Ευρωπαϊκό ντεμπούτο με νίκη και ρεκόρ για τον Ράφα Μπενίτεθ
Ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας τη Μάλμε, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει ιδανικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο με τους «πράσινους», καταγράφοντας και ένα ρεκόρ.
- Υπόθεση Jean Hanlon: Σε δίκη παραπέμπεται 16 χρόνια μετά σύντροφός της για ανθρωποκτονία από πρόθεση
- Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου
- Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή
- Πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε γραμμές του Τραμ - Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
Ο Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψε εκεί από όπου… σταμάτησε, νικώντας ξανά στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια.
Ο Ισπανός προπονητής πανηγύρισε στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο τη νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0 επί της Μάλμε, κόντρα στην οποία είχε πετύχει και την τελευταία του ευρωπαϊκή νίκη με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 8 Δεκεμβρίου 2015, όταν διέσυρε με 8-0 τη σουηδική ομάδα.
Ρεκόρ για τον Ισπανό
Η επιστροφή του Μπενίτεθ στη Γηραιά Ήπειρο συνοδεύτηκε από ένα ρεκόρ. Ο προπονητής του «τριφυλλιού» μπήκε στην πρώτη δεκάδα των προπονητών που έχουν τις περισσότερες συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 172.
Μόνο οι Σερ Άλεξ Φέργκιουσον (273), Κάρλο Αντσελότι (267), Αρσέν Βενγκέρ (260), Ζοζέ Μουρίνιο (255), Μιρτσέα Λουτσέσκου (235), Τζιοβάνι Τραπατόνι (201), Ουνάι Έμερι (201), Πεπ Γκουαρντιόλα (193) και Γκουρμπάν Γκουρμπάνοφ (188) έχουν περισσότερους αγώνες από τον Μπενίτεθ, ο οποίος ισοβαθμεί με τον Γιουπ Χάινκες.
- Η πρώτη αντίδραση του Λεσόρ: «Δεν μου ταίριαζε ποτέ ο εύκολος τρόπος» (pic)
- Ο Αμορίμ απάντησε στα «καρφιά» του Ρονάλντο
- Στρεφέτσα: «Νιώθω εξαιρετικά και περιμένω την ευκαιρία μου – Στο 100% μετά τον τραυματισμό μου»
- Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό
- Ολυμπιακός: Εξασφάλισε εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κηφισιά
- Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις