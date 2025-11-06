Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα
Ο πιο τυχερός Γάλλος του κόσμου, είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να σκάψει για την κατασκευή πισίνας και βρήκε ράβδους χρυσού και χρυσά νομίσματα
- Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
- Η Ευρώπη κλείνει τα πουλερικά στα κοτέτσια καθώς η γρίπη των πτηνών επιστρέφει
- Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
- Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19
Ο άνδρας ενημέρωσε τις τοπικές δημοτικές αρχές μετά την ανακάλυψη που έκανε τον Μάιο, και αυτές του επέτρεψαν να κρατήσει τις ράβδους χρυσού και τα νομίσματα, καθώς δεν προέρχονταν από αρχαιολογικό χώρο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο της ανατολικής πόλης Neuville-sur-Saone.
Βρήκε «πέντε ράβδους χρυσού και πολλά νομίσματα» θαμμένα σε πλαστικές σακούλες, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Le Progres. Ο τυχερός που βρήκε τον θησαυρό, ο οποίος επιθυμούσε να παραμείνει ανώνυμος και η ταυτότητά του δεν έχει αποκαλυφθεί, μπόρεσε έτσι να κρατήσει τα λάφυρα για τον εαυτό του. Πιθανότατα πιστεύει ότι η αγορά αυτού του σπιτιού ήταν σίγουρα μια από τις καλύτερες αποφάσεις της ζωής του.
Η αστυνομία διαπίστωσε ότι το χρυσάφι είχε αποκτηθεί νόμιμα και είχε λιώσει πριν από «15 ή 20 χρόνια» σε ένα κοντινό διυλιστήριο, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Αγόρασε το σπίτι πριν έναν χρόνο και βρήκε το χρυσάφι
Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του κήπου έχει πεθάνει, σύμφωνα με το δημαρχείο, και το πώς κατέληξε εκεί το χρυσάφι παραμένει μυστήριο. Πιθανώς εμπιστεύονταν περισσότερο τον κήπο του από τις τράπεζες. Οι πέντε ράβδοι και τα πολλά νομίσματα βρέθηκαν σε πλαστικές σακούλες, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα.
Το να θάβεις ή να κρύβεις έναν θησαυρό: η συνήθεια είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στους ανθρώπους που ο Αστικός Κώδικας, ήδη από το 1804, όρισε τι συνιστά θησαυρό: «Οποιοδήποτε κρυμμένο ή θαμμένο αντικείμενο για το οποίο κανείς δεν μπορεί να αποδείξει την ιδιοκτησία του και το οποίο ανακαλύπτεται καθαρά τυχαία».
Στην περίπτωση εύρεσης θησαυρού σε ξένη ιδιοκτησία τα εύρετρα μοιράζονται 50-50 ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου ή του κτιρίου και αυτού που ανακάλυψε τον θησαυρό.
Έχοντας στην ιδιοκτησία του το σπίτι για περίπου ένα χρόνο, ανέλαβε να εγκαταστήσει μια πισίνα στην ιδιοκτησία του. Σύμφωνα με τις πηγές μας, ανακάλυψε πέντε ράβδους χρυσού και πολλά χρυσά νομίσματα θαμμένα εκεί, τυλιγμένα σε αρκετές πλαστικές σακούλες. Η συνολική αξία του θησαυρού είναι περίπου 700.000 ευρώ.
- Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς
- ΟΤ FORUM – Δημήτρης Χούπης, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: «Η Τουρκία έχει εκμεταλλευθεί τη θέση της στο ΝΑΤΟ»
- Η Σάμροκ Ρόβερς άνοιξε το σκορ κόντρα στην ΑΕΚ (vid)
- ΟΤ FORUM – Νίκος Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ
- Πειρατές κατέλαβαν ελληνόκτητο τάνκερ ανοικτά της Σομαλίας – Πέντε Έλληνες στο πλήρωμα
- Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις