηγήσεις μεγάλης οθόνης σε μικρή κλίμακα.

@thehomesteadingrd: Εγγεγραμμένη διαιτολόγος και homesteader που εμπνέει την κοινότητά της να καλλιεργεί τρόφιμα και να ζει πιο βιώσιμα.

@twinshadban: Δίδυμοι αδελφοί που παρουσιάζουν διαχρονικό στιλ και πολιτιστική περηφάνια.

@twolostkids: Βραζιλιάνες αδελφές που μέσα από σουρεαλιστικά high-fashion μοντάζ υμνούν τη δημιουργικότητα και την αδελφοσύνη.

@tyshawn: Επαγγελματίας skateboarder που μετατρέπει τους δρόμους της Νέας Υόρκης σε προσωπική του σκηνή.

@zarnagarg: Stand-up comedian και συγγραφέας, το οξύ πνεύμα και η πολιτιστική της διορατικότητα φέρνουν χιούμορ και ανθρωπιά στο Instagram.

Επιβράβευση του ρίσκου

Σύμφωνα με τη Meta, τα Rings Awards δεν είναι ένας ακόμα διαγωνισμός δημοφιλίας αλλά ένας θεσμός που θέλει να φέρει «ουσιαστική αλλαγή στην οικονομία των δημιουργών».

«Το Χρυσό Δαχτυλίδι λειτουργεί ως πιστοποιημένο σήμα δημιουργικότητας και όχι απλής εμβέλειας (reach). Πίσω από αυτό κρύβεται μια βαθύτερη τεχνολογική ιστορία: ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας πλέον αναλύει την δημιουργική πρωτοτυπία και τον αντίκτυπο στην κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα μαθαίνει να επιβραβεύει το ρίσκο—όχι την επανάληψη» σημειώνει η Meta.

Αναπόφευκτα, αυτό εγείρει ένα ενδιαφέρον ερώτημα: θα δημιουργήσουν τα Rings μια νέα τάξη αλγοριθμικής ελίτ; H απάντηση στα feed μας.