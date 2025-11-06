newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Μαμντάνι και οι άλλοι – Τα κλειδιά των εκλογών στις ΗΠΑ που ίσως αλλάξουν το πολιτικό κλίμα
Κόσμος 06 Νοεμβρίου 2025 | 12:45

Ο Μαμντάνι και οι άλλοι – Τα κλειδιά των εκλογών στις ΗΠΑ που ίσως αλλάξουν το πολιτικό κλίμα

Η νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μία όψη των εκλογών στις ΗΠΑ. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν το Δημοκρατικό Κόμμα θα επιλέξει μια ανοιχτά πιο αριστερή πολιτική ή θα «συμβιβαστεί».

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Spotlight

Η νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη έδωσε τον τόνο των τοπικών εκλογών στις ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος νικητής. Η εκλογική διαδικασία της Τρίτης έδωσε στο Δημοκρατικό Κόμμα ένα «τρία στα τρία». Εκτός από τη Νέα Υόρκη, νικητές αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι κυβερνήτες των Δημοκρατικών και στη Βιρτζίνια, Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, και στο Νιου Τζέρσι, Μίκι Σέριλ. Και μάλιστα με σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους τους.

ο Τραμπ θα χαρακτηρίσει κάθε Δημοκρατικό υποψήφιο «κλώνο» του «επικίνδυνου» Μαμντάνι

Επίσης, στην Καλιφόρνια, το δημοψήφισμα που οργάνωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ, για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, επίσης εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Η επιτυχία του μάλιστα ήταν αυτή που πολλοί πλέον πιστεύουν ότι ο Νιούσομ, με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανοιχτό πόλεμο, πιθανότατα θα είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το προεδρικό αξίωμα, το 2028.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα είναι τι προτίθεται να κάνει στο μέλλον το Δημοκρατικό Κόμμα. Θα ακολουθήσει τη «γραμμή Μαμντάνι» ή θα φοβηθεί και θα επιλέξει τη μετριοπάθεια έναντι του τυφώνα Τραμπ;

Εκλογές βαρόμετρο

Οι τρεις –ή τέσσερις, αν συνυπολογιστεί το δημοψήφισμα- αυτές εκλογικές αναμετρήσεις θα μπορούσε να θεωρηθούν βαρόμετρο για το πώς έχουν δει οι Αμερικανοί τους πρώτους εννέα μήνες της σαρωτικής προεδρίας Τραμπ. Αλλά και μια αχτίδα ελπίδας για το Δημοκρατικό Κόμμα, που από τις προεδρικές του 2024 δείχνει να παραπαίει.

Ασφαλώς, πολλά μπορούν να αλλάξουν έως τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν σε έναν χρόνο. Και παρά το γεγονός ότι η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ έχει μειωθεί –οικονομία, ακρίβεια και συνέπειες των δασμών, γαρ- οι εκλογές έγιναν σε περιοχές όπου οι πολίτες τείνουν να ψηφίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα. Επίσης, ο Μαμντάνι κέρδισε με «σοσιαλιστική ατζέντα» και επιδεικνύοντας ένα επαναστατικό για τις ΗΠΑ προφίλ, στο στιλ των Μπέρνι Σάντερς και Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Γκάβιν Νιούσομ / REUTERS/David Swanson

Ωστόσο, οι Σπάνμπεργκερ και Σέριλ είναι περισσότερο μετριοπαθείς πολιτικοί. Η πρώτη δε προέρχεται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ωστόσο, ακόμη και έτσι, οι νίκες αυτές φάνηκε να «πόνεσαν» τον Ντόναλντ Τραμπ. Έφτασε να γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αν βρισκόταν το όνομά του στα ψηφοδέλτια, οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι δεν θα είχαν τύχη.

REUTERS/Kevin Lamarque

Παρέβλεψε φυσικά ότι εκείνος ήταν που έδωσε στους Δημοκρατικούς υποψήφιους τα πυρομαχικά για να κερδίσουν. Πέρα από το «shutdown», το οποίο οι πολίτες στην πλειονότητά τους αποδίδουν στην κυβέρνηση Τραμπ. Απείλησε να απολύσει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, κίνηση με τεράστιο αντίκτυπο στη Βιρτζίνια. Η πολιτεία γειτνιάζει με την Ουάσιγκτον, και φιλοξενεί πολλούς κυβερνητικούς υπαλλήλους. Πάγωσε δισεκατομμύρια χρηματοδότησης για μια νέα σιδηροδρομική σήραγγα στον ποταμό Χάντσον, έργο κρίσιμο για τον μεγάλο πληθυσμό μετακινούμενων του Νιου Τζέρσι.

Οι άλλοι νικητές

Ο εκλεγμένη κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, και η εκλεγμένη κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Άμπιγκεϊλ Σπάντμπεργκερ, ίσως να είναι πρότυπα υποψηφίων για το πώς οι Δημοκρατικοί μπορούν να ανακτήσουν τη δύναμή τους στις εκλογές για το Κογκρέσο του επόμενου έτους.

Έχουν πολλά κοινά. Και οι δύο εξελέγησαν για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2018, κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών της πρώτης θητείας του Τραμπ. Φέτος, και οι δύο έβαλαν υποψηφιότητες ως μετριοπαθείς στην επίλυση προβλημάτων με υπόβαθρο στην εθνική ασφάλεια. Επικεντρώθηκαν έντονα στα ζητήματα της ακρίβειας, ενώ άσκησαν σκληρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ.

Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονταν καλά νέα. Και η Σέριλ, πρώην πιλότος ελικοπτέρου του Ναυτικού, και η Σπάντμπεργκερ, πρώην αξιωματικός της CIA, τα έφεραν. Σύμφωνα με τον Τζόελ Πέιν, στρατηγικό αναλυτή του Δημοκρατικού Κόμματος: «Αν ο Τραμπ συνεχίσει να πλήττει τα πορτοφόλια των πολιτών, οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να κερδηθούν» από τους Δημοκρατικούς.

Ζόχραν Μαμντάνι ή το μεγάλο ερωτηματικό

Από την άλλη πλευρά, η νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι έχει κάνει χαρούμενες δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πλευρές. Τους  υποστηρικτές του και τους οπαδούς της «αριστερής» πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος, από τη μία. Και τους Ρεπουμπλικάνους, που θα ήθελαν πολύ να πατήσουν στο σοσιαλιστικό προφίλ του, ως μέσο για να πολεμήσουν το Δημοκρατικό Κόμμα.

«Η εκλογή του αποτελεί απόδειξη ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει εγκαταλείψει την κοινή λογική και έχει συνδεθεί με τον εξτρεμισμό», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων, Τζο Γκρέιτερς. «Του χρόνου, οι Δημοκρατικοί θα θεωρηθούν υπόλογοι από τους ψηφοφόρους για την υιοθέτηση της ακροαριστερής ατζέντας του Μαμντάνι και τις συνέπειες που θα φέρει».

Επίσης, ο Φορντ Ο’Κόνελ, στρατηγικός αναλυτής των Ρεπουμπλικάνων, δήλωσε ότι η νίκη του Μαμντάνι επισκιάζει τις νίκες των μετριοπαθών Σέριλ και Σπάνμπεργκερ. Εκτιμά ότι ο Τραμπ θα εργαστεί για να χαρακτηρίσει κάθε Δημοκρατικό που θα συμμετάσχει εκλογές «κλώνο» του «επικίνδυνου» Μαμντάνι.

«Ένας ακροαριστερός στη Νέα Υόρκη»

Ο Ματ Μπένετ, αντιπρόεδρος του Third Way, μιας κεντρώας δεξαμενής σκέψης των Δημοκρατικών,  εκτιμά ότι οι νίκες στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια θα έχουν μεγαλύτερη αντοχή. «Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό το γεγονός ότι οι μετριοπαθείς κέρδισαν σε μεγάλες πολιτείες που συχνά εκλέγουν Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες από το γεγονός ότι ένας ακροαριστερός υποψήφιος κέρδισε στη Νέα Υόρκη», είπε.

Μίκι Σέριλ

Από την πλευρά της, η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, εκτιμά ότι η νίκη του Μαμντάνι προαναγγέλλει το μέλλον του κόμματος. Ο Μαμντάνι «έπρεπε να νικήσει έναν Ρεπουμπλικάνο και την παλιά φρουρά του Δημοκρατικού Κόμματος», είπε. «Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν μπορεί να διαρκέσει για πολύ περισσότερο αρνούμενο το μέλλον, προσπαθώντας να υπονομεύσουμε τους νέους μας», δήλωσε στο CNN. Θέση που αντικατοπτρίζει και τις θέσεις του Μπέρνι Σάντερς, που μετά την ήττα της Κάμαλα Χάρις το φώναζε: Δεν μπορείς να νικήσεις του Ρεπουμπλικάνους υιοθετώντας τις θέσεις τους. Πρέπει να μιλήσεις για δουλειές, ευκαιρίες, να απευθυνθείς στους νέους.

Αλλά, μια μεγάλη ομάδα ηγετών του Δημοκρατικού Κόμματος πιστεύει ότι η μετριοπαθής προσέγγιση κρατά το κλειδί για την αναζωογόνηση του κόμματος. Η Άμπιγκεϊλ Σπάνμεπεργκερ περιέγραψε τη νίκη της ως «νίκη του πραγματισμού έναντι του κομματισμού».

Σπάνμπεργκερ και Μίκι Σέριλ, υποβάθμισαν την υποστήριξή τους στις προοδευτικές προτεραιότητες. Δηλαδή στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και την αντίσταση στην επίθεση του Τραμπ στους αμερικανικούς θεσμούς. Η Σπάνμπεργκερ απέφευγε ακόμη και να αναφέρει το όνομα του Αμερικανού προέδρου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Και οι δύο προέβαλαν το υπόβαθρό τους στη δημόσια ασφάλεια ως άμεση απάντηση στην επίθεση των Ρεπουμπλικανών ότι οι Δημοκρατικοί είναι επιεικείς απέναντι στο έγκλημα.

Είναι η οικονομία, ηλίθιε

Ωστόσο, άλλο ήταν αυτό που τους έδωσε τη νίκη. Μπορεί ο Μαμντάνι να το είπε επιθετικά, αλλά εκεί βασίστηκαν και οι Σέριλ και Σπάνμπεργκερ. Και περιγράφεται με το γνωστό σύνθημα: Είναι η οικονομία, ηλίθιε.

Όταν ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι επικεντρώνονταν στη μετανάστευση, το έγκλημα και τη woke ατζέντα, οι ψηφοφόροι μετρούσαν το περιεχόμενο της τσέπης τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Δημοσκόπηση Ψηφοφόρων του AP, με δείγμα μεγαλύτερο 17.000 ψηφοφόρους στο Νιου Τζέρσεϊ, τη Βιρτζίνια, την Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη, το απέδειξε. Πολλοί ψηφοφόροι ένιωθαν ότι δεν μπορούν να προοδεύσουν οικονομικά στη σημερινή οικονομία.

Γκάβιν Νιούσομ / REUTERS/Fred Greaves

Η ανησυχία για την οικονομία έφερε τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο πριν από μόλις ένα χρόνο. Τώρα, έδωσε τη νίκη στον Ζόχραν Μαμντάνι, τη Μίκι Σέριλ και την Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ. Ο Αμερικανός πρόεδρος καυχιέται για την άνοδο των τιμών των μετοχών και ότι ηγείται της αναγέννησης της μεταποίησης. Αλλά οι πολίτες μάλλον δεν το βλέπουν έτσι.

Περίπου οι μισοί ψηφοφόροι της Βιρτζίνια δήλωσαν ότι η οικονομία ήταν το πιο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η πολιτεία τους. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι του Νιου Τζέρσεϊ δήλωσαν ότι είτε οι φόροι είτε η οικονομία ήταν το κορυφαίο ζήτημα στην πολιτεία τους. Όσο για τη Νέα Υόρκη, περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους δήλωσαν ότι το κόστος ζωής ήταν η κύρια ανησυχία τους. Και εκεί απάντησε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος, Ζόχραν Μαμντάνι.

Στην ίδια δημοσκόπηση, περίπου 6 στους 10 ψηφοφόρους στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ δήλωσαν ότι είναι «θυμωμένοι» ή «δυσαρεστημένοι» με τον τρόπο που πηγαίνουν τα πράγματα στη χώρα σήμερα. Μόλις το ένα τρίτο δήλωσε ότι είναι «ενθουσιώδης» ή «ικανοποιημένος».

Και οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι, στήριξαν μέχρι τέλους κάθε επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Από το «μεγάλο, όμορφο» νομοσχέδιο, έως τις τεράστιες περικοπές θέσεων στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό.

Κι άλλες νίκες των Δημοκρατικών

Οι επιτυχίες των Δημοκρατικών επεκτάθηκαν πέρα ​​από τη Βιρτζίνια, το Νιου Τζέρσεϊ και τη Νέα Υόρκη.

Στην Πενσυλβάνια, κέρδισαν και τις τρεις θέσεις για τους δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου της πολιτείας.

Οι ψηφοφόροι του Μέιν απέρριψαν ένα μέτρο που θα επέβαλλε την επίδειξη ταυτότητας στις κάλπες, ενώ παράλληλα θα ενέκρινε έναν κανόνα «κόκκινης σημαίας» που αποσκοπούσε στο να διευκολύνει τα μέλη της οικογένειας να υποβάλουν αίτηση σε δικαστήριο για να περιορίσουν την πρόσβαση ενός δυνητικά επικίνδυνου ατόμου σε όπλα.

Το Κολοράντο ενέκρινε την αύξηση των φόρων σε άτομα που κερδίζουν περισσότερα από 300.000 δολάρια για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων σχολικών γευμάτων και επισιτιστικής βοήθειας για κατοίκους πολιτειών με χαμηλό εισόδημα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Εξάρχου: Σε 36 ώρες νέο deal στο LNG

OT FORUM – Εξάρχου: Σε 36 ώρες νέο deal στο LNG

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του
Αποδοχή ήττας; 06.11.25

Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του

Προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκλογή του, ξόδεψαν χρήματα, πίεσαν κόσμο να ψηφίσει άλλους. Τώρα ελπίζουν να βρουν τρόπο να συνεργαστούν με τον Μαμντάνι. Κανείς δεν φεύγει από το κέντρο του καπιταλισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία
Κόσμος 06.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία

Η ΜΚΟ αναφέρεται σε «ανατριχιαστικές μαρτυρίες για απάνθρωπη σεξουαλική βία, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές βασανιστηρίων και σκληρής μεταχείρισης από την τυνησιακή Εθνική Φρουρά». Επικρίσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης
Πολιτικό εκκρεμές 06.11.25

Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης

Ένα χρόνο μετά την επανεκλογή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι Δημοκρατικοί σάρωσαν σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις της Τρίτης στις ΗΠΑ και τώρα καλούνται να αφουγκραστούν σωστά την κάλπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
Κοινό Σύστημα Επιστροφών 06.11.25

Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

Στις 14 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συζήτησαν μια πρόταση για τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Ενας νεκρός σε πολυκατοικία από ουκρανική επίθεση με drone και πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη
Ρωσία 06.11.25

Φονική ουκρανική επίθεση με drone στη Βολγκαγκράντ

Ανδρας 48 ετών έχασε τη ζωή του από θραύσματα ουκρανικού drone που έπεσαν σε πολυκατοικία στη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Σύνταξη
Βολιβία: Ακυρώθηκε η ποινή δεκαετούς κάθειρξης στην πρώην πρόεδρο Ανιες
Τζανίνε Aνιες 06.11.25

Ακυρώθηκε η δεκαετής κάθειρξη στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (...) 10 χρόνων» κάθειρξης που είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας Τζανίνε Aνιες, με τις κατηγορίες ότι διέπραξε πραξικόπημα εναντίον του Εβο Μοράλες.

Σύνταξη
Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση – Στους 11 οι νεκροί
Λούιβιλ 06.11.25

Στους 11 οι νεκροί: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση του αεροσκάφους της UPS

Βίντεο δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους της UPS που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ «να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

Σύνταξη
Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή
Βρετανία 06.11.25

Αποφυλάκισαν κατά λάθος δύο κρατούμενους

Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή στη Βρετανία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, και τώρα αναζητούνται από τις αρχές.

Σύνταξη
Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με Ρωσία και Κίνα
Μαϊάμι 06.11.25

Αινιγματική δήλωση Τραμπ για αποπυρηνικοποίηση με Ρωσία και Κίνα

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – shutdown: Οι αρχές ζητούν μειώσεις των πτήσεων λόγω απουσιών και έλλειψης προσωπικού
Shutdown 06.11.25

Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν μειώσεις των πτήσεων

Οι ΗΠΑ διανύουν το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους και οι ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια αναγκάζουν τις αρχές να ζητήσουν από τις εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΤ FORUM – Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ
OT FORUM 06.11.25

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ – Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε

Σύνταξη
P-TEC: Μήνυμα διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών από Παπασταύρου, Κικίλια, Πιερρακάκη, Παπαστεργίου
P-TEC 06.11.25

P-TEC: Μήνυμα διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών από Παπασταύρου, Κικίλια, Πιερρακάκη, Παπαστεργίου

Οι 4 υπουργοί αναφέρθηκαν στις πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων με τον κ. Παπασταύρου να δηλώνει υπερήφανος για την υπογραφή συμφωνίας για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του "μπλοκ 2" στο Ιόνιο.

Σύνταξη
Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας
Η πρώτη αγάπη 06.11.25

Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας

Μετά από 8 χρόνια απουσίας, ώστε να αφοσιωθεί στα... γαλαζόαιματα καθήκοντά της, η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψε στο Χόλιγουντ, προκειμένου να παίξει στην ταινία Close Personal Friends.

Σύνταξη
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο