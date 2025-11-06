Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο

Ένας φιλορώσος σχολιαστής που για χρόνια έχει υμνήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως έναν από τους μεγαλύτερους άνδρες της ιστορίας σε εμφανίσεις του σε ξένα μέσα ενημέρωσης.

Ένας στρατιωτικός μπλόγκερ, ένθερμος υποστηρικτής της χρηματοδότησης των ρωσικών δυνάμεων και προωθητής μιας ανοιχτά γενοκτονικής ρητορικής σχετικά με την Ουκρανία.

Ένας Ουκρανός εθελοντής του στρατού που εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ρωσία δεν ξεκίνησε νωρίτερα την πλήρη εισβολή της.

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτοί είναι οι τύποι ανθρώπων που έχουν ευδοκιμήσει τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία του Πούτιν, όπου η ακλόνητη πίστη και ο μιλιταριστικός ενθουσιασμός για τον πόλεμο στην Ουκρανία ανταμείβονταν με χρήματα, κύρος και επιρροή.

Ωστόσο, και οι τρεις – μαζί με άλλες προσωπικότητες που φαινομενικά υποστηρίζουν το Κρεμλίνο – έχουν πρόσφατα βρεθεί στο στόχαστρο του ίδιου του κράτους που κάποτε εξυμνούσαν, το οποίο έχει στρέψει τον κατασταλτικό του μηχανισμό προς τα μέσα.

Lol, Russian propagandist Sergei Markov, who has described Putin as one of history’s great men, has been designated a ‘foreign agent’ by the Russian government. 😂 pic.twitter.com/OP7QeKKtqz — JJ (@me_marco) November 6, 2025

Επίθεση στο εσωτερικό

Ο Σεργκέι Μάρκοφ και ο Ρόμαν Αλιόχιν, αντίστοιχα πολιτικός αναλυτής και πολεμοχαρής μπλόγκερ, χαρακτηρίστηκαν και οι δύο «ξένοι πράκτορες» φέτος, μια ετικέτα που προηγουμένως χρησιμοποιούνταν εναντίον των φωνών που εναντιώνονται στον Πούτιν.

Με αρνητική συνειρμική έννοια από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, υποχρεώνει τους ανθρώπους να αυτοπροσδιορίζονται ως ξένοι πράκτορες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες δημοσιεύσεις, καθώς και να εκτίθενται σε σοβαρούς οικονομικούς περιορισμούς.

Η Τατιάνα Μοντιάν, μια σχολιάστρια ουκρανικής καταγωγής, χαρακτηρίστηκε την περασμένη εβδομάδα «τρομοκράτης και εξτρεμιστής» – μια ετικέτα που συνήθως χρησιμοποιείται για όσους το Κρεμλίνο θεωρεί ως τους πιο επικίνδυνους εχθρούς του, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ομάδας του αείμνηστου Αλεξέι Ναβάλνι.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, όλες αυτές οι υποθέσεις μαζί υποδηλώνουν μια νέα τάση: μια εκκαθάριση όχι μόνο των διαφωνούντων, αλλά και των ίδιων των υποστηρικτών του καθεστώτος, καθώς οι αντίπαλες φατρίες εντός του συστήματος στρέφονται η μία εναντίον της άλλης.

Z-war correspondent and foreign agent Roman Alyokhin commented on his inclusion today in the register of «foreign agents»

He stated that «this is absurd» because, according to him, he has not received funding from foreigners and since 2022 all the work of his Telegram channel has… pic.twitter.com/12SbWxcVqV — 🇺🇦 paolo (@paolobucci18) September 20, 2025

Οι υποστηρικτές του Πούτιν «στο κόσκινο»

«Πρώτα, κυνήγησαν τις αντιπολεμικές φωνές. Τώρα δεν έχει μείνει καμία και η κατασταλτική μηχανή δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε η Ρωσίδα πολιτικός επιστήμονας Εκατερίνα Σουλμάν.

Η Μόσχα δεν έχει δώσει καμία επίσημη εξήγηση για τις καταστολές, και κάθε υπόθεση φαίνεται εκ πρώτης όψεως να έχει διαφορετική αιτία.

Ο Μάρκοφ, ο οποίος είναι γνωστό ότι διατηρεί σχέσεις με την πολιτική ελίτ του Αζερμπαϊτζάν, θεωρείται ότι έπεσε σε δυσμένεια μετά τη δραματική επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Μπακού.

Ο Αλιόκιν κατηγορήθηκε για κατάχρηση των χρημάτων που συγκέντρωσε για τους Ρώσους στρατιώτες, αφού επιδείκνυε ένα καινούργιο σπορ αυτοκίνητο και ένα ακριβό ρολόι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μοντιάν αντιμετώπισε επίσης έλεγχο για κατάχρηση χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για το μέτωπο.

Κάτω από αυτούς τους προφανείς λόγους, σύμφωνα με τους παρατηρητές, κρύβεται ένα βαθύτερο ρήγμα.

Οι μιλιταριστές της Ρωσίας

Ο Σουλμάν περιγράφει το ρήγμα ως μια διαμάχη μεταξύ δύο αντίπαλων στρατοπέδων: των βετεράνων προπαγανδιστών που είναι στενά συνδεδεμένοι με το υπουργείο Άμυνας και το Κρεμλίνο, γνωστοί ως «πιστοί», και του εκτεταμένου λαϊκού κινήματος των υπερεθνικιστών υποστηρικτών του πολέμου, γνωστών ως «μιλιταριστές» ή Z-bloggers, από το γράμμα που έχει γίνει σύμβολο της εισβολής.

Αποτελούμενο από εκατοντάδες διακεκριμένους bloggers και εθελοντές ακτιβιστές, το κίνημα έχει συγκεντρώσει χρήματα, αγόρασε drones και οχήματα και παρέδωσε προμήθειες απευθείας στο μέτωπο.

Το κίνημα πήρε μορφή ως δίκτυο αμέσως μετά την πλήρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία το 2022, όταν κατέστη σαφές ότι ο στρατός συχνά δεν παρείχε ούτε τον πιο βασικό εξοπλισμό και υποστήριξη.

Οι σκληροπυρηνικοί «μιλιταριστές» έχουν κατά καιρούς επικρίνει ανοιχτά τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, και η σχετική ανεξαρτησία τους από το κράτος έχει οδηγήσει τη Μόσχα να υποστηρίξει επιθέσεις εναντίον τους.

Russian Z-bloggers sharing some morning footage to cheer up the «ordinary russians» of them almost levelling an entire small Ukrainian village with three FAB bombs. pic.twitter.com/fCXWlwPFkD — Kvist (@kvistp) September 15, 2025

Φοβάται ο Πούτιν τη δύναμη του λαού;

«Οι αυταρχικές κυβερνήσεις φοβούνται κάθε είδους κινητοποίηση των πολιτών», είπε ο Σουλμάν. «Κάθε αυθεντικό κίνημα, συμπεριλαμβανομένου ενός φιλοπολεμικού, θεωρείται εμπόδιο και δυνητικά επικίνδυνο».

Στο παρελθόν, το Κρεμλίνο προχώρησε σε μέτρα για να περιορίσει τμήματα του φιλοπολεμικού κινήματος που ξέφυγαν από τον έλεγχό του, κυρίως με τη φυλάκιση του δημοφιλούς ακροδεξιού σχολιαστή Ίγκορ Γκίρκιν το 2024.

Με δισεκατομμύρια ρούβλια να διοχετεύονται στον πόλεμο στην Ουκρανία, τα χρήματα έχουν αναδειχθεί σε ένα άλλο σημείο διαμάχης.

«Στην ουσία, η σύγκρουσή τους είναι μια μάχη για τους πόρους», δήλωσε ο Ιβάν Φιλίποφ, Ρώσος ερευνητής και συγγραφέας που ειδικεύεται στο φιλοπολεμικό κίνημα της χώρας.

Η ειρωνεία της καταστολής δεν ξέφυγε από την μακροχρόνια αντι-Πούτιν αντιπολίτευση της Ρωσίας.

«Είναι διασκεδαστικό να βλέπεις πώς εκείνοι που δεν διαμαρτυρήθηκαν ποτέ όταν φυλακίστηκαν οι φιλελεύθεροι, ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι η δικαιοσύνη στη Ρωσία είναι επιλεκτική, ότι κυριολεκτικά ο καθένας μπορεί να φυλακιστεί χωρίς λόγο», είπε ο Φιλιππόφ.

Από πολλές απόψεις, είναι μια σύγχρονη επανάληψη του παλιού σοβιετικού ρεφρέν:

«Σύντροφε Στάλιν, έχει γίνει ένα τρομερό λάθος!» – μια φράση που κάποτε πρόφεραν αφοσιωμένοι κομμουνιστές που συνειδητοποίησαν πολύ αργά ότι οι εκκαθαρίσεις του Στάλιν δεν θα έκαναν εξαίρεση ούτε στους πιστούς.

Kremlin critics might not be denounced as «enemies of the people» like under Stalin. Under Putin they are being called «foreign agents».https://t.co/tuWqCBHdVF — Dejan Steinbuch (@steinbuch) October 31, 2025

Η κατασταλτική μηχανή

«Είναι κάποιο είδος παρεξήγησης», διαμαρτυρήθηκε ο Μάρκοφ, λίγες ώρες μετά την χαρακτηρισμό του ως ξένος πράκτορας.

Ο Αλιόκιν υιοθέτησε μια γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι ο νόμος περί ξένων πρακτόρων «παραβιάζει το ίδιο το ρωσικό σύνταγμα» και αποτελεί «σοβαρή παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων».

Η Σουλμάν αναμένει να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις.

Έχοντας ήδη φυλακίσει ή εξορίσει τους περισσότερους αντιπολεμικούς διαφωνούντες της Ρωσίας, η αναλύτρια είπε ότι το σύστημα είναι πλέον υποχρεωμένο να αναζητήσει νέους εχθρούς.

«Ο ρωσικός κατασταλτικός μηχανισμός πρέπει να καλύψει τις ποσοστώσεις του. Η μηχανή πρέπει να συνεχίσει να τροφοδοτείται», είπε.