01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα
Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός μαθαίνει από τα λάθη του
Κόσμος 02 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός μαθαίνει από τα λάθη του

Ύστερα από περίπου δυόμισι χρόνια συγκρούσεων στην Ουκρανία, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να φαντάζουν σχεδόν αγνώριστες και ακατανίκητες

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Spotlight

Είναι φανερό πως η Ρωσία έμαθε πολλά από τα λάθη της. Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποκάλυψε σε όλον τον κόσμο πως η στρατιωτική μηχανή του Κρεμλίνου δεν ήταν τόσο ισχυρή ούτε και ανίκητη, όπως οι πατριωτικές παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία πάσχιζαν κάθε χρόνο να μας πείσουν.

Η πραγματικότητα στην Ουκρανία αποκάλυψε ζοφερές εικόνες του ρωσικού στρατού

Ολοι περίμεναν στην αρχή πως η λεγόμενη «στρατιωτική επιχείρηση» δεν θα ήταν παρά ένας σύντομος περίπατος των ανδρών του προέδρου Πούτιν στην Ουκρανία, φθάνοντας χωρίς καθυστέρηση στα βουλεβάρτα του Κιέβου.

Η πραγματικότητα όμως αποκάλυψε ζοφερές εικόνες του ρωσικού στρατού. Ελλειψη πειθαρχίας, απαρχαιωμένες στρατηγικές και πολεμικά συστήματα, πρωτόγονη σχεδόν τεχνολογία και άθλια εκπαίδευση σκιαγράφησαν μια λυπηρή εικόνα των εμπόλεμων ρώσων στρατιωτών και της εθνικής τους πολεμικής ιεραρχίας. Τα πράγματα όμως δεν παρέμειναν έτσι.

Και σύντομα η κατάσταση άρχισε να αλλάζει. Οι αρχικές επιτυχίες των ουκρανικών δυνάμεων άρχισαν να χλωμιάζουν. Και ύστερα από περίπου δυόμισι χρόνια συγκρούσεων οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να φαντάζουν σχεδόν αγνώριστες και ακατανίκητες.

Τι είχε συμβεί;

Οι ρώσοι διοικητές, η στρατιωτική γραφειοκρατία αλλά και οι ίδιοι οι στρατιώτες φαίνεται να έμαθαν από τα λάθη τους. Και η κατάσταση στα μέτωπα των συγκρούσεων άρχισε να αλλάζει σε βάρος της Ουκρανίας και των υποστηρικτών της. Το πρόβλημα δεν είναι, όπως πολλοί ισχυρίζονται, πως μειώθηκε η υποστήριξη του Κιέβου από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την Dara Massicot, ειδική ερευνήτρια σε θέματα Αμυνας και αρθρογράφο του «Foreign Affairs», «η Ρωσία αφοσιώθηκε σε μια συστηματική προσπάθεια ανάλυσης της πολεμικής της εμπειρίας, συναγωγής συμπεράσμάτων και σε επικοινωνία αυτών των μαθημάτων σε όλους τους κλάδους των ενόπλων της δυνάμεων. Ως τις αρχές του 2023, η Μόσχα είχε χωρίς θόρυβο οικοδομήσει ένα πολύπλοκο ecosystem μάθησης που περιλαμβάνει τη βάση της αμυντικής βιομηχανίας, τα πανεπιστήμια και στρατιωτικούς σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας».

Λόγω κυρίως αυτών των εξελίξεων, η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει πιθανότατα ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές στο ορατό μέλλον. Αυτές θα περιλαμβάνουν γρηγορότερες και πολύ περισσότερες επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα σοβαρότερα χτυπήματα και ζημιές σε πόλεις της Ουκρανίας, σε αμάχους και σε νευραλγικές υποδομές. Οπως και πολύ μεγάλοι αριθμοί πυραύλων θα διασπάσουν τα ουκρανικά συστήματα αεράμυνας.

Ολα αυτά δείχνουν πως η ρωσική πολεμική μηχανή έχει σημαντικά βελτιωθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και πως οι προοπτικές του Ζελένσκι και της Δύσης στη σύγκρουση δεν φαντάζουν αισιόδοξες. Η Ρωσία δεν έμεινε όλα αυτά τα χρόνια αδρανής. Με αποτέλεσμα να είναι σε θέση σήμερα να εκμεταλλευθεί τη διεθνή συγκυρία, καθώς και την αποφασιστικότητα του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος σε κάθε είδος πολέμου. Μαθαίνοντας από τα λάθη σου είσαι πάντα έτοιμος να ευνοηθείς από κάθε αλλαγή συνθηκών.

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

Vita.gr
Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Ευτυχία: Το κρυφό της κόστος

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

inWellness
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ
Προφητικός 02.11.25

Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ

Με το μυστήριο να περιβάλλει ακόμα τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό αποτελούν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon [βίντεο]
Αλλαγή ισορροπιών 02.11.25

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ ικανό να φέρει το υπερόπλο Poseidon

Η Ρωσία εγκαινίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ το Σάββατο, σε τελετή παρουσία του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοβ. Μπορεί να εξαπολύσει το πυρηνικό drone Poseidon

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει
"Code Plato" 02.11.25

Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε κατά την διάρκεια της επίθεσης στο τρένο τον κωδικό «Πλάτων» – Τι σημαίνει

Η αστυνομία που ανταποκρίθηκε στο περιστατικό με τους 10 σοβαρά τραυματίες σε τρένο κοντά στο Χάντιγκτον κήρυξε κωδικό «Πλάτων». Τι αφορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων
Παρίσι 01.11.25

Λούβρο: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο ακόμη υπόπτους για την κλοπή – Άγνωστη η τύχη των κοσμημάτων

Η εισαγγελέας στο Παρίσι απήγγειλε κατηγορίες σε δύο ακόμη άτομα για την κλοπή των κοσμημάτων στο Λούβρο. Συνολικά κρατούνται τέσσερα άτομα. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τεράστιας αξίας κλοπιμαία.

Σύνταξη
Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί
Κόσμος 01.11.25 Upd: 04:39

Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί

Δέκα άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο στην περιοχή Χάντιγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ, στην Βρετανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρώτες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
Έλλειψη διαφάνειας 01.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ
Η «πύλη του Ντονέτσκ» 01.11.25

Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ

Οι μάχες στο Ποκρόβσκ εντείνονται - Η Ρωσία απορρίπτει κάθε προοπτική εκεχειρίας και η Ουκρανία πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σηματοδοτώντας μια νέα φάση της σύγκρουσης

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
ΟΗΕ: Η ισραηλινή βία κατά των αγροτών στην συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη «απειλεί τον παλαιστινιακό τρόπο ζωής»
Δυτική Όχθη 01.11.25

ΟΗΕ: Η ισραηλινή βία κατά των αγροτών στην συγκομιδή ελιάς «απειλεί τον παλαιστινιακό τρόπο ζωής»

Η UNRWA αναφέρει ότι ο Οκτώβριος «είναι σε τροχιά να γίνει ο πιο βίαιος μήνας» από τότε που άρχισε να καταγράφει τη βία των εποίκων στην Δυτική Όχθη το 2013

Σύνταξη
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Αγροτικές επιδοτήσεις: Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου
Νέα ΚΥΑ 02.11.25

Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταθέτει η Ελλάδα στην Κομισιόν - Αγώνας δρόμου για το πράσινο φως των Βρυξελλών και την ομαλή ροή πληρωμών όσον αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μήπως οι ταινίες τρόμου είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία;
Το παράδοξο του φόβου 02.11.25

Μήπως οι ταινίες τρόμου είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία;

Υπάρχει κάτι μαγνητικό στις ταινίες τρόμου: μας αγχώνουν, μας αηδιάζουν, μας φοβίζουν, και όμως, παρ’ όλα αυτά, τον αναζητούμε ξανά και ξανά. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη
Εύγε! 02.11.25

Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποφάσισε να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο, ξεκινώντας μια «αλυσίδα ζωής». «Αν μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο, γιατί να μην το κάνεις;» λέει ο ηθοποιός.

Σύνταξη
Κάλπη: Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους
Μετακινήσεις 02.11.25

Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους

Η σεναριολογία για τρεις νέους σχηματισμούς, η γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων και η χρονική απόσταση από την κάλπη ενισχύουν τη ρευστότητα και τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη έχει όρια – Νομικά έγγραφα γεμάτα λάθη το αποδεικνύουν
Υπάρχουν παγίδες 02.11.25

Η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη έχει όρια – Νομικά έγγραφα γεμάτα λάθη το αποδεικνύουν

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει διαφημιστεί ως ιδανικός βοηθός σε πολλούς τομείς της εργασίας. Ωστόσο, έρευνα Γάλλου νομικού απέδειξε ότι τα chatbots δεν είναι αλάνθαστα και η «ευκολία» έρχεται με προβλήματα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πολυτέλεια έχει αντίτιμο: Γιατί τα άγρια ζώα προτιμούν τις πλούσιες περιοχές – Οι επιπτώσεις στην υγεία μας
Περιβάλλον 02.11.25

Η πολυτέλεια έχει αντίτιμο: Γιατί τα άγρια ζώα προτιμούν τις πλούσιες περιοχές – Οι επιπτώσεις στην υγεία μας

Η ανακάλυψη ότι οι πλούσιες γειτονιές έχουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία στη φύση έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη ευημερία και ρίχνει φως στις διαρθρωτικές αδικίες των πόλεων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνάντηση Δένδια με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Γκίλφοϊλ
Ελλάδα 02.11.25

Συνάντηση Δένδια με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Γκίλφοϊλ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκιλφοϊλ σε εκδήλωση της αμερικανικής πρεσβείας λίγες μέρες πριν αυτή αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»
Οικονομία 02.11.25

Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»

H ευλογιά απειλεί να εξαλείψει σπάνιες ελληνικές ράτσες αιγοπροβάτων. Περισσότερο κινδυνεύουν τα πρόβατα από τα κατσίκια. Οι θανατώσεις αφορούν μονάχα τον έλεγχο της ζωονόσου

Σύνταξη
Επεισόδια στα Εξάρχεια
Ελλάδα 02.11.25

Επεισόδια στα Εξάρχεια

Για δεύτερη ημέρα, μετά την άγρια επίθεση των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων το βράδυ της Παρασκευής, σημειώνονται επεισόδια στα Εξάρχεια.

Σύνταξη
Τα ορφανά ελεφαντάκια του Ναϊρόμπι κοιμούνται με τους φροντιστές τους
Viral 02.11.25

Τα ορφανά ελεφαντάκια του Ναϊρόμπι κοιμούνται με τους φροντιστές τους

Μια φωτογραφία από το Sheldrick Wildlife Trust που αναδημοσιεύτηκε πρόσφατα, ανακίνησε το ενδιαφέρον για τα ορφανά ελεφαντάκια που χάνουν τους γονείς τους από λαθροκυνηγούς στην Κένυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»

Από τις 20 Σεπτεμβρίου είχε να νικήσει η Λίβερπουλ στην Premier League και επιτέλους τα κατάφερε, επικρατώντας με 2-0 της Άστον Βίλα - Από... 10η που είχε βρεθεί για λίγο, ανέβηκε στη 2η θέση η ομάδα του Σλοτ

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

