# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025
Go Fun 08 Νοεμβρίου 2025 | 22:30

Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025

Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί και να επιβραβευθεί; Το Instagram απαντά καταφατικά, λανσάροντας τα Rings Awards και αυτοί είναι οι 25 νικητές του νέου διαδικτυακού θεσμού που θέλει να είναι τα Όσκαρ της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Θέτοντας τις βάσεις για μια νέα ψηφιακή ιεραρχία, όπου η καινοτομία συναντά την επιρροή, το Instagram ανακοίνωσε τους 25 νικητές των Rings Awards.

Aφήνοντας πίσω την εποχή που μετρούσε μόνο ο αριθμός των followers, η αλληλεπίδραση και η ανταπόκριση σε CTAs, η πλατφόρμα εγκανίασε το νέο της θεσμό επιβραβεύοντας «τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία».

Η πλατφόρμα ανακοίνωσε τους νικητές των πρώτων της βραβείων, των Rings Awards, τιμώντας 25 δημιουργούς που κατάφεραν να «σπάσουν» τον αλγόριθμο μέσω της μοναδικής ψηφιακής υπογραφής τους, «επαναπροσδιορίζοντας το ψηφιακό prestige».

Οι νικητές των Όσκαρ της πλατφόρμας επιλέχθηκαν από πάνελ κριτών. Η σύνθεση του αντικατοπτρίζει αυτό που θέλει να γίνει η πλατφόρμα του Instagram σχολιάζει το Fast Company. «Εν μέρει πολιτιστικό hub, εν μέρει δημιουργικό εργαστήριο».

Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν θρύλοι που καθορίζουν το πολιτιστικό zeitgeist εντός και εκτός διαδικτύου.

O σκηνοθέτης Σπάικ Λι, ο σχεδιαστής μόδας Μαρκ Τζέικομπς, η σχεδιάστρια Γκρέις Γουέιλς Μπόνερ, ο καλλιτέχνης KAWS, η make-up artist Πατ ΜακΓκραθ, ο τεχνολογικός influencer MKBHD, η ηθοποιός Γιαρά Σαχίντι, ο σεφ Σεντρίκ Γκρολέ, η αθλήτρια Ιλόνα Μάχερ, ο παραγωγός Τέινι, ο φωτογράφος Μουράντ Οσμάν, η επικεφαλής του Fashion & Beauty του Instagram Εύα Τσεν, και ο ίδιος ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι ήταν αυτοί που διέκριναν ανάμεσα σε αναρίθμητους δημιουργούς αυτούς που άξιζαν το «δαχτυλίδι» του Instagram.

View this post on Instagram

A post shared by Adam Mosseri (@mosseri)

Όπως συνόψισε η Εύα Τσεν, η πρόκληση ήταν τεράστια. «Το Instagram είναι μια κοινότητα τριών δισεκατομμυρίων ανθρώπων με ένα δισεκατομμύριο διαφορετικά ενδιαφέροντα… ο περιορισμός στους 25 ήταν πρόκληση» είπε.

Όπως εξηγεί η πλατφόρμα, τα Rings αφορούν στον «εορτασμό των τολμηρών» — υπογραμμίζοντας την αξία των creators που χρησιμοποιούν το Instagram «όχι ως καθρέφτη, αλλά ως μεγαφωνικό όργανο επανεφεύρεσης».

Η τάξη του 2025

Ο κατάλογος των νικητών του 2025 είναι ένας χάρτης της σύγχρονης δημιουργικότητας —από την τέχνη του δρόμου μέχρι το skincare, από τα πάρκα του σκέιτ μέχρι τις σκηνές των stand-up.

Αυτοί είναι όλοι οι νικητές με την αιτιολογία της βράβευσης τους.

@akiandkoichi: Ιαπωνοαμερικανικό δίδυμο μόδας στα 70 τους, που αποδεικνύει ότι το στιλ δεν έχει ηλικία ή περιορισμούς.

View this post on Instagram

A post shared by yuri (@yurikaifoundit)

@ariatinsta: Μουσικός που μετέτρεψε τον εαυτό του σε «φορητό στούντιο», παντρεύοντας τα vibe της πόλης με τη ζωντανή περφόρμανς.

View this post on Instagram

A post shared by ariathome (@ariatinsta)

@briancantstopeating: Ένας αξιόπιστος οδηγός για τα κρυμμένα γαστρονομικά διαμάντια της Νέας Υόρκης, με Reels και ειλικρινείς κριτικές.

@cbrickley603: Προπονητής του NBA που αναλύει τις κινήσεις των επαγγελματιών για τα κοινά γήπεδα.

@colebennett: Ιδρυτής του Lyrical Lemonade, χτίζει ένα δημιουργικό οικοσύστημα που μιλά στο DIY ήθος της ψηφιακής γενιάς.

@djagonline: Μετατρέπει τα πεζοδρόμια σε σκηνές για περφόρμανς, γεφυρώνοντας τη μουσική σκηνή του Λονδίνου με την παγκόσμια εμβέλεια του IG.

@dollysingh: Φέρνει χιούμορ στο feed με τα sketches της και τη σειρά #OTFJ (One Thing for Joy Everyday—Ένα Πράγμα για Χαρά Κάθε Μέρα), απευθυνόμενη σε κοινό κουρασμένο από την τελειότητα.

@elyse_myers: Με ριζοσπαστική ειλικρίνεια, μοιράζεται θέματα ψυχικής υγείας, μητρότητας και χιούμορ μέσω long-form reels και ωμής αφήγησης.

@futuradosmil: Ένας graffiti οραματιστής που «μετατρέπει την αφαίρεση και την υφή σε κοσμικές πύλες».

@gabrielomoses: Βρετανονιγηριανός φωτογράφος και κινηματογραφιστής που συνδυάζει μόδα, μουσική και μνήμη σε κινηματογραφικές αφηγήσεις.

@golloria: Αμφισβητεί τους παραδοσιακούς κανόνες και υποστηρίζει τη συμπεριληπτικότητα, εμπνέοντας followers και brands να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα στην ομορφιά.

View this post on Instagram

A post shared by Golloria (@golloria)

@laufey: Ισλανδοκινέζα τραγουδίστρια-στιχουργός που επαναπροσδιορίζει την τζαζ για τη Gen Z, μετατρέποντας τα retro γραφικά σε ψηφιακή ποίηση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη laufey (@laufey)

@lifeonfilm: Ένα δημιουργικό τρίο που δίνει μίας χρήσης κάμερες σε αγνώστους, μετατρέποντας τις φωτογραφίες τους σε νοσταλγικά video projects.

@linda_lomelino: Φωτογράφος και συγγραφέας που φαντάζεται εκ νέου το φαγητό ως τέχνη.

@mimles: Make-up artist γνωστή για σουρεαλιστικά, πειραματικά looks που διευρύνουν τον ορισμό της ομορφιάς.

@nigelsylvester: Επαγγελματίας αθλητής BMX που μετατρέπει τους δρόμους της πόλης σε κινηματογραφικά τοπία με τολμηρά κόλπα.

@ninagawamika: Ιαπωνέζα φωτογράφος και σκηνοθέτιδα που εξερευνά τη θηλυκότητα και τη φήμη μέσα από καλειδοσκοπικές, ονειρικές εικόνες.

@oliviadeano: Αγγλίδα τραγουδίστρια-στιχουργός που χρησιμοποιεί τη ζεστασιά και την ειλικρίνεια για να συνδεθεί με το κοινό της.

@omgadrian: Κινηματογραφιστής και εκπαιδευτής που ενδυναμώνει ένα νέο κύμα δημιουργών, διδάσκοντάς τους πώς να κάνουν λήψη, μοντάζ και διαμοιρασμό με αυτοπεποίθηση.

@sebastianjern: Δημιουργικός διευθυντής που κατασκευάζει κινηματογραφικά μικροσκοπικά σκηνικά, προσφέροντας αφηγήσεις μεγάλης οθόνης σε μικρή κλίμακα.

@thehomesteadingrd: Εγγεγραμμένη διαιτολόγος και homesteader που εμπνέει την κοινότητά της να καλλιεργεί τρόφιμα και να ζει πιο βιώσιμα.

@twinshadban: Δίδυμοι αδελφοί που παρουσιάζουν διαχρονικό στιλ και πολιτιστική περηφάνια.

@twolostkids: Βραζιλιάνες αδελφές που μέσα από σουρεαλιστικά high-fashion μοντάζ υμνούν τη δημιουργικότητα και την αδελφοσύνη.

@tyshawn: Επαγγελματίας skateboarder που μετατρέπει τους δρόμους της Νέας Υόρκης σε προσωπική του σκηνή.

@zarnagarg: Stand-up comedian και συγγραφέας, το οξύ πνεύμα και η πολιτιστική της διορατικότητα φέρνουν χιούμορ και ανθρωπιά στο Instagram.

View this post on Instagram

A post shared by Zarna Garg (@zarnagarg)

Επιβράβευση του ρίσκου

Σύμφωνα με τη Meta, τα Rings Awards δεν είναι ένας ακόμα διαγωνισμός δημοφιλίας αλλά ένας θεσμός που θέλει να φέρει «ουσιαστική αλλαγή στην οικονομία των δημιουργών».

«Το Χρυσό Δαχτυλίδι λειτουργεί ως πιστοποιημένο σήμα δημιουργικότητας και όχι απλής εμβέλειας (reach). Πίσω από αυτό κρύβεται μια βαθύτερη τεχνολογική ιστορία: ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας πλέον αναλύει την δημιουργική πρωτοτυπία και τον αντίκτυπο στην κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα μαθαίνει να επιβραβεύει το ρίσκο—όχι την επανάληψη» σημειώνει η Meta.

Αναπόφευκτα, αυτό εγείρει ένα ενδιαφέρον ερώτημα: θα δημιουργήσουν τα Rings μια νέα τάξη αλγοριθμικής ελίτ; H απάντηση στα feed μας.

World
Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams
Κίνδυνος πλαστοπροσωπίας 08.11.25

Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams

Χάκερ μπορούσαν να υποδύονται στελέχη, να αλλοιώνουν συνομιλίες και να πλαστογραφούν κλήσεις σύμφωνα με τα ευρήματα της Check Point Research

Σύνταξη
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν
Fake news 08.11.25

Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν

Μια «είδηση» η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου αποδομήθηκε ως ψευδής, καθώς το υπουργείο Ασφαλείας και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διέψευσαν πως απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας στο Μεξικό

Σύνταξη
Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος
Ελλάδα 08.11.25

Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος

Η εξέταση DNA ίσως δώσει την απάντηση της ταυτότητας του δολοφονημένου άνδρα στη Βοιωτία - Το επόμενο βήμα των αστυνομικών είναι να δουν ποιος είχε κίνητρο να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο
«Θα πάει LNG» 08.11.25

Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βίκτορ Όρμπαν ισχυρίζεται ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε «επ’ αόριστον εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες

Διούδης, Φρίντεκ και Ντούντου είναι μέσα στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μανόλο Χιμένεθ για το ματς με τους Αρκάδες στο «Βικελίδης». Εκτός έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Φαμπιάνο, Μεντίλ και Δώνης.

Σύνταξη
Χολαργός: Τρόμους στους γονείς για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά – Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων
Ανησυχία στους γονείς 08.11.25

Τρόμος στον Χολαργό για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά - Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα είναι πολλές, ο άνδρας προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις - Οι γονείς στο Χολαργό, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους

Σύνταξη
Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα
Απεργία στις 7/12 08.11.25

Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση, που προβλέπει απολύσεις χωρίς αιτιολογία και «δικαίωμα» των εργαζομένων να κάνουν υπερωρίες.

Σύνταξη
Γαύδος: Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια του νησιού – Συνελήφθη 18χρονος διακινητής
Συνεχίζονται οι ροές 08.11.25

Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια της Γαύδου - Συνελήφθη 18χρονος διακινητής

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και αφορούσαν συνολικά 92 άτομα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους
Δυτική Όχθη 08.11.25

Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους

Συμμορίες εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ή κατέγραφαν τη συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη. Κύριος στόχος τους μια δημοσιογράφος του Reuters, ανάμεσα στα πολλά θύματα

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός
Ελλάδα 08.11.25

Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 31χρονου στις 10 Οκτωβρίου - Οι δράστες είχαν δέσει το θύμα και τον συγκάτοικό του και τους είχαν ξυλοκοπήσει άγρια

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Γουλβς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Πάρμα – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Πάρμα – Μίλαν

LIVE: Πάρμα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Πάρμα – Μίλαν για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο