Ο ρωσικός στρατός κατηγορείται ότι σκοτώνει και βασανίζει τους ίδιους του τους στρατιώτες

Διοικητές στη Ρωσία εκτελούν ή στέλνουν σκόπιμα στο θάνατο στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέα έρευνα του ανεξάρτητου μέσου ενημέρωσης Verstka, η οποία σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα της εσωτερικής βίας στο ρωσικό στρατό.

Βασιζόμενο σε μαρτυρίες εν ενεργεία στρατιωτών, συγγενών των νεκρών, βίντεο που έχουν διαρρεύσει και επίσημων καταγγελιών, το Verstka δήλωσε ότι εντόπισε 101 Ρώσους στρατιωτικούς που κατηγορούνται για δολοφονία και βασανιστήρια των συμπατριωτών τους.

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι έχει επαληθεύσει τουλάχιστον 150 θανάτους, αν και πιστεύει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος.

Από την αρχή της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν κυκλοφορήσει ευρέως αναφορές για στρατιώτες που σκοτώνονται από τη δική τους πλευρά και για τις λεγόμενες μονάδες αποκλεισμού που έχουν αναπτυχθεί για να αποτρέψουν την υποχώρηση, σύμφωνα με τον Guardian.

Η έκθεση φαίνεται να είναι η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα, καθώς καταγράφει λεπτομερώς τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επιβολή της υπακοής και του τρόμου στις τάξεις.

Το Verstka ανέφερε μαρτυρίες στρατιωτών που δήλωσαν ότι οι διοικητές είχαν ορίσει «εκτελεστές» για να ανοίξουν πυρ εναντίον όσων αρνούνταν να υπακούσουν και στη συνέχεια να πετάξουν τα πτώματά τους σε ποτάμια ή «ρηχούς τάφους», καταγράφοντάς τα ως απώλειες της μάχης.

Άλλες μαρτυρίες περιγράφουν διοικητές που χρησιμοποιούν drones και εκρηκτικά για να «εξοντώσουν» τραυματίες ή στρατιώτες που υποχωρούν.

Σε αρκετές περιπτώσεις, αξιωματικοί φέρεται να διέταξαν χειριστές drones να ρίξουν χειροβομβίδες στους δικούς τους άνδρες, μεταμφιέζοντας τις δολοφονίες ως επιθέσεις των αντιπάλων.

An important investigation from the russian Verstka media. A detailed account of how Russian commanders torture, loot, and execute their own soldiers. pic.twitter.com/wagPzhTT20 — Mykhailo Lavrovskyi (@Lavrovskyi) October 28, 2025

Τιμωρία και βασανισμός μέχρι θανάτου

Η Verstka, ένα βραβευμένο ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο που λειτουργεί πλέον στην εξορία και ιδρύθηκε από μερικούς από τους πιο σεβαστούς ερευνητικούς δημοσιογράφους της χώρας, κατέγραψε επίσης περιπτώσεις στρατιωτών που βασανίστηκαν μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με αναφορές, οι στρατιώτες που δεν υπάκουαν στις διαταγές ρίχνονταν σε λάκκους καλυμμένους με μεταλλικά πλέγματα, τους έριχναν νερό και τους χτυπούσαν για ώρες ή ακόμα και μέρες.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τους ανάγκαζαν να πολεμήσουν μεταξύ τους σε μάχες που οι μάρτυρες περιέγραψαν ως μάχες μέχρι θανάτου «σε στυλ μονομάχων».

Μια τέτοια περίπτωση εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 από ουκρανικές ομάδες που παρακολουθούν τον ρωσικό στρατό.

Το βίντεο δείχνει δύο άνδρες σε ένα λάκκο, ενώ μια φωνή εκτός κάμερας λέει:

«Ο διοικητής Κάμα είπε ότι όποιος χτυπήσει τον άλλον μέχρι θανάτου θα βγει από το λάκκο».

Οι άνδρες αρχίζουν να παλεύουν, ενώ η φωνή συνεχίζει να τους προτρέπει: «Τελειώστε τον επιτέλους, τι περιμένετε;», μέχρι που ο ένας καταρρέει στο έδαφος.

Οικονομικός εκβιασμός και αποστολές αυτοκτονίας

Η Verstka συνέδεσε επίσης αρκετές δολοφονίες με σχέδια οικονομικής εκβίασης, στα οποία οι διοικητές απαιτούσαν πληρωμές από τους στρατιώτες σε αντάλλαγμα να αποφύγουν τις αποστολές αυτοκτονίας.

Όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν ή αρνήθηκαν, «μηδενίζονταν» – όπως λέγεται στην αργκό του στρατού η εξόντωση.

Η έρευνα περιγράφει επίσης περιπτώσεις στρατιωτών που στάλθηκαν σε αποστολές αυτοκτονίας.

Αποκαλύπτει περιπτώσεις όπου στρατιώτες χρησιμοποιήθηκαν σκόπιμα ως «mayachki», ή φάροι – με εντολή να προπορεύονται των ομάδων επίθεσης χωρίς εξοπλισμό για να προσελκύσουν τα πυρά του εχθρού.

Η βία στους κόλπους του ρωσικού στρατού

Αρχικά, οι περισσότερες αναφορές για εσωτερικές εκτελέσεις προέρχονταν από ποινικές μονάδες αποτελούμενες από δεκάδες χιλιάδες πρώην κατάδικους που είχαν στρατολογηθεί από ρωσικές φυλακές, αλλά η βάση δεδομένων του Verstka δείχνει ότι η πρακτική αυτή έχει εξαπλωθεί και σε μονάδες του τακτικού στρατού.

Independent outlet Verstka publishes list of Russian soldiers who execute their own comrades At least five of those named in the 101-man list have been awarded the title “Hero of the Russian Federation.”https://t.co/yVt9DoBLMR — The Insider (@InsiderEng) October 28, 2025

Η κουλτούρα της ατιμωρησίας και η εισροή πρώην κρατουμένων, σύμφωνα με την έκθεση, έχουν «κανονικοποιήσει τη βία».

Οι περισσότεροι από τους εντοπισμένους δράστες είναι αξιωματικοί μεσαίου βαθμού, ηλικίας 30-40 ετών, πολλοί από τους οποίους είναι βετεράνοι προηγούμενων ρωσικών εκστρατειών ή έχουν μετατεθεί από ποινικά τάγματα.

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι κατάφερε να αποκτήσει λεπτομερείς βιογραφικές πληροφορίες: όνομα, βαθμό, ηλικία και μονάδα, για περισσότερους από 60 από τους 101 φερόμενους δράστες.

Ωστόσο, παρά τις εκτενείς αποδείξεις, σχεδόν κανένας δεν έχει λογοδοτήσει, ανέφερε το Vertska.

Το Verstka ανέφερε επίσης ότι απέκτησε επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι η κύρια στρατιωτική εισαγγελία της Ρωσίας έλαβε σχεδόν 29.000 καταγγελίες από στρατιώτες και οικογένειες μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, περισσότερες από 12.000 από τις οποίες αφορούσαν τιμωρίες από τους ίδιους τους ανωτέρους τους.

Μια πηγή στην στρατιωτική εισαγγελία είπε ότι υπήρχε μια άτυπη απαγόρευση διερεύνησης υποθέσεων εναντίον διοικητών που υπηρετούσαν σε ζώνες μάχης.

«Λένε: Αν το ανοίξουμε αυτό, θα μπορούσε να βλάψει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι αξιωματικοί απολαμβάνουν απόλυτης ατιμωρησίας», είπε.