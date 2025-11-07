Στη διαβεβαιώση ότι έχει ληφθεί κάθε μέτρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας του μουσείου, μετά την κλοπή κοσμημάτων του Στέμματος, προχώρησε η πρόεδρος-διευθύντρια του Λούβρου, Λορανς ντε Καρ.

Η παραπάνω διαβεβαίωση έρχεται μετά από μία πολύ επικτριτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία μεταξύ άλλων έκανε λόγο για σοβαρές καθυστερήσεις στις επενδύσεις για τα μέτρα ασφαλείας, λέγοντας ότι η διεύθυνση του Λούβρου «προτίμησε τις ορατές και ελκυστικές δράσεις εις βάρος της συντήρησης και ανακαίνισης των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα των μέτρων ασφαλείας».

Τι λέει σήμερα η διευθύντρια στο Λούβρο

«Έχω λάβει κάθε μέτρο για τα προβλήματά μας ασφαλείας», δήλωσε η Λοράνς ντε Καρ, διευκρινίζοντας ότι το σχέδιο για την ασφάλεια του Λούβρου, ή «κατευθυντήριο σχέδιο» εξοπλισμών ασφαλείας, τίθεται «σε εφαρμογή σήμερα».

Αυτό συνίσταται σε «μια ολόκληρη σειρά βελτιωτικών εργασιών, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση από κάμερες ασφαλείας», που αποτελεί «ένα από τα αδύναμα σημεία» του μουσείου, όπως υπενθύμισε η ίδια, η οποία το είχε ήδη επισημάνει κατά την ακρόασή της από την Επιτροπή Πολιτισμού της Γερουσίας στα τέλη Οκτωβρίου.

«Θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν» για να «φέρουμε εις πέρας τον μετασχηματισμό του Λούβρου, το οποίο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μετασχηματισμό, εκσυγχρονισμό, για να γίνει πλήρως ένα μουσείο του 21ου αιώνα. Κάτι που δεν είναι σήμερα», πρόσθεσε η πρόεδρος, η παραίτηση της οποίας απορρίφθηκε μετά την κλοπή.

Η Λοράνς ντε Καρ, η οποία βρίσκεται σε αυτήν τη θέση από τον Σεπτέμβριο του 2021, συγκάλεσε σήμερα εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο για να επανεξετάσει τη διοίκηση του μουσείου με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο.

Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στις 19 Οκτωβρίου, εγκληματίες κατάφεραν να μπουν στο μουσείο του Λούβρου και να κλέψουν κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων υπόπτων, οι οποίοι προφυλακίστηκαν.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επέκρινε χθες, Πέμπτη, το μεγάλο μουσείο του Παρισιού σε έκθεσή του, όπου σημείωνε ότι προέκρινε έργα γοήτρου σε βάρος της ασφάλειας.

Η Επιτροπή καταγράφει «σημαντική καθυστέρηση στον ρυθμό των επενδύσεων» μπροστά σε μια «ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση» του μουσείου, το οποίο υποδέχτηκε εννέα εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, εκ των οποίων το 80% ήταν ξένοι. Επισημαίνεται επίσης «η συνεχής υστέρηση στην ανάπτυξη μέτρων ασφαλείας για την προστασία των έργων», την οποία το μουσείο «δεν κατάφερε» να καλύψει κατά την περίοδο που εξετάστηκε.

«Οι επενδύσεις αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας λειτουργίας του ιδρύματος», τονίζουν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με την έκθεση, μόνο το 39% των δωματίων του μουσείου είχε κάμερες το 2024, ενώ ο έλεγχος ασφαλείας που ξεκίνησε το 2015, ο οποίος αποκάλυψε ότι το μουσείο δεν παρακολουθούνταν επαρκώς ή δεν ήταν προετοιμασμένο για κρίση, οδήγησε σε διαγωνισμό για έργα ασφαλείας μόλις στα τέλη του περασμένου έτους.

«Το Λούβρο είναι ένα σύνολο»

Ανάμεσα στο 2018 και το 2024, το Λούβρο αφιέρωσε 26,7 εκατομμύρια ευρώ σε εργασίες συντήρησης και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές και 105,4 εκατομμύρια ευρώ «για την απόκτηση έργων», σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο για τη Λοράνς ντε Καρ, «το Λούβρο είναι ένα σύνολο» και «δεν θα πρέπει να αντιτιθέμεθα στην απόκτηση έργων, στην υποδοχή όλων των κοινών». «Διασφαλίσαμε το σύνολο των επιχειρήσεών μας», κατέληξε.