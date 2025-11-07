Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη, συμμετέχει ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, μαζί με αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα. Κεντρικό μήνυμα των εργασιών της Συνέλευσης είναι το «Επιτέλους Αυτοδιοίκηση».

Το συνέδριο μάλιστα σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπέρασε κάθε προηγούμενο προσέλευσης, ξεπερνώντας τους 1500 σύνεδρους.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήλωσε ότι: «Η φωνή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει επιτέλους να ακούγεται δυνατά εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Το μήνυμα “Επιτέλους Αυτοδιοίκηση” δεν είναι ένα σύνθημα, είναι η διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών».

Μια Ελλάδα με ισχυρούς Δήμους

Κατά τις παρεμβάσεις και τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του Συνεδρίου, αναδεικνύεται ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών που αφορούν άμεσα τις πόλεις και την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, διατυπώνεται ο νέος εθνικός στόχος της ΚΕΔΕ για την Ελλάδα του 2035.

«Η Ελλάδα του 2035 που οραματιζόμαστε, είναι μια Ελλάδα με ισχυρούς Δήμους, με ίσες ευκαιρίες για όλους, με καλύτερη καθημερινότητα, είτε ζεις στο Παλαιό Φάληρο είτε σε οποιαδήποτε γωνιά της χώρας. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σοβαρότητα, συνεργασία και προσήλωση στο αποτέλεσμα, ώστε όσα συζητάμε στα συνέδρια να γίνονται πράξη στις γειτονιές μας.», δήλωσε ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος μεταφέρει στη Συνέλευση τις ανάγκες, τις εμπειρίες και τις προτάσεις του Δήμου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των πόλεων, τη χρηματοδότηση των Δήμων, την κοινωνική πολιτική, την ψηφιακή μετάβαση και την προστασία του αστικού και παραθαλάσσιου περιβάλλοντος.