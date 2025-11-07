Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»
Ο Καταλανός δημιουργός του επιβλητικού νέου «Σαντιάγο Μπερναμπέου», Ζοζέπ Ρίμπας, εξηγεί πώς το γήπεδο του Ρεάλ Μαδρίτης θα λειτουργεί «365 μέρες τον χρόνο» και πώς η αρχιτεκτονική του ενώνει αισθητική, τεχνολογία και επιχειρηματική ευφυΐα.
Ο Ζοζέπ Ρίμπας, ένας δηλωμένος «culé» (οπαδός της Μπαρτσελόνα) που όμως συνέβαλε καθοριστικά στη μεταμόρφωση του γηπέδου της Ρεάλ Μαδρίτης, μίλησε με πάθος για το όραμα πίσω από το νέο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».
Ο αρχιτέκτονας, που συνεργάστηκε με τα γραφεία Gerkan, Marg and Partners (gmp), L35 Arquitectos και Ribas & Ribas Arquitectos, αποκάλυψε ότι η «επόμενη μεγάλη νίκη» του γηπέδου θα είναι η οριστική εξάλειψη του θορύβου – ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει παράπονα και νομικές προστριβές με τους κατοίκους της περιοχής.
«Η λύση του προβλήματος βρίσκεται στα χέρια της καλύτερης εταιρείας ακουστικής στον κόσμο», δήλωσε ο Ρίμπας, προσθέτοντας πως αναμένεται οριστική αντιμετώπιση μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Η παρέμβαση αυτή, όπως είπε, θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση του γηπέδου για συναυλίες και μεγάλα events, χωρίς περιορισμούς.
Για τον ίδιο, το «Μπερναμπέου» δεν είναι απλώς ένα στάδιο ποδοσφαίρου. «Ένα γήπεδο σαν αυτό πρέπει να λειτουργεί 365 μέρες τον χρόνο· διαφορετικά, δεν είναι βιώσιμο», τονίζει. «H Ρεάλ Μαδρίτης το κατάλαβε από την πρώτη στιγμή. Το ποδόσφαιρο είναι η βάση, αλλά οι αγώνες είναι μόλις πενήντα τον χρόνο. Η πραγματική δύναμη του έργου είναι η πολυχρηστικότητα».
Η νέα εποχή του «Μπερναμπέου» είναι πράγματι συνώνυμη με την τεχνολογία και τη μηχανική καινοτομία. Η αναδιπλούμενη στέγη και το κινητό γρασίδι επιτρέπουν τη μετατροπή του αγωνιστικού χώρου μέσα σε λίγες ώρες, ενώ η εντυπωσιακή μεταλλική «επένδυση» από φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα έχει τριπλή λειτουργία: επιτρέπει τον φυσικό αερισμό, εξασφαλίζει ασφάλεια χωρίς να αλλοιώνει την αισθητική, και προσφέρει μια τεράστια επιφάνεια για προβολές και διαφημίσεις μέσω videomapping.
Ο Ρίμπας χαρακτηρίζει το νέο «Μπερναμπέου» «κομψό, λειτουργικό και φιλόξενο». Παραδέχεται όμως, με το χαμόγελο ενός τελειομανή αρχιτέκτονα, πως «πάντα θα υπήρχε κάτι που θα ήθελα να αλλάξω».
Παρά την αγάπη του για τη Μπαρτσελόνα, η συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε ποτέ ίχνος αντιπαλότητας. «Το ότι είμαι culé ήταν απλώς αφορμή για να μιλήσουμε και να γελάσουμε με το ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν αποτέλεσε εμπόδιο για να γίνει μια εξαιρετική δουλειά», λέει με ειλικρίνεια.
Στο νέο «Μπερναμπέου», το πάθος του ποδοσφαίρου συναντά την αρχιτεκτονική της νέας εποχής εκεί όπου ο ήχος, το φως, η τεχνολογία και το συναίσθημα γίνονται ένα.
