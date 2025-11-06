newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
Κόσμος 06 Νοεμβρίου 2025 | 10:00

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Spotlight

Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά μόνο ενθουσιώδη λόγια έχει για τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις εκλογές της Νέας Υόρκης. Κάποιοι στέκονται στην ήττα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι περισσότεροι τονίζουν τη δυνατότητα των αριστερών ιδεών να εμπνεύσουν τους πολίτες, και να δείξουν έναν άλλο δρόμο.

Από το Λονδίνο έως το Παρίσι και από το Βερολίνο έως τη Βουδαπέστη και τη Μαδρίτη, κόμματα της κεντροαριστεράς, της αριστεράς και της οικολογίας, εξέφρασαν κάτι περισσότερο από ικανοποίηση για τη νίκη του. Άλλωστε, ο Ζόχραν Μαμντάνι, από το απόλυτο αουσάιντερ των δημοτικών εκλογών στη Νέα Υόρκη, κέρδισε. Παρά το γεγονός ότι το Δημοκρατικό Κόμμα φοβάται τις «ριζοσπαστικές ιδέες» του και ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι θα κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στην πόλη του.

Βρετανία

«Η ελπίδα νίκησε», δήλωσε ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Χαν, προερχόμενος από το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας. Ο Χαν, από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε: «Οι Νεοϋορκέζοι αντιμετώπισαν μια σαφή επιλογή- μεταξύ ελπίδας και φόβου. Και όπως είδαμε στο Λονδίνο, η ελπίδα νίκησε».

Ο Ζακ Πολάνσκι, επικεφαλής του κόμματος των Πρασίνων στη Βρετανία, μίλησε για «μια υπέροχη στιγμή όπου η ελπίδα έχει θριαμβεύσει». Και επαίνεσε την ικανότητα του Δημοκρατικού πολιτικού να «συνδέεται με τη ζωή των απλών ανθρώπων και να κινητοποιεί τους νέους».

Μιλώντας στο Sky News, ο Πολάνσκι είπε ότι οι πολιτικές του Μαμντάνι, και όχι το στυλ επικοινωνίας του, ήταν καθοριστικές για τη νίκη του: «Ήταν αυτή η αδιάκοπη εστίαση στην ανισότητα –και αυτό ακριβώς θα κάνω κι εγώ εδώ», είπε.

Ο Πολάνσκι δήλωσε στο Reuters επίσης ότι η νίκη του Μαμντάνι δείχνει ότι «η ελπίδα έχει θριαμβεύσει επί του μίσους. Αυτό είναι σημαντικό – όχι μόνο επειδή είναι σημαντικό για τη Νέα Υόρκη, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι αυτό έχει απήχηση σε όλο τον κόσμο. Αλλά πρόκειται για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, την αναγνώριση της ανισότητας που βρίσκεται τόσο στην καρδιά της Νέας Υόρκης, αλλά ειλικρινά, σε μεγάλο μέρος του κόσμου».

Νέα Υόρκη / REUTERS/Angelina Katsanis

«Ας μειώσουμε τους λογαριασμούς των ανθρώπων και ας φορολογήσουμε τους πολυεκατομμυριούχους και τους δισεκατομμυριούχους», πρόσθεσε ο Πολάνσκι, του οποίου το κόμμα έχει ανέβει στις δημοσκοπήσεις. Το κόστος ζωής αποτελεί σημαντικό επίκεντρο στη Βρετανία. Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων για παράδειγμα έφτασε το 19% τον Μάρτιο του 2023, το υψηλότερο σε 45 χρόνια, και η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς έχει σηματοδοτήσει «δύσκολες επιλογές» και πιθανές αυξήσεις φόρων που θα ακολουθήσουν.

Παρίσι

Στη γειτονική Γαλλία, όπου η Αριστερά δίνει αγώνα για ενάντια στην επερχόμενη λιτότητα, στο όνομα της διάσωσης της οικονομίας, ο ενθουσιασμός ήταν ακόμη μεγαλύτερος.

«Αυτή η νίκη κουβαλάει ένα μάθημα: μόνο η ριζοσπαστική αριστερά μπορεί να νικήσει την άκρα δεξιά», δήλωσε η Ματίλντ Πανό, επικεφαλής των βουλευτών της «Ανυπότακτης Γαλλίας», στο X. Ενώ η βουλευτής Κλεμάνς Γκετέ έλεγε πριν από τις εκλογές:

«Ο πυρήνας της προεκλογικής εκστρατείας του Μαμντάνι είναι εξαιρετικά ριζοσπαστικός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επικεντρώνεται σε ζητήματα φορολογικής δικαιοσύνης και ελέγχου των ενοικίων. Η πλατφόρμα του έχει χλευαστεί από το Δημοκρατικό κατεστημένο, αλλά αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που έχει ανέβει στις δημοσκοπήσεις».

Η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, φαίνεται να συμφωνεί: «Σήμερα, που οι ΗΠΑ ολισθαίνουν προς τον φασισμό, αυτή η νίκη είναι μια απίστευτη πηγή ελπίδας και έμπνευσης για την αριστερά, η οποία αρνείται να απαρνηθεί τις αξίες της ή να κυβερνήσει προκειμένου να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων τώρα».

Ενώ η βουλευτής του κόμματος Κλεμεντίν Οτέν, εκτίμησε ότι αυτό το «ειλικρινά αριστερό» προφίλ, με ριζοσπαστικές και συγκεκριμένες προτάσεις, θα πρέπει να αποτελέσει «πηγή έμπνευσης για τη γαλλική αριστερά».

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος για δήμαρχος του Παρισιού το 2026, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, χαιρέτισε τη νίκη της αριστεράς στη Νέα Υόρκη. «Ας εμπνευστούμε από αυτή τη δυναμική για να ανοίξουμε το δρόμο για μια αριστερή νίκη στο Παρίσι το 2026 ενάντια σε μια οπισθοδρομική δεξιά που γυρίζει την πλάτη της στις κοινωνικές και κλιματικές έκτακτες ανάγκες». Ο Γκρεγουάρ, εκλεγμένος βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, πρόσθεσε: «Το Παρίσι, όπως και η Νέα Υόρκη, δεν πωλείται! Μαζί, θα αντισταθούμε στις μεγάλες δυνάμεις του χρήματος και στην ακραία και αντιδραστική δεξιά».

Μαδρίτη

Στην Ισπανία, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, είδε νίκη της προόδου.

Σε ανάρτησή του στο Χ, σημείωσε:

Συγχαρητήρια στους Δημοκρατικούς των Ηνωμένων Πολιτειών γι’ αυτήν τη σημαντική νίκη. Και συγχαρητήρια σε εσάς, Ζόχραν Μαμντάνι, για την εκλογή σας ως δημάρχου της Νέας Υόρκης. Ένας δημοκρατικός σοσιαλιστής, του οποίου η εκστρατεία, βασισμένη σε προοδευτικές πολιτικές που απευθύνονται στην πλειοψηφία των γειτόνων του, ανανέωσε τον πολιτικό ενθουσιασμό της πόλης. Η νίκη σας αποτελεί πηγή έμπνευσης».

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά

Η συμπρόεδρος της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γαλλίδα ευρωβουλευτής Μανόν Ομπρί, είπε από την πλευρά της:

«Αντιμέτωπος με τα μέσα ενημέρωσης, το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο που ξόδεψαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να εμποδίσουν τον δρόμο του, [ο Μαμντάνι] κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα με ριζικά συγκεκριμένες προτάσεις […] και χωρίς ποτέ να κλείσει τα μάτια στον ρατσισμό και τη Γάζα».

«Εμμένουμε σε μια πολύ παρόμοια προσέγγιση με τη δική μας, με ριζικά συγκεκριμένες προτάσεις», προσθέτει η Ομπρί, που έχει εκλεγεί με την Ανυπότακτη Γαλλία.

Η Μανόν Ομπρί και άλλοι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένης μιας αντιπροσωπείας από το γερμανικό κόμμα της Αριστεράς, είχαν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη πριν από τις εκλογές. Ήθελαν να μελετήσουν πώς ο σοσιαλιστής υποψήφιος κατόρθωσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του.

Η Μανόν Ομπρί το περιέγραψε ως εξής:

«Είδα τη δύναμη της εκστρατείας του στην πράξη, με επικεφαλής τους συμμάχους μας στους Δημοκρατικούς Σοσιαλιστές της Αμερικής. Δημιούργησε μια πραγματική λαϊκή δυναμική και διπλασίασε την προσέλευση των ψηφοφόρων».

Βουδαπέστη

Ο δήμαρχος της Βουδαπέστης, προερχόμενος από τους Πράσινους, Γκέργκελι Καράξονι, συνεχάρη επίσης τον Μαμντάνι. Ο Καράξονι, που είναι συχνά στόχος του ακροδεξιού και λαϊκιστή Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, έγραψε στο Instagram:

«Πόσο οικείο μου φαίνεται όταν η κεντρική κυβέρνηση απειλεί έναν υποψήφιο που δεν της αρέσει, λέγοντας ότι δεν θα λάβει κεντρική υποστήριξη και αντ’ αυτού υποστηρίζει έναν άλλον, λεγόμενο υποψήφιο της “αντιπολίτευσης”». Ήταν σαφής η αναφορά στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, που απείλησε να κόψει τους ομοσπονδιακούς πόρους στη Νέα Υόρκη, αν κέρδιζε ο Μαμντάνι, ενώ δήλωσε στήριξη στον Άντριου Κουόμο.

REUTERS/Kylie Cooper

Βερολίνο

Στη Γερμανία, η επικεφαλής του κόμματος της αριστεράς «Die Linke», Χάιντι Ράιχινεκ, εξέφρασε την ικανοποίησή της αναδημοσιεύοντας το βίντεο με το οποίο ανακοινώθηκε η νίκη του Μαμντάνι σε μια ιστορία στο Instagram. Μοναδικό της σχόλιο: «Καλημέρα» και ένα emoji καρδιάς.

Ο Γιαν βαν Άκεν, συμπρόεδρος του κόμματος ήταν περισσότερο ομιλητικός: «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη είναι πολύ παρόμοια με αυτά που ακούμε στις πόρτες των ανθρώπων εδώ στη Γερμανία. Τα ενοίκια είναι δυσβάσταχτα και οι τιμές των τροφίμων, του ηλεκτρικού ρεύματος, της θέρμανσης και των μέσων μαζικής μεταφοράς αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς», είπε.

«Είμαστε σε στενή επαφή με τον Ζόχραν Μαμντάνι και την ομάδα του και μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Η καμπάνια του είναι σαν ένα σχέδιο για τις εκλογές του επόμενου έτους στο Βερολίνο», ανέφερε στο Reuters. «Η νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι μας δίνει ορμή».

Όσο για τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), που συγκυβερνούν με τους Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μερτς, η νίκη του σοσιαλιστή Μαμντάνι «σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτό που βρίσκεται στην καρδιά του έργου μας – τις κοινωνικές πολιτικές για την πλειοψηφία της κοινωνίας». Η Ράσα Νασρ, βουλευτής του SPD, που στις τελευταίες εκλογές είχε το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία του μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είπε επίσης: «Στην τελευταία προεκλογική εκστρατεία για τις ομοσπονδιακές εκλογές, πολύ συχνά προσπαθούσαμε να συμμετάσχουμε σε συζητήσεις που, μέχρι τότε, ήταν δύσκολα επιτεύξιμες με βάση τα γεγονότα, για παράδειγμα, σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
ExxonMobil: Στο μπλοκ 2 με Energean και HELLENIQ ENERGY

ExxonMobil: Στο μπλοκ 2 με Energean και HELLENIQ ENERGY

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του
Αποδοχή ήττας; 06.11.25

Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του

Προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκλογή του, ξόδεψαν χρήματα, πίεσαν κόσμο να ψηφίσει άλλους. Τώρα ελπίζουν να βρουν τρόπο να συνεργαστούν με τον Μαμντάνι. Κανείς δεν φεύγει από το κέντρο του καπιταλισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία
Κόσμος 06.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία

Η ΜΚΟ αναφέρεται σε «ανατριχιαστικές μαρτυρίες για απάνθρωπη σεξουαλική βία, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές βασανιστηρίων και σκληρής μεταχείρισης από την τυνησιακή Εθνική Φρουρά». Επικρίσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης
Πολιτικό εκκρεμές 06.11.25

Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης

Ένα χρόνο μετά την επανεκλογή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι Δημοκρατικοί σάρωσαν σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις της Τρίτης στις ΗΠΑ και τώρα καλούνται να αφουγκραστούν σωστά την κάλπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
Κοινό Σύστημα Επιστροφών 06.11.25

Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

Στις 14 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συζήτησαν μια πρόταση για τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Ενας νεκρός σε πολυκατοικία από ουκρανική επίθεση με drone και πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη
Ρωσία 06.11.25

Φονική ουκρανική επίθεση με drone στη Βολγκαγκράντ

Ανδρας 48 ετών έχασε τη ζωή του από θραύσματα ουκρανικού drone που έπεσαν σε πολυκατοικία στη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Σύνταξη
Βολιβία: Ακυρώθηκε η ποινή δεκαετούς κάθειρξης στην πρώην πρόεδρο Ανιες
Τζανίνε Aνιες 06.11.25

Ακυρώθηκε η δεκαετής κάθειρξη στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (...) 10 χρόνων» κάθειρξης που είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας Τζανίνε Aνιες, με τις κατηγορίες ότι διέπραξε πραξικόπημα εναντίον του Εβο Μοράλες.

Σύνταξη
Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση – Στους 11 οι νεκροί
Λούιβιλ 06.11.25

Στους 11 οι νεκροί: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση του αεροσκάφους της UPS

Βίντεο δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους της UPS που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ «να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

Σύνταξη
Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή
Βρετανία 06.11.25

Αποφυλάκισαν κατά λάθος δύο κρατούμενους

Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή στη Βρετανία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, και τώρα αναζητούνται από τις αρχές.

Σύνταξη
Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με Ρωσία και Κίνα
Μαϊάμι 06.11.25

Αινιγματική δήλωση Τραμπ για αποπυρηνικοποίηση με Ρωσία και Κίνα

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – shutdown: Οι αρχές ζητούν μειώσεις των πτήσεων λόγω απουσιών και έλλειψης προσωπικού
Shutdown 06.11.25

Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν μειώσεις των πτήσεων

Οι ΗΠΑ διανύουν το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους και οι ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια αναγκάζουν τις αρχές να ζητήσουν από τις εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)
Μπάσκετ 06.11.25

Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 122-112, έχοντας τον Νίκολα Γιόκιτς σε τρομερή κατάσταση με ένα ακόμη triple-double – Οι Μπλέιζερς επικράτησαν 121-119 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σταματώντας το σερί των 8 νικών των πρωταθλητών.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο