Νέα ντοκουμέντα για το κυνήγι του χαμένου θησαυρού – Ο δορυφόρος που «βλέπει» χρυσό και οι χάρτες των λιρών

Η υπόθεση με το τραγικό δυστύχημα στους Γόννους της Λάρισας όπου έχασε τη ζωή του ένας 53χρονος ψάχνοντας κρυμμένες λίρες μαζί με την παρέα του σε σπηλιά, ήρθε να φωτίσει και πάλι τον σκοτεινό κόσμο των κυνηγών χαμένων θησαυρών.

Πάρα πολλοί Έλληνες ζουν τον «πυρετό» του χρυσού αναζητώντας πληροφορίες και κρυμμένα μυστικά που θα τους οδηγήσουν στο σεντούκι με τα χρυσά πεντόλιρα.

Στο Live News μιλά ένας από τους πιο γνωστούς στο ίντερνετ κυνηγούς θησαυρών . Όπως λέει, η έρευνα του χρυσού θέλει μηχανήματα τα οποία όπως είναι γνωστό δεν κοστίζουν λίγα χρήματα.

Στις έρευνές του εστιάζει στις ιστορίες από το αντάρτικο και τον χρυσό.

«Δορυφορικός» χρυσός

Ομάδες στο ίντερνετ μοιράζονται βίντεο, τα οποία δείχνουν, όπως λένε, τον δορυφόρο ο οποίος μπορεί να δείξει χρυσό.

Άλλο βίντεο δείχνει και πάλι ακτινοβολία σε σχήμα Ν. Φαίνεται πως το μέρος είναι σε κάποια βιομηχανική εγκατάσταση ή διυλιστήρια.

Λένε πως δορυφορικά σημάδια μπορούν να δείξουν θησαυρούς. Σε διάφορα βίντεο παρουσιάζονται σημεία τα οποία πάντως μοιάζουν να είναι πολύ μεγάλες περιοχές.

Η κουβέντα των χρηστών του ίντερνετ για τον «δορυφορικό χρυσό»

Στο ίντερνετ γίνεται μεγάλος ντόρος. Χρήστες αναφέρουν μεταξύ τους:

-Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι αν τους δώσεις τις ακριβείς συντεταγμένες μιας περιοχής, θα σου βρούνε ακόμη και ένα πέταλο αν υπάρχει, ακόμη και κάτω από μεγάλο βράχο… Εγώ προσωπικά, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σ’ αυτές τις ιστορίες, αλλά τώρα τελευταία σε διάφορους κύκλους τα ακούω πολύ συχνά.

-Υπάρχει τεχνολογία, τη δουλεύουν και αρχαιολόγοι, πχ σ’ ένα σημείο που έχει τάφο πχ μπορούν να καταλάβουν αν πειράχτηκε πχ ένα τουβλάκι από αρχαιοκάπηλο… μπορούν να εντοπίσουν κτίσματα κτλ.

Πάντως αυτά τα σημάδια δεν φαίνεται να είναι πάντα αυτό που ψάχνουν οι χρήστες και πολλές φορές τα σημάδια τους μπερδεύουν.