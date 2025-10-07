magazin
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 12:51
Νόμπελ για τους ερευνητές που έφεραν την κβαντική φυσική στον μακρόκοσμο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα
Plate Fleet 07 Οκτωβρίου 2025 | 09:45

«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα

Περισσότερα από 1.000 χρυσά και αργυρά νομίσματα ανελκύστηκαν από τον θρυλικό «Στόλο του Θησαυρού», τρεις αιώνες μετά τη βύθιση έντεκα ισπανικών πλοίων που μετέφεραν πολύτιμα φορτία από τις αποικίες της Αμερικής.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Spotlight

Τον Ιούλιο του 1715, έντεκα πλοία απέπλευσαν από την Κούβα με προορισμό την Ισπανία, μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες χρυσού και αργύρου από τις αποικίες της Ισπανίας στην Αμερική. Στα ανοικτά της Φλόριντα, όμως, τα ισπανικά καράβια βρέθηκαν αντιμέτωπα με έναν καταστροφικό τυφώνα. Μέσα σε λίγες ώρες, τα πολύτιμα φορτία τους βυθίστηκαν στον Ατλαντικό μαζί με περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

Ο «Στόλος του Θησαυρού» – γνωστός και ως Plate Fleet – έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο διάσημα ναυάγια όλων των εποχών.

YouTube thumbnail

Εντυπωσιακά νέα ευρήματα μετά από τρεις αιώνες

Τρεις αιώνες αργότερα, οι διασώστες επανέρχονται με εντυπωσιακά ευρήματα.  Σύμφωνα με το Smithsonian Magazine, η εταιρεία 1715 Fleet-Queens Jewels, που διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα αναζήτησης των ναυαγίων, ανακοίνωσε ότι αυτό το καλοκαίρι ανέσυρε πάνω από 1.000 νομίσματα από ασήμι και χρυσό.

Η ομάδα δυτών ανέβασε στην επιφάνεια 1.051 αργυρά reales, πέντε χρυσά escudos και διάφορα άλλα χρυσά αντικείμενα, αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Σπάνιο νόμισμα 8 escudos Λίμας, με χρονολογία 1710, ανασυρμένο από τον Στόλο του Θησαυρού του 1715, Πηγή: Wikipedia

Αργυρό νόμισμα 8 reales από το Μεξικό, με πλήρη χρονολογία 1715, ανασυρμένο από τον Στόλο του Θησαυρού του 1715, Πηγή: Wikipedia

«Σαν να βρίσκεις κάτι που νόμιζες χαμένο για πάντα»

«Είναι σαν να βρίσκεις κάτι που νόμιζες χαμένο για πάντα», είπε συγκινημένος ο διασώστης Λέβιν Σέιβερς, καπετάνιος του σκάφους M/V Just Right, στο WTSP-TV. «Η αίσθηση είναι απερίγραπτη».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Treasure Coast Newspapers, ο θησαυρός υπάγεται στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, ενώ το Κράτος της Φλόριντα μπορεί να κρατήσει έως και το 20% των ευρημάτων· το υπόλοιπο θα μοιραστεί μεταξύ των διασωστών.

«Η καταιγίδα χρειάστηκε δέκα λεπτά για να τα θάψει — κι εμείς παλεύουμε χρόνια για να τα ανακαλύψουμε.»

Το αγγλικό πλοίο Hampton Court σε καταιγίδα, έργο του Willem van de Velde του Νεότερου, δεκαετία του 1680, Πηγή: Wikipedia

«Κάθε νόμισμα κουβαλά τη δική του ιστορία»

Πολλά από τα νομίσματα σώζουν ακόμη ημερομηνίες και σημάδια νομισματοκοπείων, δείχνοντας πως κόπηκαν στις ισπανικές αποικίες του Μεξικού, της Βολιβίας και του Περού, όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Έμα Ρομάνο του WPTV.

«Κάθε νόμισμα κουβαλά τη δική του ιστορία», εξήγησε ο Σέιβερς. «Έχουμε δει κομμάτια από το 1698 έως το 1714 — νομίσματα που κυκλοφορούσαν στις αποικίες της Ισπανίας στην Αμερική. Αναρωτιέσαι τι αγορές θα έκαναν με αυτά στο ταξίδι της επιστροφής τους».

Οι δύτες εκτιμούν πως τα νομίσματα φυλάσσονταν αρχικά σε ένα κιβώτιο που διαλύθηκε στη θύελλα. Κάποια φέρουν ακόμη ίχνη από λινάτσα, ένδειξη ότι ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλα διασκορπισμένα στον βυθό.

«Παλαιότερα έχει βρεθεί κιβώτιο με τρεις σακούλες, καθεμία από τις οποίες περιείχε περίπου 1.000 νομίσματα», σημείωσε ο Σέιβερς.

Το 2024, η ίδια ομάδα είχε εντοπίσει 200 αργυρά νομίσματα, ένα πιστόλι με πυρόλιθο, ένα κεραμικό αγγείο, χάλκινα κλειδιά και υπολείμματα ενός ξύλινου κιβωτίου, σύμφωνα με το McClatchy News. Το όπλο βρέθηκε με το σφυρί «οπλισμένο», πιθανότατα λόγω της πίεσης και της κίνησης των ρευμάτων.

YouTube thumbnail

Από τα κανόνια έως τα «onion bottles»

Ήδη από το 2018, οι διασώστες είχαν ανασύρει ένα κανόνι από το ναυάγιο του Sandy Point, ενώ σπάνια γυάλινα «onion bottles» που βρέθηκαν ανέπαφα φυλάσσονται στο πρόγραμμα δανεισμού αρχαιοτήτων της Φλόριντα, το οποίο αριθμεί σχεδόν 100.000 τεκμήρια διαθέσιμα σε ερευνητές και μουσεία.

Δοχείo γνωστ;o ως «οnion bottle, 1690–1700

Onion bottle, το δοχείο χρονολογείται μεταξύ 1700 και 1750

Ο ωκεανός εξακολουθεί να κρύβει θησαυρούς

Η φετινή ανάκτηση περισσότερων από 1.000 νομισμάτων θεωρείται ορόσημο για την αποστολή, αλλά το έργο συνεχίζεται. Τουλάχιστον πέντε από τα πλοία που βυθίστηκαν το 1715 δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη, και οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο ωκεανός εξακολουθεί να κρύβει ανεκτίμητα ευρήματα.

«Δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ η έρευνα όσο ζω», δήλωσε ο Μάικ Πέρνα, διασώστης και χειριστής του Mighty Mo. «Η καταιγίδα χρειάστηκε δέκα λεπτά για να τα θάψει — κι εμείς παλεύουμε χρόνια για να τα ανακαλύψουμε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σαουδική Αραβία: Ποιους Έλληνες επιχειρηματίες βλέπει ο υπουργός Βιομηχανίας

Σαουδική Αραβία: Ποιους Έλληνες επιχειρηματίες βλέπει ο υπουργός Βιομηχανίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας
Mockumentary 06.10.25

Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας

H σατιρική ιστοσελίδα The Onion αναλαμβάνει δράση, ξεμπροστιάζει την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και βγάζει ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε απόλυτα αναληθή στοιχεία διεκδικώντας Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι
«Αδικαιολόγητη βία» 06.10.25

Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι

Η επιστολή, η οποία έχει υπογραφεί από 1.566 εργαζόμενους σε κρατικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες, καταδικάζει την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα και καλεί την Ιταλία να διακόψεις σχέσεις με το Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα
Πόνος 06.10.25

«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να ρίξει φως στις πιο σκοτεινές πτυχές των τελευταίων ετών της ζωής του, αποκαλύπτοντας πως ο πόνος από μια αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον αυχένα τον οδήγησε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας το 2021

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής
Κινούμενα σχέδια 05.10.25

O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής

Ο σκηνοθέτης του animation «Olivia & the Clouds», Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ, μιλάει για το φαινόμενο Rashomon που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας του, η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ του Ανεσί και πρόσφατα στο Animasyros.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία
«Ειλικρινής» 05.10.25

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία

«Ένα ευχαριστώ στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής» δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
Shutdown 05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κυβερνητικού shutdown. Όλοι, εκτός από τέσσερα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενημερώθηκαν μέσω email ότι οι θέσεις τους είχαν τερματιστεί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ - Η αναφορά στο σχέδιο Τραμπ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο σχέδιο Τραμπ και τις συνομιλίες για τη Γάζα καλώντας «όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία»

Σύνταξη
Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)
Προκριματικά Μουντιάλ 07.10.25

Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)

Η Εθνική ομάδα έχει μπροστά της δύο σερί ταξίδια σε Σκωτία και Δανία, απ' όπου περνούν οι πιθανότητές της να κατακτήσει την πρωτια του προκριματικού ομίλου της για το Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»
Επικαιρότητα 07.10.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν πώς τοποθετείται η ΕΕ «στην απαράδεκτη απόφαση για αποφυλάκιση του ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου, σε συνέχεια αποφυλακίσεων και άλλων καταδικασμένων χρυσαυγιτών»

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα «ντόπαρε» τους παίκτες της Σεβίλλης με τρομερή ομιλία πριν την «τεσσάρα» στη Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο Αλμέιδα «ντόπαρε» τους παίκτες της Σεβίλλης με τρομερή ομιλία πριν την «τεσσάρα» στη Μπαρτσελόνα (vid)

Η Σεβίλλη διέλυσε με 4-1 τη Μπαρτσελόνα, με τον Ματίας Αλμέιδα να έχει νωρίτερα φροντίσει να... ντοπάρει τους παίκτες του με μια ομολία που όπως φάνηκε έπιασε τόπο!

Σύνταξη
Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»
Τέμπη 07.10.25

Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας τονίζοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για την απόφαση που δίνει πράσινο φως σε τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς θυμάτων των Τεμπών

Σύνταξη
Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;
Έκθεση 07.10.25

Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;

Έκθεση του Quincy Institute for Responsible Statecraft και του Πανεπιστημίου Μπράουν των ΗΠΑ καταγράφει για πρώτη φορά τα δεκάδες δισ. που συντέλεσαν στα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια
Casa Roja 07.10.25

Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια

Το οικογενειακό σπίτι και το καλλιτεχνικό καταφύγιο της Φρίντα Κάλο ανοίγει ως μουσείο αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο της πρωτοπόρου καλλιτέχνιδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσο καλά γνωρίζετε το κουτάβι σας; – Οι συμπεριφορές που δεν πρέπει να παρεξηγήσετε
Παρεξηγημένος «μπόμπιρας» 07.10.25

Κουτάβι στο σπίτι – Οι ανάγκες, τα καμώματά του και συμπεριφορές που ερμηνεύουμε λανθασμένα

Γιατί ένα κουτάβι δεν σταματά να δαγκώνει; Μήπως είναι ένδειξη επιθετικότητας, ή φανερώνει κάτι άλλο; Ας μάθουμε τον κουταβίσιο κόσμο

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»
Σπορ 07.10.25

Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

H Aφροδίτη Ζέγκερς μία από τις μεγάλες ελπίδες της ελληνικής ιστιοπλοΐας για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μίλησε στο in.gr για τη ζωή και την αθλητική της καριέρα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο