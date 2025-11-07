Κουλτούρα «συστημικού ρατσισμού» έχει εμπεδωθεί εδώ και δεκαετίες στις τάξεις της μητροπολιτικής αστυνομίας του Λονδίνου, τονίζει νέα έκθεση που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα, δυο χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση άλλης έκθεσης που κατέληγε σε παρόμοια συμπεράσματα.

Η ανεξάρτητη έρευνα, που παραγγέλθηκε έπειτα από μελέτη που διενεργήθηκε το 2023 και υποδείκνυε πως η μητροπολιτική αστυνομία, η μεγαλύτερη τέτοια δύναμη στη Βρετανία, ήταν «θεσμικά ρατσιστική, σεξιστική και ομοφοβική», προειδοποιεί εναντίον των συνεπειών του ρατσισμού στο εσωτερικό του σώματος και στις σχέσεις με τους πολίτες.

Αποκαλυπτική η έκθεση

Η νέα έκθεση, έκτασης 126 σελίδων, που υπογράφεται από τη Σιρίν Ντάνιελς, διακεκριμένη ειδικό σε θέματα ανθρωπίνων πόρων, αποπειράται να «αποτιμήσει» τους λόγους για τους οποίους η Met δυσκολεύεται να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις.

Σειρά σκανδάλων τα τελευταία χρόνια υπονόμευσε την εμπιστοσύνη των πολιτών στη βρετανική αστυνομία, πάνω απ’ όλα η υπόθεση της απαγωγής, του βιασμού και του φόνου το 2021 της λονδρέζας Σάρας Έβεραρντ από τον Γουέιν Κάζενς, αστυνομικό, εν ώρα υπηρεσίας.

«Δεν πρόκειται για απολογισμό μεμονωμένων περιστατικών, αλλά για διάγνωση των δομών που κάνουν τις ρατσιστικές προκαταλήψεις διαρκώς επαναλαμβανόμενο φαινόμενο», σημείωσε η Ντάνιελς στο δελτίο Τύπου που παρουσιάζει την έκθεση, την οποία τιτλοφόρησε «30 Patterns of Harm» («30 Είδη Κακού»), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η μητροπολιτική αστυνομία εξήρε τη μελέτη αυτή τονίζοντας πως «αναγνωρίζει το εύρος των προκλήσεων που εγείρει».

Τα σοβαρά προβλήματα στους κόλπους της αστυνομίας του Λονδίνου

Ήδη το 1999, έκθεση είχε υπογραμμίσει τον θεσμικό ρατσισμό της αστυνομίας, μετά τον φόνο το 1993 του εφήβου Στίβεν Λόρενς, συνιστώντας δεκάδες μεταρρυθμίσεις.

Πιο πρόσφατες πολύκροτες υποθέσεις έφεραν στο φως τον ρατσισμό, την ομοφοβία, τον σεξισμό και τον μισογυνισμό που έχουν ευρεία διάδοση στην υπηρεσία.

Τον περασμένο μήνα, το BBC μετέδωσε πλάνα τραβηγμένα με μυστική κάμερα για επτά μήνες μέσα σε αστυνομικό τμήμα του κέντρου του Λονδίνου, που έδειχναν αστυνομικούς να κάνουν σεξιστικά, ρατσιστικά και μισογυνικά σχόλια.

Εξέθεσε επίσης τις αντιμεταναστευτικές και αντιμουσουλμανικές απόψεις που έχουν ευρεία διάδοση στο σώμα. Μετά τις αποκαλύψεις, πέντε αστυνομικοί αποτάχθηκαν.

Εκτιμώντας πως η μητροπολιτική αστυνομία «δεν είναι σε θέση» να αποτιμήσει η ίδια πόσο αποτελεσματικές είναι οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, η Ντάνιελς εκτιμά πως τα μέτρα που θα ληφθούν θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση «επαληθεύσιμες και απτές αλλαγές» που θα είναι «αισθητές από τους Λονδρέζους, τους αστυνομικούς, το προσωπικό και τους εθελοντές».