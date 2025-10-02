Τα δύο δίδυμα αδέλφια που αναζητούνταν από την Αστυνομία για την υπόθεση της χρυσοθηρίας στους Γόννους παραδόθηκαν σήμερα στις Αρχές. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο στη Λάρισα ο 77χρονος χρυσοθήρας είχε συλληφθεί για τη συμμετοχή του στην ανασκαφή, προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται ότι στη σπηλιά στους Γόννους κατά την ανασκαφή για λίρες, εγκλωβίστηκε ένας 53χρονος άνδρας σε βάθος 35 μέτρων. Ανασύρθηκε λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης και διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο 77χρονος που απολογείται στην ανακρίτρια ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές μέσω του 112 όταν ο 53χρονος εγκλωβίστηκε στη σπηλιά.

«Όταν κατάλαβε ότι κάτι γίνεται μέσα, γιατί φώναζαν οι άλλοι δύο στον αποθανόντα και δεν έπαιρναν απάντηση, κατέβηκαν οι άλλοι δύο να τον βοηθήσουν και αυτοί όμως δεν αισθάνονταν καλά, λιποθύμησε ο ένας τουλάχιστον μέσα στην σπηλιά, και κατέβηκε να τον βοηθήσει ο εντολέας μου, κατάφερε να βγάλει τον έναν λιπόθυμο, κατάφερε να βγάλει και τον δεύτερο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Λιποθύμησε και ο πελάτης μου» δήλωσε ο δικηγόρος του.

Στον αδελφό των διδύμων που παραδόθηκαν ανήκει το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε η ομάδα

Λάρισα: Συνελήφθη και ο αδελφός των διδύμων

Τα δίδυμα αδέλφια από τον Αμπελώνα Λάρισας ήταν εξαφανισμένα από το μεσημέρι της Τρίτης και αναζητούνταν από τους αστυνομικούς για την ίδια υπόθεση στους Γόννους.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, παραδόθηκαν στις Αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης ενώ συνελήφθη και ο αδερφός τους στον οποίο ανληκει το όχημα που χρησιμοποίησαν.

Ειδικότερα, εμφανίστηκαν αυτοβούλως συνοδεία του δικηγόρου τους στην ανακρίτρια.

«Γνώριζαν το πάθος του και τον κάλεσαν»

Ο συνήγορος του 77χρονου, Μάριος Σπυράτος, ανέφερε μιλώντας το πρωί στο Mega ότι τα άλλα μέλη της ομάδας είχαν ήδη ξεκινήσει καιρό την αναζήτηση του θησαυρού και «επειδή γνώριζαν το χόμπι του και το πάθος του» για τη χρυσοθηρία «τον κάλεσαν για να βοηθήσει». Επειδή ωστόσο είναι μεγάλης ηλικίας, δεν μπορούσε να συμμετέχει στην ανασκαφή, «ουσιαστικά μετέφερε τα μπάζα που έβγαζαν οι υπόλοιποι, βοηθούσε στα εργαλεία. Αυτό έκανε».

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο κατηγορούμενος από νεαρή ηλικία αναζητούσε λίρες και χρυσό, ενώ κατά το παρελθόν είχε πραγματοποιήσει και νόμιμες ανασκαφές.

«Αυτό είναι ένα χόμπι, η χρυσοθηρία. Αυτό ακριβώς είχε πολλά χρόνια ο εντολέας μου. Έχει πάρει τουλάχιστον μία φορά και νόμιμη άδεια για ανασκαφή. Γνωρίζει τη διαδικασία», δήλωσε ο Μάριος Σπυράτος μιλώντας στο Mega.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το εγχείρημα ήταν από την πρώτη στιγμή δύσκολο και επικίνδυνο. Το οξυγόνο λιγόστευε όλο και περισσότερο όσο προχωρούσαν στα ενδότερα της σπηλιάς, ενώ οι προσπάθειες που έκαναν σε ορισμένα σημεία για να προχωρήσουν, προκαλούσε κατολισθήσεις που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν.

Κάποια στιγμή ο 53χρονος παγιδεύτηκε σε βάθος 35 μέτρων μέσα στη σπηλιά και η αντίστροφη μέτρηση της ζωής του, είχε μόλις ξεκινήσει. Τα δίδυμα αδέρφια, ηλικίας 40 ετών που ήταν μαζί, πρόλαβαν να βγουν και απομακρύνθηκαν. Στο σημείο περίμενε τους πυροσβέστες ο 77χρονος, ο οποίος κατάφερε να φτάσει στην είσοδο.

Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν κάτοικος Βόλου, όπου και εργάζονταν σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική περιοχή. Ήταν εργένης και οι γονείς του έχουν αποβιώσει εδώ και αρκετά χρόνια.