Αλκιβιάδης Μαργαρίτης: Διπλή φοβία
06 Νοεμβρίου 2025

Αλκιβιάδης Μαργαρίτης: Διπλή φοβία

Δεν είναι δυνατόν να διαγραφή η πραγματικότης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ένα από τα πρωτοσέλιδα θέματα του «Βήματος» πριν από μισόν ακριβώς αιώνα, στις 6 Νοεμβρίου 1975 —ημέρα Πέμπτη και τότε—, ήταν αφιερωμένο στην κρίση που είχε ξεσπάσει στους κόλπους του ΕΙΡΤ (Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως), του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, με αφορμή τον τρόπο με τον οποίον είχε καλύψει το Ίδρυμα την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Εν ολίγοις, ο τότε διευθυντής προγράμματος της Τηλεοράσεως του ΕΙΡΤ είχε κληθεί σε απολογία, επειδή, σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος, «η τηλεοπτική κάλυψις κατά τον πανηγυρισμόν της 28ης Οκτωβρίου δεν είχε την επιβαλλομένην εις το Ίδρυμα αντικειμενικότητα και εθνικήν έξαρσιν».


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 6.11.1975, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Από τη δική του πλευρά, ο προαναφερθείς αρμόδιος διευθυντής προγράμματος είχε υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε τίποτα το επιλήψιμο στις εορταστικές εκπομπές της 28ης Οκτωβρίου, θέση την οποία είχε συμμεριστεί και ο γενικός διευθυντής του ΕΙΡΤ.

Με αφορμή μια από αυτές τις επίμαχες εορταστικές εκπομπές, και έχοντας παράλληλα την τόλμη να θίξει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, συνυφασμένο με τις μνήμες του έθνους, ο δημοσιογράφος και παιδαγωγός Αλκιβιάδης Ε. Μαργαρίτης (1908-2004), επί μακρόν συνεργάτης των εφημερίδων του ΔΟΛ (κυρίως ως θεατρικός κριτικός), είχε συντάξει ένα ενδιαφέρον άρθρο.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 6.11.1975, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ιδού το κείμενό του, που έφερε τον τίτλο «Δύο ιστορικά συμπλέγματα» και είχε δημοσιευτεί στην όγδοη σελίδα του «Βήματος» της 6ης Νοεμβρίου 1975:


Η μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας καταδυναστεύεται από δύο συμπλέγματα. Το ένα αναφέρεται στην απόρριψη του ιταλικού τελεσιγράφου της 28 Οκτωβρίου 1940 και το άλλο στην Εθνική Αντίσταση κατά την Κατοχή. Πολιτικές σκοπιμότητες επιμένουν, επί τέσσερις ήδη δεκαετίες, να αρνούνται ή να παραμορφώνουν τα πραγματικά περιστατικά. Και ο πολύς λαός, κατεχόμενος από μια διπλή φοβία, αποφεύγει να δει και να παραδεχθεί την αλήθεια, ως προς μεν το πρώτο γεγονός, για να μη χαρακτηρισθή ως «φασίστας», και ως προς το δεύτερο, για να μην του κολλήσουν την τόσο επικίνδυνη «ρετσινιά» του κομμουνιστή.

Εν τούτοις, την 28 Οκτωβρίου 1940 τα ξημερώματα ο δικτάτωρ Ιωάννης Μεταξάς απέρριπτε την ιταμή απαίτηση που μετεβίβαζε ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι. Είτε από πατριωτισμό, είτε από δέσμευση στο άρμα της ελληνικής πολιτικής, είτε απλώς από «λόξα», το γεγονός έλαβε χώραν. Και χωρίς να δίνεται «άφεση αμαρτιών» για την κατάλυση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος και για όσες αθλιότητες έγιναν επί του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, δεν είναι δυνατόν να διαγραφή η πραγματικότης. Η τολμηρή δε αυτή πράξη γινόταν όταν αρκετοί ανώτατοι παλαιοδημοκρατικοί αξιωματικοί, πριν από την 28 Οκτωβρίου, ήσαν βέβαιοι ότι ο Μεταξάς θα υπέκυπτε στους Ιταλούς, και μετά την ημερομηνία αυτή την εχαρακτήριζαν ως εγκληματική επιπολαιότητα!


Και ως προς το δεύτερο θέμα, αναμφισβήτητα ο ελληνικός λαός επρόβαλε μια καθολική αντίσταση κατά των κατακτητών, είτε παθητική είτε ενεργητική. Αλλά πώς μπορούμε να αποσιωπήσωμε ότι η οργάνωση αυτής της αντιστάσεως οφείλεται, στη μεγίστη της κλίμακα, στο ΕΑΜ και δευτερευόντως στον ΕΔΕΣ, στην ΕΚΚΑ και στις άλλες οργανώσεις; Ναι, αλλά η διοίκηση του ΕΑΜ —μας λένε— ήταν στα χέρια του ΚΚΕ και μερικών «συμπαθούντων». Πώς να το κάνουμε; Ασφαλώς έτσι είναι. Όμως γι’ αυτό πρέπει, διαστρέφοντας την Ιστορία, να αρνηθούμε το γεγονός ότι δημιουργήθηκε στα βουνά ένα ένοπλο μαχητικό σώμα 60.000 ανδρών, ο ΕΛΑΣ, που καθήλωσε στην Ελλάδα 180.000 στρατού κατοχής; Ότι το ΕΑΜ με τις διάφορες παράπλευρες οργανώσεις του —ΕΠΟΝ, ΕΑ (Εθνική Αλληλεγγύη) και άλλες— εκάλυπτε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους, διαφόρων πολιτικών πεποιθήσεων και όχι αποκλειστικώς κομμουνιστών; Και ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των εκτελεσθέντων επί Κατοχής ανήκει στο ΕΑΜ, χωρίς αυτό καθόλου να μειώνει τη σημασία των θυσιών των άλλων οργανώσεων και των ιδιωτών;


Γιατί δεν φρόντισαν να προλάβουν άλλοι και να οδηγήσουν τον ελληνικό λαό στην εσωτερική αντίσταση; Οι «αρκετοί» παλαιοδημοκρατικοί ανώτατοι αξιωματικοί, που ήδη αναφέραμε, θεωρούσαν μια τέτοια κίνηση σαν καταστρεπτική ανοησία. Πλην των αξιωματικών που —προς τιμήν τους— πήγαν στη Μέση Ανατολή και πολέμησαν με τις ελεύθερες ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις, από τους εκουσίως ή ακουσίως «παραμείναντας» ελάχιστοι δέχθηκαν να πλαισιώσουν είτε τον ΕΛΑΣ είτε τις ΕΟΕΑ (Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών του ΕΔΕΣ). Πολλοί προτίμησαν να εργασθούν στα συσσίτια του Ερυθρού Σταυρού και άλλοι να υπηρετήσουν στα Τάγματα Ασφαλείας.


Γιατί λοιπόν πρέπει να τρέμωμε την αναφορά στις αληθινές συνθήκες τού «Όχι» της 28 Οκτωβρίου και στην Εθνική Αντίσταση; Γιατί είναι απαράδεκτο να μνημονεύονται στο ΕΙΡΤ ή από οπουδήποτε αλλού ο Άρης Βελουχιώτης, ο Στέφανος Σαράφης ή ο Κομνηνός Πυρομάγλου; Γιατί να προκαλείται «ιερά αγανάκτηση» στο άκουσμα αντάρτικων τραγουδιών; Έως πότε, μόνη χώρα η δική μας, θα αρνείται την Ιστορία της, με τις μεγαλοσύνες της και τις αθλιότητές της; Πότε τέλος θα απαλλαγούμε από τα δύο αντιιστορικά συμπλέγματα;

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, εξ αριστερών, οι Στέφανος Σαράφης (ΕΑΜ-ΕΛΑΣ), Γεώργιος Καρτάλης (ΕΚΚΑ) και Ναπολέων Ζέρβας (ΕΔΕΣ) στη συνδιάσκεψη της Πλάκας, που έμελλε να οδηγήσει στην υπογραφή του ομώνυμου ιστορικού συμφώνου (29 Φεβρουαρίου 1944).

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Stories
Η άγνωστη ιστορία του απαγορευμένου, πρώτου έρωτα της πριγκίπισσας Μαργαρίτας – «Θα έχανε τα πάντα»
Πρωτόκολλο 06.11.25

Η άγνωστη ιστορία του απαγορευμένου, πρώτου έρωτα της πριγκίπισσας Μαργαρίτας - «Θα έχανε τα πάντα»

Η αδελφή της Ελισάβετ Β΄, η Μαργαρίτα, έπρεπε να επιλέξει μεταξύ της ακύρωσης του αρραβώνα της και της παραίτησης από τον τίτλο της το 1955. Ή μήπως όχι; Το 1978, το BBC μίλησε με τον ήρωα πολέμου που παραλίγο να παντρευτεί μια πριγκίπισσα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  
«Δεν είμαι ελεύθερος» 05.11.25

Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  

Ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, μιλάει για όλα στην αυτοβιογραφία του που αναμένεται να φέρει τρικυμία στην Ισπανία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κ. Θ. Δημαράς: Το αιώνιο δίλημμα για την ανθρωπότητα
Η ανθρώπινη πολυφωνία 05.11.25

Κ. Θ. Δημαράς: Η τραμπάλα

Το αδιάκοπο πάει κι έλα ανάμεσα στον θετικισμό και την μυστικόπαθη διάθεση

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»
Love story 05.11.25

Ποια είναι η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι; Ο έρωτας μέσω εφαρμογής γνωριμιών, η μάχη κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού»

H 28χρονη Ράμα Ντουβάτζι είναι Συροαμερικανή εικονογράφος και παντρεύτηκε τον νέο 34χρονο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, σε μια τελετή στο Δημαρχείο φέτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια – «Κοινωνιολογικό Αρχείο»
Ζωές 04.11.25

Η Ζόφια Ρίντετ φωτογράφησε κάθε νοικοκυριό στην Πολωνία για 20 χρόνια - «Κοινωνιολογικό Αρχείο»

Η Πολωνή φωτογράφος Ζόφια Ρίντετ τράβηξε 20.000 φωτογραφίες σε διάστημα 20 ετών για το γιγαντιαίο κοινωνιολογικό της έργο -μια νέα έκθεση στο Λονδίνο το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού
«Μολυβένια χρόνια» 04.11.25

«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού

Με το μυστήριο που εξακολουθεί να περιβάλλει τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του ποιητή και σκηνοθέτη για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό προσφέρουν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία
Χόγια-Μπάτσιου 01.11.25

«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία

Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, το δάσος Χόγια-Μπάτσιου εξακολουθεί να προκαλεί φόβο και δέος, συνδυάζοντας τον μύθο, την επιστήμη και το ανεξήγητο σε ένα από τα πιο μυστηριώδη τοπία της Ευρώπης.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»
Euroleague 06.11.25

Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»

Ο προπονητής της Παρτιζάν, Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το παιχνίδι των Σέρβων με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει φτιάξει μια ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες.

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»
Μέση Ανατολή 06.11.25

Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»

Οι κάτοικοι τριών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ, ώστε να μην ανασυνταχθεί η οργάνωση.

Σύνταξη
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
Κόσμος 06.11.25

Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Κικίλιας από P-TEC: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία
Στο P-TEC 06.11.25

Κικίλιας: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ
Ελλάδα 06.11.25

Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»

«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
Fizz 06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
Μήνυμα ενότητας 06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
Μπάσκετ 06.11.25

Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
Φρούδες ελπίδες 06.11.25

Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»
Νέα πρέσβης 06.11.25

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι τραυματισμοί και η έλλειψη βάθους δοκιμάζουν τα όρια του Ματίας Αλμέιδα, που καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη όρθια έως τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

