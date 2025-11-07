newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 09:00
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Κηφισίας, Κατεχάκη
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μεγάλη Βρετανία: Έκθεση διαπίστωσε «συστημικό ρατσισμό» στην αστυνομία του Λονδίνου – «Επαναλαμβανόμενο φαινόμενο»
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 08:22

Μεγάλη Βρετανία: Έκθεση διαπίστωσε «συστημικό ρατσισμό» στην αστυνομία του Λονδίνου – «Επαναλαμβανόμενο φαινόμενο»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι έκθεση για τον ρατισμό και τον σεξισμό που επικρατεί στην αστυνομία του Λονδίνου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Spotlight

Κουλτούρα «συστημικού ρατσισμού» έχει εμπεδωθεί εδώ και δεκαετίες στις τάξεις της μητροπολιτικής αστυνομίας του Λονδίνου, τονίζει νέα έκθεση που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα, δυο χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση άλλης έκθεσης που κατέληγε σε παρόμοια συμπεράσματα.

Η ανεξάρτητη έρευνα, που παραγγέλθηκε έπειτα από μελέτη που διενεργήθηκε το 2023 και υποδείκνυε πως η μητροπολιτική αστυνομία, η μεγαλύτερη τέτοια δύναμη στη Βρετανία, ήταν «θεσμικά ρατσιστική, σεξιστική και ομοφοβική», προειδοποιεί εναντίον των συνεπειών του ρατσισμού στο εσωτερικό του σώματος και στις σχέσεις με τους πολίτες.

Αποκαλυπτική η έκθεση

Η νέα έκθεση, έκτασης 126 σελίδων, που υπογράφεται από τη Σιρίν Ντάνιελς, διακεκριμένη ειδικό σε θέματα ανθρωπίνων πόρων, αποπειράται να «αποτιμήσει» τους λόγους για τους οποίους η Met δυσκολεύεται να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις.

Σειρά σκανδάλων τα τελευταία χρόνια υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των πολιτών στη βρετανική αστυνομία, πάνω απ’ όλα η υπόθεση της απαγωγής, του βιασμού και του φόνου το 2021 της λονδρέζας Σάρας Έβεραρντ από τον Γουέιν Κάζενς, αστυνομικό, εν ώρα υπηρεσίας.

«Δεν πρόκειται για απολογισμό μεμονωμένων περιστατικών, αλλά για διάγνωση των δομών που κάνουν τις ρατσιστικές προκαταλήψεις διαρκώς επαναλαμβανόμενο φαινόμενο», σημείωσε η Ντάνιελς στο δελτίο Τύπου που παρουσιάζει την έκθεση, την οποία τιτλοφόρησε «30 Patterns of Harm» («30 Είδη Κακού»), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η μητροπολιτική αστυνομία εξήρε τη μελέτη αυτή τονίζοντας πως «αναγνωρίζει το εύρος των προκλήσεων που εγείρει».

Τα σοβαρά προβλήματα στους κόλπους της αστυνομίας του Λονδίνου

Ήδη το 1999, έκθεση είχε υπογραμμίσει τον θεσμικό ρατσισμό της αστυνομίας, μετά τον φόνο το 1993 του εφήβου Στίβεν Λόρενς, συνιστώντας δεκάδες μεταρρυθμίσεις.

Πιο πρόσφατες πολύκροτες υποθέσεις έφεραν στο φως τον ρατσισμό, την ομοφοβία, τον σεξισμό και τον μισογυνισμό που έχουν ευρεία διάδοση στην υπηρεσία.

Τον περασμένο μήνα, το BBC μετέδωσε πλάνα τραβηγμένα με μυστική κάμερα για επτά μήνες μέσα σε αστυνομικό τμήμα του κέντρου του Λονδίνου, που έδειχναν αστυνομικούς να κάνουν σεξιστικά, ρατσιστικά και μισογυνικά σχόλια.

Εξέθεσε επίσης τις αντιμεταναστευτικές και αντιμουσουλμανικές απόψεις που έχουν ευρεία διάδοση στο σώμα. Μετά τις αποκαλύψεις, πέντε αστυνομικοί αποτάχθηκαν.

Εκτιμώντας πως η μητροπολιτική αστυνομία «δεν είναι σε θέση» να αποτιμήσει η ίδια πόσο αποτελεσματικές είναι οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, η Ντάνιελς εκτιμά πως τα μέτρα που θα ληφθούν θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση «επαληθεύσιμες και απτές αλλαγές» που θα είναι «αισθητές από τους Λονδρέζους, τους αστυνομικούς, το προσωπικό και τους εθελοντές».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM: Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στο 6ο ΟΤ FORUM

OT FORUM: Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στο 6ο ΟΤ FORUM

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γυμνιστές: Ο λαός με τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ευρώπη
Κόσμος 07.11.25

Άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη - Ο λαός με τους πιο ένθερμους γυμνιστές στην Ευρώπη

Έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι μιας χώρας στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους - και ότι το είχαν κάνει

Σύνταξη
Μεξικό: Ενας 17χρονος ταυτοποιείται ως ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου
Μεξικό 07.11.25

Ενας έφηβος ταυτοποιείται ως ο δολοφόνος δημάρχου

Οι αρχές στο Μεξικό ανακοινώνουν ότι ένας 17χρονος διέπραξε τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, και ειδικοί αποκαλύπτουν ότι συμμορίες εκπαιδεύουν συχνά ανηλίκους για να διαπράξουν εγκλήματα.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης [βίντεο]
13 νεκροί 07.11.25

Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης

Το αεροπλάνο MD-11 είχε καθηλωθεί για επισκευές στο Τέξας λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση, με τις επισκευές να αφορούν την δεξαμενή καυσίμου στο αριστερό -μοιραίο- φτερό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: 2 Κολομβιανοί καταδικάζονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενα εδάφη επειδή πολέμησαν με τους Ουκρανούς
Ντονέτσκ 07.11.25

2 Κολομβιανοί καταδικάζονται σε κατεχόμενα εδάφη ως «μισθοφόροι» της Ουκρανίας

Δύο Κολομβιανοί που φέρεται να πολέμησαν στο πλευρό της Ουκρανίας, και συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα, καταδικάστηκαν σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τον ρωσικό στρατό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες

Η Αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύνταξη
Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση
Ελλάδα 07.11.25

Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση

Ένα μήνα μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Λάρισας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις εκταφές των θυμάτων στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - Πότε θα ολοκληρωθούν

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
«Παντοτινά χημικά» σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές – Πώς γίνεται η αξιολόγηση;
Δίκοπο μαχαίρι 07.11.25

«Παντοτινά χημικά» σε φάρμακα και ιατρικές συσκευές – Πώς γίνεται η αξιολόγηση;

Εννέα φορείς παραγωγής φαρμάκων για ανθρώπους και ζώα, ζητούν ξεχωριστή αξιολόγηση των προϊόντων ενόψει νομοθεσίας για περιορισμό των επικίνδυνων χημικών ενώσεων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
O Kρητικός Ανδρουλάκης, ο «αμερικανόφιλος Γεωργιάδης» και τα Βορίζια – Η σύγκρουση για την οπλοκατοχή
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

O Kρητικός Ανδρουλάκης, ο «αμερικανόφιλος Γεωργιάδης» και τα Βορίζια – Η σύγκρουση για την οπλοκατοχή

Δριμύ κατηγορώ κατά του Άδωνι Γεωργιάδη και της κυβέρνησης εξαπέλυσαν το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για το αμερικανικό μοντέλο της οπλοκατοχής. Τα μηνύματα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 6ο Forum του ΟΤ και την ΚΕΔΕ για τα Βορίζια.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο