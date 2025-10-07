«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα

Τον Ιούλιο του 1715, έντεκα πλοία απέπλευσαν από την Κούβα με προορισμό την Ισπανία, μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες χρυσού και αργύρου από τις αποικίες της Ισπανίας στην Αμερική. Στα ανοικτά της Φλόριντα, όμως, τα ισπανικά καράβια βρέθηκαν αντιμέτωπα με έναν καταστροφικό τυφώνα. Μέσα σε λίγες ώρες, τα πολύτιμα φορτία τους βυθίστηκαν στον Ατλαντικό μαζί με περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

Ο «Στόλος του Θησαυρού» – γνωστός και ως Plate Fleet – έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο διάσημα ναυάγια όλων των εποχών.

Εντυπωσιακά νέα ευρήματα μετά από τρεις αιώνες

Τρεις αιώνες αργότερα, οι διασώστες επανέρχονται με εντυπωσιακά ευρήματα. Σύμφωνα με το Smithsonian Magazine, η εταιρεία 1715 Fleet-Queens Jewels, που διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα αναζήτησης των ναυαγίων, ανακοίνωσε ότι αυτό το καλοκαίρι ανέσυρε πάνω από 1.000 νομίσματα από ασήμι και χρυσό.

Η ομάδα δυτών ανέβασε στην επιφάνεια 1.051 αργυρά reales, πέντε χρυσά escudos και διάφορα άλλα χρυσά αντικείμενα, αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

«Σαν να βρίσκεις κάτι που νόμιζες χαμένο για πάντα»

«Είναι σαν να βρίσκεις κάτι που νόμιζες χαμένο για πάντα», είπε συγκινημένος ο διασώστης Λέβιν Σέιβερς, καπετάνιος του σκάφους M/V Just Right, στο WTSP-TV. «Η αίσθηση είναι απερίγραπτη».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Treasure Coast Newspapers, ο θησαυρός υπάγεται στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, ενώ το Κράτος της Φλόριντα μπορεί να κρατήσει έως και το 20% των ευρημάτων· το υπόλοιπο θα μοιραστεί μεταξύ των διασωστών.

«Η καταιγίδα χρειάστηκε δέκα λεπτά για να τα θάψει — κι εμείς παλεύουμε χρόνια για να τα ανακαλύψουμε.»

«Κάθε νόμισμα κουβαλά τη δική του ιστορία»

Πολλά από τα νομίσματα σώζουν ακόμη ημερομηνίες και σημάδια νομισματοκοπείων, δείχνοντας πως κόπηκαν στις ισπανικές αποικίες του Μεξικού, της Βολιβίας και του Περού, όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Έμα Ρομάνο του WPTV.

«Κάθε νόμισμα κουβαλά τη δική του ιστορία», εξήγησε ο Σέιβερς. «Έχουμε δει κομμάτια από το 1698 έως το 1714 — νομίσματα που κυκλοφορούσαν στις αποικίες της Ισπανίας στην Αμερική. Αναρωτιέσαι τι αγορές θα έκαναν με αυτά στο ταξίδι της επιστροφής τους».

Οι δύτες εκτιμούν πως τα νομίσματα φυλάσσονταν αρχικά σε ένα κιβώτιο που διαλύθηκε στη θύελλα. Κάποια φέρουν ακόμη ίχνη από λινάτσα, ένδειξη ότι ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλα διασκορπισμένα στον βυθό.

«Παλαιότερα έχει βρεθεί κιβώτιο με τρεις σακούλες, καθεμία από τις οποίες περιείχε περίπου 1.000 νομίσματα», σημείωσε ο Σέιβερς.

Το 2024, η ίδια ομάδα είχε εντοπίσει 200 αργυρά νομίσματα, ένα πιστόλι με πυρόλιθο, ένα κεραμικό αγγείο, χάλκινα κλειδιά και υπολείμματα ενός ξύλινου κιβωτίου, σύμφωνα με το McClatchy News. Το όπλο βρέθηκε με το σφυρί «οπλισμένο», πιθανότατα λόγω της πίεσης και της κίνησης των ρευμάτων.

Από τα κανόνια έως τα «onion bottles»

Ήδη από το 2018, οι διασώστες είχαν ανασύρει ένα κανόνι από το ναυάγιο του Sandy Point, ενώ σπάνια γυάλινα «onion bottles» που βρέθηκαν ανέπαφα φυλάσσονται στο πρόγραμμα δανεισμού αρχαιοτήτων της Φλόριντα, το οποίο αριθμεί σχεδόν 100.000 τεκμήρια διαθέσιμα σε ερευνητές και μουσεία.

Ο ωκεανός εξακολουθεί να κρύβει θησαυρούς

Η φετινή ανάκτηση περισσότερων από 1.000 νομισμάτων θεωρείται ορόσημο για την αποστολή, αλλά το έργο συνεχίζεται. Τουλάχιστον πέντε από τα πλοία που βυθίστηκαν το 1715 δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη, και οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο ωκεανός εξακολουθεί να κρύβει ανεκτίμητα ευρήματα.

«Δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ η έρευνα όσο ζω», δήλωσε ο Μάικ Πέρνα, διασώστης και χειριστής του Mighty Mo. «Η καταιγίδα χρειάστηκε δέκα λεπτά για να τα θάψει — κι εμείς παλεύουμε χρόνια για να τα ανακαλύψουμε».