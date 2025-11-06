Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά μόνο ενθουσιώδη λόγια έχει για τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στις εκλογές της Νέας Υόρκης. Κάποιοι στέκονται στην ήττα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι περισσότεροι τονίζουν τη δυνατότητα των αριστερών ιδεών να εμπνεύσουν τους πολίτες, και να δείξουν έναν άλλο δρόμο.

Από το Λονδίνο έως το Παρίσι και από το Βερολίνο έως τη Βουδαπέστη και τη Μαδρίτη, κόμματα της κεντροαριστεράς, της αριστεράς και της οικολογίας, εξέφρασαν κάτι περισσότερο από ικανοποίηση για τη νίκη του. Άλλωστε, ο Ζόχραν Μαμντάνι, από το απόλυτο αουσάιντερ των δημοτικών εκλογών στη Νέα Υόρκη, κέρδισε. Παρά το γεγονός ότι το Δημοκρατικό Κόμμα φοβάται τις «ριζοσπαστικές ιδέες» του και ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι θα κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στην πόλη του.

Βρετανία

«Η ελπίδα νίκησε», δήλωσε ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Χαν, προερχόμενος από το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας. Ο Χαν, από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε: «Οι Νεοϋορκέζοι αντιμετώπισαν μια σαφή επιλογή- μεταξύ ελπίδας και φόβου. Και όπως είδαμε στο Λονδίνο, η ελπίδα νίκησε».

Zohran Mamdani’s historic victory in New York was based on the belief that politics can change ordinary people’s lives for the better. It proves that in our two great cities, hope and unity will always triumph over fear and division. My piece in @TIME ⬇https://t.co/GEkm3wWcrh — Sadiq Khan (@SadiqKhan) November 5, 2025

Ο Ζακ Πολάνσκι, επικεφαλής του κόμματος των Πρασίνων στη Βρετανία, μίλησε για «μια υπέροχη στιγμή όπου η ελπίδα έχει θριαμβεύσει». Και επαίνεσε την ικανότητα του Δημοκρατικού πολιτικού να «συνδέεται με τη ζωή των απλών ανθρώπων και να κινητοποιεί τους νέους».

Μιλώντας στο Sky News, ο Πολάνσκι είπε ότι οι πολιτικές του Μαμντάνι, και όχι το στυλ επικοινωνίας του, ήταν καθοριστικές για τη νίκη του: «Ήταν αυτή η αδιάκοπη εστίαση στην ανισότητα –και αυτό ακριβώς θα κάνω κι εγώ εδώ», είπε.

Ο Πολάνσκι δήλωσε στο Reuters επίσης ότι η νίκη του Μαμντάνι δείχνει ότι «η ελπίδα έχει θριαμβεύσει επί του μίσους. Αυτό είναι σημαντικό – όχι μόνο επειδή είναι σημαντικό για τη Νέα Υόρκη, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι αυτό έχει απήχηση σε όλο τον κόσμο. Αλλά πρόκειται για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, την αναγνώριση της ανισότητας που βρίσκεται τόσο στην καρδιά της Νέας Υόρκης, αλλά ειλικρινά, σε μεγάλο μέρος του κόσμου».

«Ας μειώσουμε τους λογαριασμούς των ανθρώπων και ας φορολογήσουμε τους πολυεκατομμυριούχους και τους δισεκατομμυριούχους», πρόσθεσε ο Πολάνσκι, του οποίου το κόμμα έχει ανέβει στις δημοσκοπήσεις. Το κόστος ζωής αποτελεί σημαντικό επίκεντρο στη Βρετανία. Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων για παράδειγμα έφτασε το 19% τον Μάρτιο του 2023, το υψηλότερο σε 45 χρόνια, και η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς έχει σηματοδοτήσει «δύσκολες επιλογές» και πιθανές αυξήσεις φόρων που θα ακολουθήσουν.

Παρίσι

Στη γειτονική Γαλλία, όπου η Αριστερά δίνει αγώνα για ενάντια στην επερχόμενη λιτότητα, στο όνομα της διάσωσης της οικονομίας, ο ενθουσιασμός ήταν ακόμη μεγαλύτερος.

«Αυτή η νίκη κουβαλάει ένα μάθημα: μόνο η ριζοσπαστική αριστερά μπορεί να νικήσει την άκρα δεξιά», δήλωσε η Ματίλντ Πανό, επικεφαλής των βουλευτών της «Ανυπότακτης Γαλλίας», στο X. Ενώ η βουλευτής Κλεμάνς Γκετέ έλεγε πριν από τις εκλογές:

«Ο πυρήνας της προεκλογικής εκστρατείας του Μαμντάνι είναι εξαιρετικά ριζοσπαστικός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επικεντρώνεται σε ζητήματα φορολογικής δικαιοσύνης και ελέγχου των ενοικίων. Η πλατφόρμα του έχει χλευαστεί από το Δημοκρατικό κατεστημένο, αλλά αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που έχει ανέβει στις δημοσκοπήσεις».

Η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, φαίνεται να συμφωνεί: «Σήμερα, που οι ΗΠΑ ολισθαίνουν προς τον φασισμό, αυτή η νίκη είναι μια απίστευτη πηγή ελπίδας και έμπνευσης για την αριστερά, η οποία αρνείται να απαρνηθεί τις αξίες της ή να κυβερνήσει προκειμένου να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων τώρα».

Ενώ η βουλευτής του κόμματος Κλεμεντίν Οτέν, εκτίμησε ότι αυτό το «ειλικρινά αριστερό» προφίλ, με ριζοσπαστικές και συγκεκριμένες προτάσεις, θα πρέπει να αποτελέσει «πηγή έμπνευσης για τη γαλλική αριστερά».

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος για δήμαρχος του Παρισιού το 2026, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, χαιρέτισε τη νίκη της αριστεράς στη Νέα Υόρκη. «Ας εμπνευστούμε από αυτή τη δυναμική για να ανοίξουμε το δρόμο για μια αριστερή νίκη στο Παρίσι το 2026 ενάντια σε μια οπισθοδρομική δεξιά που γυρίζει την πλάτη της στις κοινωνικές και κλιματικές έκτακτες ανάγκες». Ο Γκρεγουάρ, εκλεγμένος βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, πρόσθεσε: «Το Παρίσι, όπως και η Νέα Υόρκη, δεν πωλείται! Μαζί, θα αντισταθούμε στις μεγάλες δυνάμεις του χρήματος και στην ακραία και αντιδραστική δεξιά».

Μαδρίτη

Στην Ισπανία, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, είδε νίκη της προόδου.

Σε ανάρτησή του στο Χ, σημείωσε:

Συγχαρητήρια στους Δημοκρατικούς των Ηνωμένων Πολιτειών γι’ αυτήν τη σημαντική νίκη. Και συγχαρητήρια σε εσάς, Ζόχραν Μαμντάνι, για την εκλογή σας ως δημάρχου της Νέας Υόρκης. Ένας δημοκρατικός σοσιαλιστής, του οποίου η εκστρατεία, βασισμένη σε προοδευτικές πολιτικές που απευθύνονται στην πλειοψηφία των γειτόνων του, ανανέωσε τον πολιτικό ενθουσιασμό της πόλης. Η νίκη σας αποτελεί πηγή έμπνευσης».

Congratulations to @TheDemocrats in the United States on this important victory. And congratulations to @ZohranKMamdani on your election as Mayor of New York. A democratic socialist whose campaign, grounded in progressive policies aimed at the majority of his neighbours, has… — PSOE (@PSOE) November 5, 2025

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά

Η συμπρόεδρος της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γαλλίδα ευρωβουλευτής Μανόν Ομπρί, είπε από την πλευρά της:

«Αντιμέτωπος με τα μέσα ενημέρωσης, το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο που ξόδεψαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για να εμποδίσουν τον δρόμο του, [ο Μαμντάνι] κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα με ριζικά συγκεκριμένες προτάσεις […] και χωρίς ποτέ να κλείσει τα μάτια στον ρατσισμό και τη Γάζα».

«Εμμένουμε σε μια πολύ παρόμοια προσέγγιση με τη δική μας, με ριζικά συγκεκριμένες προτάσεις», προσθέτει η Ομπρί, που έχει εκλεγεί με την Ανυπότακτη Γαλλία.

L’élection de Zohran Mamdani a brisé tous les tabous de la gauche américaine. Ce n’est pas en diluant le libéralisme économique que l’on peut gagner mais en le.combattant pied à pied. Ma tribune dans @Politis_fr sur les leçons à tirer pour la gauche👇https://t.co/6ePwcxXLJS — Manon Aubry (@ManonAubryFr) November 5, 2025

Η Μανόν Ομπρί και άλλοι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένης μιας αντιπροσωπείας από το γερμανικό κόμμα της Αριστεράς, είχαν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη πριν από τις εκλογές. Ήθελαν να μελετήσουν πώς ο σοσιαλιστής υποψήφιος κατόρθωσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του.

Η Μανόν Ομπρί το περιέγραψε ως εξής:

«Είδα τη δύναμη της εκστρατείας του στην πράξη, με επικεφαλής τους συμμάχους μας στους Δημοκρατικούς Σοσιαλιστές της Αμερικής. Δημιούργησε μια πραγματική λαϊκή δυναμική και διπλασίασε την προσέλευση των ψηφοφόρων».

Βουδαπέστη

Ο δήμαρχος της Βουδαπέστης, προερχόμενος από τους Πράσινους, Γκέργκελι Καράξονι, συνεχάρη επίσης τον Μαμντάνι. Ο Καράξονι, που είναι συχνά στόχος του ακροδεξιού και λαϊκιστή Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, έγραψε στο Instagram:

«Πόσο οικείο μου φαίνεται όταν η κεντρική κυβέρνηση απειλεί έναν υποψήφιο που δεν της αρέσει, λέγοντας ότι δεν θα λάβει κεντρική υποστήριξη και αντ’ αυτού υποστηρίζει έναν άλλον, λεγόμενο υποψήφιο της “αντιπολίτευσης”». Ήταν σαφής η αναφορά στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, που απείλησε να κόψει τους ομοσπονδιακούς πόρους στη Νέα Υόρκη, αν κέρδιζε ο Μαμντάνι, ενώ δήλωσε στήριξη στον Άντριου Κουόμο.

Βερολίνο

Στη Γερμανία, η επικεφαλής του κόμματος της αριστεράς «Die Linke», Χάιντι Ράιχινεκ, εξέφρασε την ικανοποίησή της αναδημοσιεύοντας το βίντεο με το οποίο ανακοινώθηκε η νίκη του Μαμντάνι σε μια ιστορία στο Instagram. Μοναδικό της σχόλιο: «Καλημέρα» και ένα emoji καρδιάς.

Ο Γιαν βαν Άκεν, συμπρόεδρος του κόμματος ήταν περισσότερο ομιλητικός: «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη είναι πολύ παρόμοια με αυτά που ακούμε στις πόρτες των ανθρώπων εδώ στη Γερμανία. Τα ενοίκια είναι δυσβάσταχτα και οι τιμές των τροφίμων, του ηλεκτρικού ρεύματος, της θέρμανσης και των μέσων μαζικής μεταφοράς αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς», είπε.

«Είμαστε σε στενή επαφή με τον Ζόχραν Μαμντάνι και την ομάδα του και μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Η καμπάνια του είναι σαν ένα σχέδιο για τις εκλογές του επόμενου έτους στο Βερολίνο», ανέφερε στο Reuters. «Η νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι μας δίνει ορμή».

Όσο για τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), που συγκυβερνούν με τους Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μερτς, η νίκη του σοσιαλιστή Μαμντάνι «σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτό που βρίσκεται στην καρδιά του έργου μας – τις κοινωνικές πολιτικές για την πλειοψηφία της κοινωνίας». Η Ράσα Νασρ, βουλευτής του SPD, που στις τελευταίες εκλογές είχε το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία του μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είπε επίσης: «Στην τελευταία προεκλογική εκστρατεία για τις ομοσπονδιακές εκλογές, πολύ συχνά προσπαθούσαμε να συμμετάσχουμε σε συζητήσεις που, μέχρι τότε, ήταν δύσκολα επιτεύξιμες με βάση τα γεγονότα, για παράδειγμα, σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης».