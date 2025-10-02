Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 77χρονος που συμμετείχε στην υπόθεση της αναζήτησης λιρών στην περιοχή των Γόννων, στη Λάρισα, η οποία είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 53χρονου που συμμετείχε σε ομάδα τεσσάρων ατόμων που αναζητούσαν λίρες.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν ήξερε ότι η περιοχή του Ολύμπου είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παράλληλα, δήλωσε συντετριμμένος για το θάνατο του 53χρονου και υπογράμμισε ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε για βοήθεια.

Τις επόμενες μέρες οι απολογίες των δύο αδελφών

Τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, θα απολογηθούν τα αδέλφια που συμμετείχαν στην ανασκαφή και την έρευνα για λίρες στους Γόννους Λάρισας. Σήμερα μετά την παρέλευση του αυτοφώρου παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές. Τα δύο αδέλφια είχαν τραπεί σε φυγή, μετά το ατύχημα μέσα στη στοά και η αστυνομία τους αναζητούσε.

Τέλος, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους ο αδερφός τους, μια και σε αυτόν ανήκε η άδεια του οχήματος που βρέθηκε κοντά στη σπηλιά και κατασχέθηκε από τις αρχές.

Κλειδί οι τοξικολογικές για τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας θησαυρό

Οι συγγενείς του 53χρονου δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη, και αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 53χρονος υπέστη ρήξη σπλήνας και κάταγμα πλευρών από πτώση 8 μέτρων αλλά και από τις πέτρες που έπεσαν πάνω του.

Δεν φαίνεται να προήλθε από την πτώση ο θάνατος του και κρίσιμες θεωρούνται οι τοξικολογικές που θα γίνουν. Επίσης αναμένονται αποτελέσματα για το τι εισέπνευσε ο 53χρονος, όπως μονοξείδιο, διοξείδιο ή μεθάνιο.