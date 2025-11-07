Ευρωπαϊκό ντεμπούτο με νίκη και ρεκόρ για τον Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψε εκεί από όπου… σταμάτησε, νικώντας ξανά στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια.

Ο Ισπανός προπονητής πανηγύρισε στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο τη νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0 επί της Μάλμε, κόντρα στην οποία είχε πετύχει και την τελευταία του ευρωπαϊκή νίκη με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 8 Δεκεμβρίου 2015, όταν διέσυρε με 8-0 τη σουηδική ομάδα.

Ρεκόρ για τον Ισπανό

Η επιστροφή του Μπενίτεθ στη Γηραιά Ήπειρο συνοδεύτηκε από ένα ρεκόρ. Ο προπονητής του «τριφυλλιού» μπήκε στην πρώτη δεκάδα των προπονητών που έχουν τις περισσότερες συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 172.

Μόνο οι Σερ Άλεξ Φέργκιουσον (273), Κάρλο Αντσελότι (267), Αρσέν Βενγκέρ (260), Ζοζέ Μουρίνιο (255), Μιρτσέα Λουτσέσκου (235), Τζιοβάνι Τραπατόνι (201), Ουνάι Έμερι (201), Πεπ Γκουαρντιόλα (193) και Γκουρμπάν Γκουρμπάνοφ (188) έχουν περισσότερους αγώνες από τον Μπενίτεθ, ο οποίος ισοβαθμεί με τον Γιουπ Χάινκες.