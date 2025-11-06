Ο Μαμντάνι και οι άλλοι – Τα κλειδιά των εκλογών στις ΗΠΑ που ίσως αλλάξουν το πολιτικό κλίμα

Η νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη έδωσε τον τόνο των τοπικών εκλογών στις ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος νικητής. Η εκλογική διαδικασία της Τρίτης έδωσε στο Δημοκρατικό Κόμμα ένα «τρία στα τρία». Εκτός από τη Νέα Υόρκη, νικητές αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι κυβερνήτες των Δημοκρατικών και στη Βιρτζίνια, Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, και στο Νιου Τζέρσι, Μίκι Σέριλ. Και μάλιστα με σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους τους.

ο Τραμπ θα χαρακτηρίσει κάθε Δημοκρατικό υποψήφιο «κλώνο» του «επικίνδυνου» Μαμντάνι

Επίσης, στην Καλιφόρνια, το δημοψήφισμα που οργάνωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ, για την αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, επίσης εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Η επιτυχία του μάλιστα ήταν αυτή που πολλοί πλέον πιστεύουν ότι ο Νιούσομ, με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανοιχτό πόλεμο, πιθανότατα θα είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το προεδρικό αξίωμα, το 2028.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα είναι τι προτίθεται να κάνει στο μέλλον το Δημοκρατικό Κόμμα. Θα ακολουθήσει τη «γραμμή Μαμντάνι» ή θα φοβηθεί και θα επιλέξει τη μετριοπάθεια έναντι του τυφώνα Τραμπ;

Εκλογές βαρόμετρο

Οι τρεις –ή τέσσερις, αν συνυπολογιστεί το δημοψήφισμα- αυτές εκλογικές αναμετρήσεις θα μπορούσε να θεωρηθούν βαρόμετρο για το πώς έχουν δει οι Αμερικανοί τους πρώτους εννέα μήνες της σαρωτικής προεδρίας Τραμπ. Αλλά και μια αχτίδα ελπίδας για το Δημοκρατικό Κόμμα, που από τις προεδρικές του 2024 δείχνει να παραπαίει.

Ασφαλώς, πολλά μπορούν να αλλάξουν έως τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα πραγματοποιηθούν σε έναν χρόνο. Και παρά το γεγονός ότι η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ έχει μειωθεί –οικονομία, ακρίβεια και συνέπειες των δασμών, γαρ- οι εκλογές έγιναν σε περιοχές όπου οι πολίτες τείνουν να ψηφίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα. Επίσης, ο Μαμντάνι κέρδισε με «σοσιαλιστική ατζέντα» και επιδεικνύοντας ένα επαναστατικό για τις ΗΠΑ προφίλ, στο στιλ των Μπέρνι Σάντερς και Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Ωστόσο, οι Σπάνμπεργκερ και Σέριλ είναι περισσότερο μετριοπαθείς πολιτικοί. Η πρώτη δε προέρχεται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ωστόσο, ακόμη και έτσι, οι νίκες αυτές φάνηκε να «πόνεσαν» τον Ντόναλντ Τραμπ. Έφτασε να γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αν βρισκόταν το όνομά του στα ψηφοδέλτια, οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι δεν θα είχαν τύχη.

Παρέβλεψε φυσικά ότι εκείνος ήταν που έδωσε στους Δημοκρατικούς υποψήφιους τα πυρομαχικά για να κερδίσουν. Πέρα από το «shutdown», το οποίο οι πολίτες στην πλειονότητά τους αποδίδουν στην κυβέρνηση Τραμπ. Απείλησε να απολύσει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, κίνηση με τεράστιο αντίκτυπο στη Βιρτζίνια. Η πολιτεία γειτνιάζει με την Ουάσιγκτον, και φιλοξενεί πολλούς κυβερνητικούς υπαλλήλους. Πάγωσε δισεκατομμύρια χρηματοδότησης για μια νέα σιδηροδρομική σήραγγα στον ποταμό Χάντσον, έργο κρίσιμο για τον μεγάλο πληθυσμό μετακινούμενων του Νιου Τζέρσι.

Οι άλλοι νικητές

Ο εκλεγμένη κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, και η εκλεγμένη κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Άμπιγκεϊλ Σπάντμπεργκερ, ίσως να είναι πρότυπα υποψηφίων για το πώς οι Δημοκρατικοί μπορούν να ανακτήσουν τη δύναμή τους στις εκλογές για το Κογκρέσο του επόμενου έτους.

Έχουν πολλά κοινά. Και οι δύο εξελέγησαν για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 2018, κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών της πρώτης θητείας του Τραμπ. Φέτος, και οι δύο έβαλαν υποψηφιότητες ως μετριοπαθείς στην επίλυση προβλημάτων με υπόβαθρο στην εθνική ασφάλεια. Επικεντρώθηκαν έντονα στα ζητήματα της ακρίβειας, ενώ άσκησαν σκληρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονταν καλά νέα. Και η Σέριλ, πρώην πιλότος ελικοπτέρου του Ναυτικού, και η Σπάντμπεργκερ, πρώην αξιωματικός της CIA, τα έφεραν. Σύμφωνα με τον Τζόελ Πέιν, στρατηγικό αναλυτή του Δημοκρατικού Κόμματος: «Αν ο Τραμπ συνεχίσει να πλήττει τα πορτοφόλια των πολιτών, οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να κερδηθούν» από τους Δημοκρατικούς.

Ζόχραν Μαμντάνι ή το μεγάλο ερωτηματικό

Από την άλλη πλευρά, η νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι έχει κάνει χαρούμενες δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πλευρές. Τους υποστηρικτές του και τους οπαδούς της «αριστερής» πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος, από τη μία. Και τους Ρεπουμπλικάνους, που θα ήθελαν πολύ να πατήσουν στο σοσιαλιστικό προφίλ του, ως μέσο για να πολεμήσουν το Δημοκρατικό Κόμμα.

«Η εκλογή του αποτελεί απόδειξη ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει εγκαταλείψει την κοινή λογική και έχει συνδεθεί με τον εξτρεμισμό», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων, Τζο Γκρέιτερς. «Του χρόνου, οι Δημοκρατικοί θα θεωρηθούν υπόλογοι από τους ψηφοφόρους για την υιοθέτηση της ακροαριστερής ατζέντας του Μαμντάνι και τις συνέπειες που θα φέρει».

Επίσης, ο Φορντ Ο’Κόνελ, στρατηγικός αναλυτής των Ρεπουμπλικάνων, δήλωσε ότι η νίκη του Μαμντάνι επισκιάζει τις νίκες των μετριοπαθών Σέριλ και Σπάνμπεργκερ. Εκτιμά ότι ο Τραμπ θα εργαστεί για να χαρακτηρίσει κάθε Δημοκρατικό που θα συμμετάσχει εκλογές «κλώνο» του «επικίνδυνου» Μαμντάνι.

«Ένας ακροαριστερός στη Νέα Υόρκη»

Ο Ματ Μπένετ, αντιπρόεδρος του Third Way, μιας κεντρώας δεξαμενής σκέψης των Δημοκρατικών, εκτιμά ότι οι νίκες στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια θα έχουν μεγαλύτερη αντοχή. «Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό το γεγονός ότι οι μετριοπαθείς κέρδισαν σε μεγάλες πολιτείες που συχνά εκλέγουν Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες από το γεγονός ότι ένας ακροαριστερός υποψήφιος κέρδισε στη Νέα Υόρκη», είπε.

Από την πλευρά της, η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, εκτιμά ότι η νίκη του Μαμντάνι προαναγγέλλει το μέλλον του κόμματος. Ο Μαμντάνι «έπρεπε να νικήσει έναν Ρεπουμπλικάνο και την παλιά φρουρά του Δημοκρατικού Κόμματος», είπε. «Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν μπορεί να διαρκέσει για πολύ περισσότερο αρνούμενο το μέλλον, προσπαθώντας να υπονομεύσουμε τους νέους μας», δήλωσε στο CNN. Θέση που αντικατοπτρίζει και τις θέσεις του Μπέρνι Σάντερς, που μετά την ήττα της Κάμαλα Χάρις το φώναζε: Δεν μπορείς να νικήσεις του Ρεπουμπλικάνους υιοθετώντας τις θέσεις τους. Πρέπει να μιλήσεις για δουλειές, ευκαιρίες, να απευθυνθείς στους νέους.

Αλλά, μια μεγάλη ομάδα ηγετών του Δημοκρατικού Κόμματος πιστεύει ότι η μετριοπαθής προσέγγιση κρατά το κλειδί για την αναζωογόνηση του κόμματος. Η Άμπιγκεϊλ Σπάνμεπεργκερ περιέγραψε τη νίκη της ως «νίκη του πραγματισμού έναντι του κομματισμού».

Σπάνμπεργκερ και Μίκι Σέριλ, υποβάθμισαν την υποστήριξή τους στις προοδευτικές προτεραιότητες. Δηλαδή στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και την αντίσταση στην επίθεση του Τραμπ στους αμερικανικούς θεσμούς. Η Σπάνμπεργκερ απέφευγε ακόμη και να αναφέρει το όνομα του Αμερικανού προέδρου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Και οι δύο προέβαλαν το υπόβαθρό τους στη δημόσια ασφάλεια ως άμεση απάντηση στην επίθεση των Ρεπουμπλικανών ότι οι Δημοκρατικοί είναι επιεικείς απέναντι στο έγκλημα.

Είναι η οικονομία, ηλίθιε

Ωστόσο, άλλο ήταν αυτό που τους έδωσε τη νίκη. Μπορεί ο Μαμντάνι να το είπε επιθετικά, αλλά εκεί βασίστηκαν και οι Σέριλ και Σπάνμπεργκερ. Και περιγράφεται με το γνωστό σύνθημα: Είναι η οικονομία, ηλίθιε.

Όταν ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι επικεντρώνονταν στη μετανάστευση, το έγκλημα και τη woke ατζέντα, οι ψηφοφόροι μετρούσαν το περιεχόμενο της τσέπης τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Δημοσκόπηση Ψηφοφόρων του AP, με δείγμα μεγαλύτερο 17.000 ψηφοφόρους στο Νιου Τζέρσεϊ, τη Βιρτζίνια, την Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη, το απέδειξε. Πολλοί ψηφοφόροι ένιωθαν ότι δεν μπορούν να προοδεύσουν οικονομικά στη σημερινή οικονομία.

Η ανησυχία για την οικονομία έφερε τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο πριν από μόλις ένα χρόνο. Τώρα, έδωσε τη νίκη στον Ζόχραν Μαμντάνι, τη Μίκι Σέριλ και την Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ. Ο Αμερικανός πρόεδρος καυχιέται για την άνοδο των τιμών των μετοχών και ότι ηγείται της αναγέννησης της μεταποίησης. Αλλά οι πολίτες μάλλον δεν το βλέπουν έτσι.

Περίπου οι μισοί ψηφοφόροι της Βιρτζίνια δήλωσαν ότι η οικονομία ήταν το πιο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η πολιτεία τους. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι του Νιου Τζέρσεϊ δήλωσαν ότι είτε οι φόροι είτε η οικονομία ήταν το κορυφαίο ζήτημα στην πολιτεία τους. Όσο για τη Νέα Υόρκη, περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους δήλωσαν ότι το κόστος ζωής ήταν η κύρια ανησυχία τους. Και εκεί απάντησε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος, Ζόχραν Μαμντάνι.

Στην ίδια δημοσκόπηση, περίπου 6 στους 10 ψηφοφόρους στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ δήλωσαν ότι είναι «θυμωμένοι» ή «δυσαρεστημένοι» με τον τρόπο που πηγαίνουν τα πράγματα στη χώρα σήμερα. Μόλις το ένα τρίτο δήλωσε ότι είναι «ενθουσιώδης» ή «ικανοποιημένος».

Και οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι, στήριξαν μέχρι τέλους κάθε επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Από το «μεγάλο, όμορφο» νομοσχέδιο, έως τις τεράστιες περικοπές θέσεων στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό.

Κι άλλες νίκες των Δημοκρατικών

Οι επιτυχίες των Δημοκρατικών επεκτάθηκαν πέρα ​​από τη Βιρτζίνια, το Νιου Τζέρσεϊ και τη Νέα Υόρκη.

Στην Πενσυλβάνια, κέρδισαν και τις τρεις θέσεις για τους δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου της πολιτείας.

Οι ψηφοφόροι του Μέιν απέρριψαν ένα μέτρο που θα επέβαλλε την επίδειξη ταυτότητας στις κάλπες, ενώ παράλληλα θα ενέκρινε έναν κανόνα «κόκκινης σημαίας» που αποσκοπούσε στο να διευκολύνει τα μέλη της οικογένειας να υποβάλουν αίτηση σε δικαστήριο για να περιορίσουν την πρόσβαση ενός δυνητικά επικίνδυνου ατόμου σε όπλα.

Το Κολοράντο ενέκρινε την αύξηση των φόρων σε άτομα που κερδίζουν περισσότερα από 300.000 δολάρια για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων σχολικών γευμάτων και επισιτιστικής βοήθειας για κατοίκους πολιτειών με χαμηλό εισόδημα.