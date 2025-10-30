Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο

Από τα γκολ και τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, στους χορούς και στα πολύχρωμα φώτα! Το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, το ανακαινισμένο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», θα είναι αγνώριστο το χρονικό διάστημα 24-31 Δεκεμβρίου καθώς θα φιλοξενήσει Χριστουγεννιάτικο πάρκο. Οι αρμόδιοι είχαν την ιδέα να «αλλάξουν» το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης με δεδομένη της διακοπή της La Liga η οποία θα επαναρχίσει στις 4 Ιανουαρίου.

Τα σχέδια της φιλοξενίας Χριστουγεννιάτικου Πάρκου στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αποκάλυψε η Marca. Και όπως σημειώνει η φιλοδοξία είναι να γίνει σημείο αναφοράς για όλη τη Μαδρίτη και όχι μόνο. «Θα είναι μια εβδομάδα γεμάτη μαγεία, με τον χώρο να πλημμυρίζει φώτα, μουσική και θεάματα, δείχνοντας ότι η μαγεία δεν περιορίζεται στα όρια της Αρκτικής», προσθέτει η Marca. Με τον τρόπο αυτό το γήπεδο της Ρεάλ θα είναι χώρος γιορτής αλλά και προορισμός για όλη την οικογένεια.

Λύθηκαν και επιμέρους θέματα-προβλήματα του ανακαινισμένου γηπέδου όπως ο θόρυβος που είχε οδηγήσει σε ματαίωση συναυλιών και άλλων μεγάλων εκδηλώσεων. «Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είμαι πολύ ικανοποιημένος, πέρα από το πρόβλημα των χώρων στάθμευσης που είναι αστικό θέμα. Απομένουν λεπτομέρειες, το θέμα του mapping και αυτό του θορύβου, που είναι καθ’ οδόν για να λυθεί», δήλωσε ο αρχιτέκτονας της ανακαίνισης του Μπερναμπέου, Τζόζεφ Ρίμπας.

Όπως έγινε γνωστό εντυπωσιακό θα είναι το video mapping της εξωτερικής όψης. Αυτό θα έχει άρωμα Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς θα προβάλλονται εικόνες της ομάδας, ιστορικοί αγώνες, κατακτήσεις τροπαίων και όλα τα σημαντικά σε σχέση με την «βασίλισσα της Ισπανίας», τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.

Υπήρχουν αμφιβολίες για την επιτυχία της καινοτομίας. Όμως, οι δοκιμές πήγαν πολύ καλά.