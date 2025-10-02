newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 16:10
Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις του Τραμ στην Παραλιακή - Τι συνέβη
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:11
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:39
Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112
Λάρισα: Παραδόθηκαν στις Αρχές τα δίδυμα αδέλφια που αναζητούνταν για την υπόθεση της χρυσοθηρίας
Ελλάδα 02 Οκτωβρίου 2025 | 14:54

Λάρισα: Παραδόθηκαν στις Αρχές τα δίδυμα αδέλφια που αναζητούνταν για την υπόθεση της χρυσοθηρίας

Ο 77χρονος που είχε συλληφθεί την Τρίτη έφτασε συνοδεία αστυνομικών στο Δικαστικό Μέγαρο στη Λάρισα προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια

Σύνταξη
Τα δύο δίδυμα αδέλφια που αναζητούνταν από την Αστυνομία για την υπόθεση της χρυσοθηρίας στους Γόννους παραδόθηκαν σήμερα στις Αρχές. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο στη Λάρισα ο 77χρονος χρυσοθήρας είχε συλληφθεί για τη συμμετοχή του στην ανασκαφή, προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται ότι στη σπηλιά στους Γόννους κατά την ανασκαφή για λίρες, εγκλωβίστηκε ένας 53χρονος άνδρας σε βάθος 35 μέτρων. Ανασύρθηκε λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης και διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο 77χρονος που απολογείται στην ανακρίτρια ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές μέσω του 112 όταν ο 53χρονος εγκλωβίστηκε στη σπηλιά.

«Όταν κατάλαβε ότι κάτι γίνεται μέσα, γιατί φώναζαν οι άλλοι δύο στον αποθανόντα και δεν έπαιρναν απάντηση, κατέβηκαν οι άλλοι δύο να τον βοηθήσουν και αυτοί όμως δεν αισθάνονταν καλά, λιποθύμησε ο ένας τουλάχιστον μέσα στην σπηλιά, και κατέβηκε να τον βοηθήσει ο εντολέας μου, κατάφερε να βγάλει τον έναν λιπόθυμο, κατάφερε να βγάλει και τον δεύτερο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Λιποθύμησε και ο πελάτης μου» δήλωσε ο δικηγόρος του.

Στον αδελφό των διδύμων που παραδόθηκαν ανήκει το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε η ομάδα

εικόνα που δείχνει τον 77χρονο συλληφθέντα να προσαγάγεται στην ανακρίτρια το μεσημέρι της Πέμπτης για να καταθέσει

Ο 77χρονος κατά την προσαγωγή του στο γραφείο της ανακρίτριας το μεσημέρι της Πέμπτης προκειμένου να καταθέσει

Λάρισα: Συνελήφθη και ο αδελφός των διδύμων

Τα δίδυμα αδέλφια από τον Αμπελώνα Λάρισας ήταν εξαφανισμένα από το μεσημέρι της Τρίτης και αναζητούνταν από τους αστυνομικούς για την ίδια υπόθεση στους Γόννους.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, παραδόθηκαν στις Αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης ενώ συνελήφθη και ο αδερφός τους στον οποίο ανληκει το όχημα που χρησιμοποίησαν.

Ειδικότερα, εμφανίστηκαν αυτοβούλως συνοδεία του δικηγόρου τους στην ανακρίτρια.

«Γνώριζαν το πάθος του και τον κάλεσαν»

Ο συνήγορος του 77χρονου, Μάριος Σπυράτος, ανέφερε μιλώντας το πρωί στο Mega ότι τα άλλα μέλη της ομάδας είχαν ήδη ξεκινήσει καιρό την αναζήτηση του θησαυρού και «επειδή γνώριζαν το χόμπι του και το πάθος του» για τη χρυσοθηρία «τον κάλεσαν για να βοηθήσει». Επειδή ωστόσο είναι μεγάλης ηλικίας, δεν μπορούσε να συμμετέχει στην ανασκαφή, «ουσιαστικά μετέφερε τα μπάζα που έβγαζαν οι υπόλοιποι, βοηθούσε στα εργαλεία. Αυτό έκανε».

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο κατηγορούμενος από νεαρή ηλικία αναζητούσε λίρες και χρυσό, ενώ κατά το παρελθόν είχε πραγματοποιήσει και νόμιμες ανασκαφές.

«Αυτό είναι ένα χόμπι, η χρυσοθηρία. Αυτό ακριβώς είχε πολλά χρόνια ο εντολέας μου. Έχει πάρει τουλάχιστον μία φορά και νόμιμη άδεια για ανασκαφή. Γνωρίζει τη διαδικασία», δήλωσε ο Μάριος Σπυράτος μιλώντας στο Mega.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το εγχείρημα ήταν από την πρώτη στιγμή δύσκολο και επικίνδυνο. Το οξυγόνο λιγόστευε όλο και περισσότερο όσο προχωρούσαν στα ενδότερα της σπηλιάς, ενώ οι προσπάθειες που έκαναν σε ορισμένα σημεία για να προχωρήσουν, προκαλούσε κατολισθήσεις που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν.

Κάποια στιγμή ο 53χρονος παγιδεύτηκε σε βάθος 35 μέτρων μέσα στη σπηλιά και η αντίστροφη μέτρηση της ζωής του, είχε μόλις ξεκινήσει. Τα δίδυμα αδέρφια, ηλικίας 40 ετών που ήταν μαζί, πρόλαβαν να βγουν και απομακρύνθηκαν. Στο σημείο περίμενε τους πυροσβέστες ο 77χρονος, ο οποίος κατάφερε να φτάσει στην είσοδο.

Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν κάτοικος Βόλου, όπου και εργάζονταν σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική περιοχή. Ήταν εργένης και οι γονείς του έχουν αποβιώσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Ταμείο Ανάκαμψης
ΕΕ για Ταμείο Ανάκαμψης: Πρέπει να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα

ΕΕ για Ταμείο Ανάκαμψης: Πρέπει να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα

Σύνταξη
Σύνταξη
Παϊτέρης: «Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ – Πήγα και φυλακή, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια»
Τα προβλήματα υγείας 02.10.25

«Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ» - Ο Βασίλης Παϊτέρης για τις οικονομικές εκκρεμότητες και τη σύλληψή του

Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα εν αναμονή της μεταγωγής του στις φυλακές Λάρισας - Τι λέει ο δικηγόρος του για τη δοσοποίηση και την αδυναμία του εντολέα του να αποπληρώσει

Σύνταξη
Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 02.10.25

Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με τους συμμετέχοντες να καταγγέλλουν την επίθεση του Ισραήλ στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκληματίες με την κάλυψη κρατικών λειτουργών έκλεβαν για χρόνια ευρωπαϊκά χρήματα
Ευρωπαία Εισαγγελέας 02.10.25

Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκληματίες με την κάλυψη κρατικών λειτουργών έκλεβαν για χρόνια ευρωπαϊκά χρήματα

«Η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει», είπε μεταξύ άλλων η ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, για την τραγωδία των Τεμπών - Δεκάδες οι υποθέσεις που ερευνά

Σύνταξη
Λάρισα: «Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη
Στις 13:00 η απολογία 02.10.25

«Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη

Ο 77χρονος συλληφθείς για την υπόθεση στη Λάρισα θα απολογηθεί στην ανακρίτρια στις 13:00 - Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι «στο παρελθόν έχει πάρει νόμιμη άδεια για ανασκαφή και γνωρίζει τη διαδικασία»

Σύνταξη
Άρτα: «Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» – Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ
Στην Άρτα 02.10.25

«Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» - Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ

«Πάρα πολλές φορές έχω στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία, εδώ δεν μπορώ να πω κάτι, ότι έγιναν όλα σωστά», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για την τραγωδία με την έγκυο και το έμβρυο στην Άρτα

Σύνταξη
Μελάς (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Εξεταστική: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα
Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 02.10.25

Μελάς στην Εξεταστική: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα

Ο Δημήτρης Μελάς, στην τοποθέτησή του, στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρότι επιχείρησε να δώσει διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που ο κοινός νους αντιλαμβάνεται, δήλωσε έντιμος και αθώος.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη – Έπαιζαν κρυφτό για τον Μυλωνάκη
ΠΑΣΟΚ 02.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη – Έπαιζαν κρυφτό για τον Μυλωνάκη

«Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν μέχρι χθες ότι δεν θα έρθει ο Μυλωνάκης γιατί δεν έχει καμία σχέση και δεν έχει τίποτα να πει και τώρα λένε ότι θα έρθει», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η μητέρα του Γιαμάλ διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γκαλά και χρεώνει την «είσοδο» 800 ευρώ! (pic)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Η μητέρα του Γιαμάλ διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γκαλά και χρεώνει την «είσοδο» 800 ευρώ! (pic)

Η μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ, Σέιλα Εμπάνα, διοργανώνει εκδήλωση με «τσουχτερό» εισιτήριο, για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συναντήσουν από κοντά… την ίδια και όχι τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z
Social 02.10.25

Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z

Συμβόλαιο 6 εκατ. δολαρίων αποκαλύπτει το σχέδιο του Ισραήλ να «εκπαιδεύσει» το ChatGPT και να παράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο ειδικά για τη Gen Ζ σε TikTok, Instagram, YouTube και άλλα μέσα

Σύνταξη
Τραμ: Πλημμύρισαν οι ράγες και έβγαλαν εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις
Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ 02.10.25

Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις του Τραμ στην Παραλιακή - Τι συνέβη

Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» τροποποιείται προσωρινά

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη
Ευρωπαία Εισαγγελέας 02.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη

«Οι ίδιοι που ορκίζονται ότι 'δεν έχουν τίποτα να κρύψουν', στην πράξη προστατεύουν τους εαυτούς τους και μπλοκάρουν την αλήθεια να βγει στο φως», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους
Πολιτική 02.10.25

Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους

Το ρεσάλτο στο στολίσκο που ταξίδευε σε διεθνή ύδατα, η χλιαρή ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και η δήλωση του πρωθυπουργού που θεωρεί ότι ο όρος γενοκτονία είναι «πολύ βαρύς» για να περιγράψει τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας
Αλλαγή στάσης 02.10.25

Επικίνδυνη εμπλοκή υπηρεσιών πληροφοριών ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας

Η νέα κίνηση των ΗΠΑ ανοίγει τον δρόμο για πιο ακριβή πλήγματα σε διυλιστήρια, αγωγούς, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες υποδομές, με στόχο να στερηθεί το Κρεμλίνο έσοδα και καύσιμα.

Σύνταξη
Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί
Στη Βουλή 02.10.25

Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε «άμεση διπλωματική παρέμβαση» προκειμένου να προστατευτούν οι Έλληνες που έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η βουλεύτρια Φλώρινας, Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)
Champions League 02.10.25

Έφυγαν από το Μάντσεστερ και «έλαμψαν» στο Champions League: Οι τρεις πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ που έκαναν… θραύση (pics)

Η 2η αγωνιστική του Champions League είχε έντονο άρωμα… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τρεις πρώην παίκτες της να αναδεικνύονται MVP στις αναμετρήσεις των ομάδων τους.

Σύνταξη
Νίκος Δένδιας: Υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Παρέμβαση Δένδια για Ρούτσι: Δεν διανοούμαι πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα του πατέρα να ερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

Ο Νίκος Δένδιας πήρε θέση για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 02.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με τον Α’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
ArtCode: «Μας εμπνέει η σύγχρονη πραγματικότητα, με όλα τα αντιφατικά και πολύπλευρα στοιχεία της»
Platforms Project 02.10.25

ArtCode: «Μας εμπνέει η σύγχρονη πραγματικότητα, με όλα τα αντιφατικά και πολύπλευρα στοιχεία της»

Η Μαρία Σταμάτη και ο Κώστας Βίττης, το δίδυμο πίσω από την εικαστική πλατφόρμα ArtCode, λίγο πριν επιστρέψουν στην έκθεση Platforms Project, μας μιλούν για την έμπνευση, το μέλλον και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα Αριστερά: «Κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ τώρα!»
Global Sumud Flotilla 02.10.25

«Κυρώσεις και διακοπή διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ» ζητεί η Νέα Αριστερά - Η ανακοίνωση

«Πειρατική και τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτηρίζει η Νέα Αριστερά την επιχείρηση παρεμπόδισης του στόλου Global Sumud Flotilla, που έπλεε σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
