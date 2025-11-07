Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λέων Τολστόι: Η άδικη μοίρα ενός καλού ανθρώπου
Stories 07 Νοεμβρίου 2025 | 11:35

Λέων Τολστόι: Η άδικη μοίρα ενός καλού ανθρώπου

Μόνο ο Θεός ξέρει την αλήθεια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Spotlight

Στο Βλαντιμίρ ζούσε ένας νέος έμπορος, ο Αξένωβ. Είχε δυο μαγαζιά κι’ ένα σπίτι. Τώρα τελευταία πανδρεύθηκε και έκοψε λιγάκι το ποτό. Γιατί έπινε πολύ ο καϋμένος.

Ένα καλοκαίρι ο Αξένωφ απεφάσισε να πάη στην εμποροπανήγυρι του Νίζνι Νοβγορόδ. Η γυναίκα του, όταν έφευγε, του είπε:

— Ιβάν Δημητρίεβιτς, μη φεύγεις. Είδα κακό όνειρο και φοβάμαι. Σε είδα να πηγαίνης στη χώρα (σ.σ. στη μεγαλύτερη πόλη της ευρύτερης περιφέρειας) και ξαφνικά το κεφάλι σου έγινε κάτασπρο.

Ο Αξένωφ έσκασε στα γέλια.

— Καλό όνειρο είδες, της είπε. Και έφυγε.


«ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ», 13.7.1939, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στη μέση του δρόμου ο Αξένωφ συνήντησε έναν έμπορο γνωστό του και πήγαν να βρουν δύο δωμάτια για να περάσουν τη νύχτα. Τα μεσάνυχτα ο Αξένωβ ξύπνησε, πλήρωσε το νοικοκύρη κι’ έφυγε, για να πάη με τη δροσιά.

Έπειτα από σαράντα βέρστια (σ.σ. το βέρστι είναι παλαιά ρωσική μονάδα μήκους, που ισούται με κάτι περισσότερο από ένα χιλιόμετρο) σταμάτησε σ’ ένα χάνι και παρήγγειλε να του ετοιμάσουν το σαμοβάρι (σ.σ. μεταλλικό σκεύος ρωσικής προελεύσεως, που χρησιμοποιείται για το βράσιμο νερού και την παρασκευή τσαγιού). Κείνη τη στιγμή έφθασε μια τρόικα (σ.σ. ρωσικό όχημα που θυμίζει έλκηθρο και σύρεται από τρία άλογα) με το κουδουνάκι της. Ένας υπάλληλος με δυο στρατιώτες κατέβηκε και ρώτησε τον Αξένωβ ποιος είνε και από πού έρχεται. Έδωσε τις πληροφορίες, μα εκείνοι άρχισαν πάλι να τον ρωτούν.

— Μα γιατί με ρωτάτε; διαμαρτυρήθηκε.

— Είμαι αστυνομικός, του είπε ο υπάλληλος, και σε ανακρίνω, γιατί ο έμπορος που κοιμήθηκες μαζί του βρέθηκε σκοτωμένος.

Οι στρατιώτες άρχισαν να ψάχνουν και βρήκαν ένα μαχαίρι ματωμένο.

— Τι γυρεύει αυτό; του είπαν.

— Εγώ δεν ξέρω, είπε ο Αξένωβ. Δεν είνε δικό μου.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 20.8.1933, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ωρκιζότανε πως ήταν αθώος, αλλά ο αστυνόμος δεν ήθελε ν’ ακούση τίποτε. Τον συνέλαβαν και τον πήγαν στη φυλακή. Η γυναίκα του δεν ήξερε τι να κάνη. Στο τέλος απεφάσισε να πάρη τα παιδιά της και να πάνε να τον δουν. Όταν τον αντίκρυσε, άρχισε να κλαίη. Ο Αξένωβ την εφίλησε, φίλησε και τα παιδιά του και της τα διηγήθηκε όλα λεπτομερώς.

— Ώστε δεν ήταν ψέμα το όνειρο που είδα, Ιβάν. Δεν έπρεπε να φύγης. Γιατί δεν μ’ άκουσες;

Επέρασε το χέρι της στα μαλλιά του και του είπε:

— Πες μου, Βάνια, αγαπημένε μου Βάνια, δεν τον σκότωσες;

— Μα σκέπτεσαι σοβαρά πως μπορούσα εγώ να κάνω τέτοιο πράμα; της απήντησε.

Ένας στρατιώτης παρουσιάσθηκε και είπε στη γυναίκα ν’ αποσυρθή με τα παιδιά. Ο Αξένωβ αποχαιρέτησε την οικογένειά του. Ύστερα κάθησε και συλλογίστηκε:

«Μόνο ο Θεός ξέρει την αλήθεια. Αυτόν πρέπει να παρακαλέσω. Ας προσμένω το έλεός του».


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 12.2.1928, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το δικαστήριο κατεδίκασε τον Αξένωβ σε μαστίγωσι και καταναγκαστικά έργα. Έμεινε είκοσι έξη χρόνια στη Σιβηρία. Τα μαλλιά του έγιναν άσπρα, η ευθυμία του έσβυσε, κι’ όμως εξακολουθούσε να παρακαλή το Θεό. Στη Σιβηρία έμαθε να φτειάνη παπούτσια. Με τα λεφτά που κέρδιζεν αγόρασε ένα ευαγγέλιο. Στις γιορτές πήγαινε στην εκκλησία των φυλακών, εδιάβαζε τον Απόστολο κι’ έψελνε. Οι συνάδελφοί του τον εκτιμούσαν, γιατί πολλές φορές ο Αξένωβ τούς έλυσε τις διαφορές. Από το σπίτι του όμως δεν μάθαινε τίποτε. Κάποια μέρα έφεραν κι’ άλλους καταδίκους στο κάτεργο. Μέσα σ’ αυτούς ήταν κι’ ένας γέρος, που τους είπε ότι τον κατηγόρησαν γιατί είχε κλέψη ένα άλογο.

— Εγώ δεν έκλεψα άλογο, δεν έκλεψα.

— Και από πού έρχεσαι; τον ερώτησε κάποιος.

— Από το Βλαντιμίρ και λέγομαι Μακάρ.

Ο Αξένωβ τον ερώτησε:

— Ε, Μακάρ, μήπως άκουσες να λένε για τους εμπόρους Αξένωβ; Ζουν;

— Πώς! Και είνε πλούσιοι έμποροι. Αλλά ο πατέρας τους είνε στη Σιβηρία.

Ο Αξένωβ αναστέναξε:

— Για τις αμαρτίες μου είμαι στο κάτεργο τώρα, είπε.

— Και για ποιες αμαρτίες;


Ο Αξένωβ δε μίλησε. Οι παληοί κατάδικοι όμως εξήγησαν στους νέους γιατί ο Αξένωβ ήταν στη Σιβηρία.

— Σαν θαύμα! ανεφώνησε ο Μακάρ. Εσύ γέρασες πολύ, πολύ καϋμένε Αξένωβ.

Τον ερώτησαν γιατί του έκανε μεγάλη εντύπωσι που είδε τον Αξένωβ, και ο Μακάρ απήντησε:

— Ένα θαύμα, αδέρφια! Η τύχη μάς ένωσε εδώ πέρα.

Ο Αξένωβ κατάλαβε πως αυτός ήταν ο δολοφόνος και τον ερώτησε:

— Έμαθες ποιος σκότωσε τον έμπορο;

— Ναι. Αυτός που στο σάκκο του βρήκαν το μαχαίρι, είπε ο Μακάρ.

Τη νύχτα εκείνη ο Αξένωβ δεν μπορούσε να κοιμηθή. Όλο όνειρα έβλεπε και προσευχόταν.

Έπειτα από λίγες μέρες, ένα βράδυ, ο Αξένωβ ανακάλυψε πως ο Μακάρ ήθελε να δραπετεύση. Έσκαβε τον τοίχο και με τις μπόττες του έρριχνε το χώμα στο δρόμο.

— Θα σε πάρω και σένα μαζί μου, είπε στον Αξένωβ.

— Δεν έχω όρεξι να φύγω, δολοφόνε, του είπε αυτός.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 22.8.1933, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Την άλλη μέρα οι στρατιώτες ανεκάλυψαν την τρύπα και ρώτησαν ποιος την άνοιξε. Οι κατάδικοι δεν ήθελαν να προδώσουν τον Μακάρ. Τότε ο αρχηγός ρώτησε τον Αξένωβ, που ήταν γέρος και θάλεγε την αλήθεια.

— Δεν μπορώ να πω, εξοχώτατε, αποκρίθηκε ο Αξένωβ. Κάντε μου ό,τι θέλετε. Είνε στο χέρι σας.

Την άλλη νύχτα ο Μακάρ ήρθε στο κρεββάτι του.

— Ιβάν Δημητρίεβιτς, να με συγχωρήσης, του είπε. Εγώ σκότωσα τον έμπορο. Συγχώρεσέ με, για όνομα του Θεού. Θα το μαρτυρήσω και θα σ’ αφήσουν να γυρίσης σπίτι σου. Συγχώρεσέ με…

Και άρχισε να κλαίη. Ο Αξένωβ, μόλις είδε τον Μακάρ να κλαίη, έκλαιγε κι’ αυτός.

— Ο Θεός να σε συγχωρήση, του είπε ο Αξένωβ. Κι’ ένοιωσε μια χαρά να πλημμυρίζη την ψυχή του. Δεν ήθελε πια να φύγη και σκεπτόταν μονάχα το θάνατό του.

Ο Μακάρ δεν άκουσε τα λόγια του Αξένωβ και βγήκε στην αυλή φωνάζοντας πως αυτός είνε ο ένοχος. Όταν ήρθε η διαταγή να αφήσουν ελεύθερο τον Αξένωβ, αυτός ήταν πια νεκρός…

*Διήγημα του Λέοντος Τολστόι, που έφερε τον τίτλο «Ένας καλός άνθρωπος μέσα στη φυλακή» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Αθηναϊκά Νέα» την Πέμπτη 13 Ιουλίου 1939.

Ο Λέων Τολστόι, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ρωσικής λογοτεχνίας, γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1828 (9 Σεπτεμβρίου με το νέο ημερολόγιο), στη Yasnaya Polyana (στο κτήμα της οικογενείας του) της ρωσικής επαρχίας Tula, και απεβίωσε στις 7 Νοεμβρίου 1910 (20 Νοεμβρίου με το νέο ημερολόγιο), στο Astapovo της ρωσικής επαρχίας Ryazan.

Η ζωή του κορυφαίου μυθιστοριογράφου Τολστόι χαρακτηρίστηκε από μεγάλες αντιθέσεις, καθώς τα πρώτα άσωτα χρόνια της αριστοκρατίας τα διαδέχτηκε η ριζοσπαστική μεταστροφή του προς την άρνηση του πλούτου, τη φιλανθρωπία και προς έναν ιδιόμορφο ειρηνιστικό και χριστιανικό αναρχισμό, που έτυχε θαυμασμού από προσωπικότητες όπως ο Γκάντι και επισφραγίστηκε με τον αφορισμό της Ρωσικής Εκκλησίας.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 31.8.1933, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η στροφή αυτή στην κοσμοθεωρία του άρχισε να συντελείται μετά την απογοήτευση που γεύτηκε πολεμώντας με το Ρωσικό Στρατό σε διάφορα μέτωπα έως το 1856, όταν και έγραφε τα πρώτα του έργα, αυτοβιογραφικά σε μεγάλο βαθμό.

Ο πόλεμος γυμνός, χωρίς πατριωτικά πλουμίδια, σκιαγραφήθηκε στα «Διηγήματα της Σεβαστούπολης» (1855).

Λίγο μετά ο Τολστόι αφοσιώθηκε στα κτήματά του, γράφοντας παράλληλα τους «Κοζάκους» (1863) και τον «Πολικούσκα» (1863), έκφραση αφενός της γοητείας που του ασκούσε ο χωριάτικος τρόπος ζωής και αφετέρου της αποστροφής του για την αριστοκρατική τάξη πραγμάτων, της οποίας ο καθωσπρεπισμός στηλιτεύτηκε στην «Άννα Καρένινα» (1875-1877).

Στον «Πόλεμο και Ειρήνη» (1865-1869), έργο που βασίστηκε σε ιστορικές μαρτυρίες και ντοκουμέντα, όπως τα επεξεργάστηκε η πολιτική σκέψη του Τολστόι, επιχειρήθηκε η ανατροπή της ιστορικής μυθοπλασίας, η αποκαθήλωση των ηγετικών μορφών και η ανάδειξη του ρόλου των απλών στρατιωτών.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 9.3.1933, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στα τελευταία έργα του, όπως είναι «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» (1886), «Η σονάτα του Κρόιτσερ» (1887-1889), «Ο Διάβολος» (1889-1890) και η «Ανάσταση» (1899), ο Τολστόι ανέλυσε πτυχές της γνήσιας χριστιανικής αρετής σε αντιδιαστολή με τον τυπικισμό, μια αρετή που εφάρμοσε ζώντας ασκητικά, παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις της γυναίκας του και την αποστασιοποίησή του από το οργανωμένο κράτος και την επίσημη Εκκλησία.

Εις τας δυσμάς πλέον του βίου του, αμέτρητοι συμπατριώτες του τον θεωρούσαν πρότυπο και προσπαθούσαν να τον γνωρίσουν από κοντά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
ΟΤ FORUM – Ανδρέας Αθανασόπουλος: Το permacrisis, η AI και οι σύγχρονες επιχειρήσεις

ΟΤ FORUM – Ανδρέας Αθανασόπουλος: Το permacrisis, η AI και οι σύγχρονες επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stories
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη κι υπέροχη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί
Stories 07.11.25

Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί

Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η National Gallery συγκεντρώνει τα πιο δραματικά έργα του Joseph Wright of Derby — πίνακες όπου η επιστήμη γίνεται θέατρο και το φως του κεριού αποκαλύπτει ηθικά διλήμματα

Σύνταξη
Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία
Αιώνια 06.11.25

Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία

Ο Léonce Evrard έχασε την αγαπημένη του, Louise Flignot, το 1916 και, θέλοντας να τιμήσει την μνήμη της φιλοτέχνησε ένα μαυσωλείο στο οποίο αγκαλιάζονται νεκροί μέχρι και σήμερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η άγνωστη ιστορία του απαγορευμένου, πρώτου έρωτα της πριγκίπισσας Μαργαρίτας – «Θα έχανε τα πάντα»
Πρωτόκολλο 06.11.25

Η άγνωστη ιστορία του απαγορευμένου, πρώτου έρωτα της πριγκίπισσας Μαργαρίτας - «Θα έχανε τα πάντα»

Η αδελφή της Ελισάβετ Β΄, η Μαργαρίτα, έπρεπε να επιλέξει μεταξύ της ακύρωσης του αρραβώνα της και της παραίτησης από τον τίτλο της το 1955. Ή μήπως όχι; Το 1978, το BBC μίλησε με τον ήρωα πολέμου που παραλίγο να παντρευτεί μια πριγκίπισσα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  
«Δεν είμαι ελεύθερος» 05.11.25

Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  

Ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, μιλάει για όλα στην αυτοβιογραφία του που αναμένεται να φέρει τρικυμία στην Ισπανία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κ. Θ. Δημαράς: Το αιώνιο δίλημμα για την ανθρωπότητα
Η ανθρώπινη πολυφωνία 05.11.25

Κ. Θ. Δημαράς: Η τραμπάλα

Το αδιάκοπο πάει κι έλα ανάμεσα στον θετικισμό και την μυστικόπαθη διάθεση

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»
Love story 05.11.25

Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»

H 28χρονη Ράμα Ντουβάτζι είναι Συροαμερικανή εικονογράφος και παντρεύτηκε τον νέο 34χρονο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, σε μια τελετή στο Δημαρχείο φέτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια – «Κοινωνιολογικό Αρχείο»
Ζωές 04.11.25

Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια - «Κοινωνιολογικό Αρχείο»

Η Πολωνή φωτογράφος Ζόφια Ρίντετ τράβηξε 20.000 φωτογραφίες σε διάστημα 20 ετών για το γιγαντιαίο κοινωνιολογικό της έργο -μια νέα έκθεση στο Λονδίνο το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού
«Μολυβένια χρόνια» 04.11.25

«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού

Με το μυστήριο που εξακολουθεί να περιβάλλει τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του ποιητή και σκηνοθέτη για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό προσφέρουν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη κι υπέροχη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών
Ελλάδα 07.11.25

Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εντοπίστηκαν τέσσερις οικίες-«καταστήματα» όπου διακινούνταν ναρκωτικά σε οικισμό των Άνω Λιοσίων.

Σύνταξη
Στον Άρη Betsson ο Αμίν Νουά
Μπάσκετ 07.11.25

Στον Άρη Betsson ο Αμίν Νουά

Την απόκτηση του Γάλλου πάουερ φόργουορντ, Αμίν Νουά, ως το τέλος της σεζόν, ανακοίνωσε ο Άρης Betsson.

Σύνταξη
Ανατροπή στη θεωρία της σκοτεινής ενέργειας – Η διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να επιβραδύνεται
Επιστήμες 07.11.25

Τριγμοί στην Κοσμολογία – Μελέτη για τη σκοτεινή ενέργεια αλλάζει το σενάριο για το τέλος του κόσμου

Η σκοτεινή ενέργεια που επιταχύνει τη διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να εξασθενίζει. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, το Σύμπαν μπορεί να τελειώσει με μια «μεγάλη σύνθλιψη».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
Νέες φήμες 07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της
Δείχνει τον δρόμο 07.11.25

Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της

Στον Ψυχρό Πόλεμο μια υπερδύναμη συνδύαζε έκταση με πυρηνικό οπλοστάσιο ικανό να απειλήσει τον κόσμο. Το ίδιο κάνει σήμερα η Κίνα επιδέξια, αλλά αντί για πυρηνκά επένδυσε στις ΑΠΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βελτίωσαν σημαντικά τις πιθανότητές πρόκρισής τους στο Europa League μετά τις νίκες της Πέμπτης, την ώρα που αυτές της ΑΕΚ στο Conference κατέγραψαν μικρή πτώση.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη
Οικονομία 07.11.25

Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ο αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι στην εποχή που οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούν όλο και μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από αξιόπιστες πηγές, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει νέες ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Κακούργημα οι μπαλωθιές – Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Χρυσοχοΐδης: Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη - Τα μέτρα για την οπλοκατοχή- Τέλος οι μπαλωθιές

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Σύνταξη
Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί
Stories 07.11.25

Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί

Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η National Gallery συγκεντρώνει τα πιο δραματικά έργα του Joseph Wright of Derby — πίνακες όπου η επιστήμη γίνεται θέατρο και το φως του κεριού αποκαλύπτει ηθικά διλήμματα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Σίνδο: Όχι σε νέα Τέμπη – Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε
Για Σίνδο 07.11.25

ΠΑΣΟΚ: Όχι σε νέα Τέμπη - Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε

«Η παραλίγο νέα σιδηροδρομική τραγωδία, με τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή, οφείλει να κινητοποιήσει και να αποτελέσει θρυαλλίδα άμεσων αντιδράσεων», λέει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο