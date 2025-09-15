Οι δύτες ανέσυραν μια πρώτη σειρά αντικειμένων από το HMHS Britannic ,αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Ελλάδας το 1916, μεταξύ των οποίων μια ένας φανός σήμανσης, κεραμικά πλακίδια και ένα ζευγάρι κιάλια.

Το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ένα ερευνητικό πρόγραμμα είχε ως στόχο «την ανάσυρση αντικειμένων από το ναυάγιο [του HMHS Britannic] για πρώτη φορά, από βάθος μεγαλύτερο των 120 μέτρων ».

Το HMHS Britannic ήταν ένα από τα τρία υπερωκεάνια επιβατηγά πλοία που κατασκευάστηκαν στο ναυπηγείο Harland and Wolff στο Μπέλφαστ, το πρώτο από τα οποία ήταν το RMS Titanic, γνωστό και ως Τιτανικός.

The wreck of HMHS Britannic is in Aegean Sea, some 3 km northwest of Kea Island, Greece (37.42N – 24.17E) in about 120 m of water. It was 1st discovered & explored by Jacques Cousteau in 1975. The giant liner lies on her starboard side hiding the impact with the mine pic.twitter.com/m6aCjt2s9T — ERNIE BOND – VARIED SUBJECTS AND CURIOSITIES (@ERNIEBOND6) April 23, 2025



Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, το πλοίο επιτάχθηκε από το βρετανικό ναυαρχείο για να μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο, αλλά τον Νοέμβριο του 1916 προσέκρουσε σε γερμανική νάρκη ενώ έπλεε ανοιχτά της ελληνικής νήσου Κέα.

Το πλοίο βυθίστηκε σε λιγότερο από μία ώρα.

Σύμφωνα με τον Guardian, από τα 1.065 άτομα που επέβαιναν στο πλοίο, 30 έχασαν τη ζωή τους όταν οι προπέλες του πλοίου μπλέχτηκαν σε δύο σωσίβιες λέμβους, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η επιχείρηση

Το έργο καταγραφής του ναυαγίου και του περιεχομένου του πραγματοποιήθηκε τον Μάιο από μια ομάδα 11 επαγγελματιών δυτών, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό κατάδυσης κλειστού κυκλώματος.

Η έρευνα οργανώθηκε από τον Βρετανό ερασιτέχνη ιστορικό Simon Mills, ιδρυτή του Britannic Foundation, και εποπτεύθηκε από ένα τμήμα του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού υπεύθυνο για την υποβρύχια αρχαιολογία.



Το υπουργείο δήλωσε:

«Οι συνθήκες στον τόπο του ναυαγίου ήταν ιδιαίτερα δύσκολες λόγω των ρευμάτων, του βάθους και της χαμηλής ορατότητας», προσθέτοντας ότι ορισμένα αντικείμενα που είχαν αρχικά επιλεγεί δεν μπόρεσαν να ανακτηθούν λόγω της θέσης και της κατάστασής τους.

Τα αντικείμενα που ανακτήθηκαν περιλαμβάνουν το καμπανάκι του παρατηρητηρίου του πλοίου, το φανάρι σηματοδότησης , διάφορα αντικείμενα φορητού εξοπλισμού από την πρώτη και τη δεύτερη θέση, κεραμικά πλακάκια που διακοσμούσαν ένα τουρκικό λουτρό και ένα ζευγάρι κιάλια.

Μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια του εξειδικευμένου τμήματος στην Αθήνα για περαιτέρω συντήρηση και θα εκτίθενται σε μόνιμη έκθεση σε ένα νέο μουσείο υποβρύχιων αρχαιοτήτων που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Πειραιά, ανέφερε το υπουργείο.

Το τρίτο πλοίο της ομάδας, το RMS Olympic, έπλεε από το 1911 έως το 1935, αφού υποβλήθηκε σε βελτιώσεις ασφαλείας μετά το ναυάγιο του Τιτανικού το 1912.