Η Κίνα έθεσε επίσημα το νεότερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο σε στρατιωτική υπηρεσία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην επέκταση των ναυτικών δυνατοτήτων της χώρας σε ανοιχτά νερά.

Το Φουτζιάν — το τρίτο, πιο προηγμένο και μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Κίνας με μήκος 316 μέτρων — τέθηκε σε υπηρεσία την Τετάρτη σε στρατιωτικό λιμάνι του Πολεμικού Ναυτικού της Κίνας στο Χαϊνάν, ανακοίνωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και πάνω από 2.000 αξιωματικοί του ναυτικού και προσωπικό κατασκευής παρευρέθηκαν στην τελετή θέσης σε υπηρεσία του πολεμικού πλοίου εγχώριας κατασκευής, σύμφωνα με το CCTV.

Το πρώτο αεροπλανοφόρο, το Λιαονίνγκ, κατασκευάστηκε από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Το δεύτερο αεροπλανοφόρο της Κίνας, το Σαντόνγκ, κατασκευάστηκε στην Κίνα με βάση το σοβιετικό μοντέλο. Και τα δύο πλοία χρησιμοποιούσαν σύστημα εκτόξευσης τύπου ski-jump για την απογείωση των αεροσκαφών.

Αεροπλανοφόρο τελευταίας τεχνολογίας

Το τελευταίο αεροπλανοφόρο διαθέτει τρία ηλεκτρομαγνητικά συστήματα εκτόξευσης στο κατάστρωμα πτήσης του. Το USS Τζέραλντ Ρ. Φορντ είναι το μόνο άλλο πολεμικό πλοίο στον κόσμο που διαθέτει ένα τέτοιο σύστημα εκτόξευσης που χρησιμοποιείται για την απογείωση μεγαλύτερων αεροσκαφών.

Τα νέα αεροσκάφη της Κίνας που βασίζονται σε αεροπλανοφόρα — το μαχητικό J-35, το βαρύ μαχητικό J-15T και το αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης KJ-600 — είναι όλα ικανά να απογειώνονται από το Φουτζιάν.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός έχει υποστεί ταχεία εκσυγχρονισμό υπό την ηγεσία του Σι, με επίκεντρο την ενδυνάμωση των κινεζικών δυνάμεων ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν τον αμερικανικό στρατό, όπως σημειώνει το Press TV.

Ο αμερικανικός ναυτικός στόλος διαθέτει επί του παρόντος 11 αεροπλανοφόρα σε στρατιωτική υπηρεσία. Θα παραμείνει για λίγο με 10 όταν το Νίμιτς αποσυρθεί από την ενεργό δράση και το 2027 το Τζον Φ. Κένεντι θα πάρει την θέση του.

Η Κίνα εκσυγχρονίζει τον στρατό της

Η Κίνα έχει ορίσει το 2035 ως προθεσμία για την εκσυγχρονισμό του στρατού της σε «βασικά ολοκληρωμένο» επίπεδο. Μέχρι το 2049, ο κινεζικός στρατός σχεδιάζει να φτάσει σε «παγκόσμιο επίπεδο».

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι τα κινεζικά αεροπλανοφόρα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε περίπτωση σύγκρουσης για την Κινεζική Ταϊπέι, όπως αποκαλεί η Κίνα την Ταϊβάν, το νησί το οποίο το Πεκίνο θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς του και έτσι αναγνωρίζεται από το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, μέσα από την πολιτική της «Μιας Κίνας».

Τα τρία αεροπλανοφόρα της Κίνας — το Λιαονίνγκ, το Σαντόνγκ και το Φουτζιάν — έχουν όλα ονόματα κινεζικών περιοχών.