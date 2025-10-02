Λάρισα: «Κλειδί» οι τοξικολογικές για τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας θησαυρό

Το κυνήγι ενός κρυμμένου θησαυρού κόστισε τη ζωή ενός 53χρονου άνδρα, την ώρα που οι συνεργάτες του βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με το νόμο.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική του 53χρονου

Οι συγγενείς του 53χρονου δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη, και αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 53χρονος υπέστη ρήξη σπλήνας και κάταγμα πλευρών από πτώση 8 μέτρων αλλά και από τις πέτρες που έπεσαν πάνω του.

Δεν φαίνεται να προήλθε από την πτώση ο θάνατος του και κρίσιμες θεωρούνται οι τοξικολογικές που θα γίνουν.

Επίσης αναμένονται αποτελέσματα για το τι εισέπνευσε ο 53χρονος, όπως μονοξείδιο, διοξείδιο ή μεθάνιο.

«Ψάχναμε για λίρες, είχαν σκάψει 22 μέτρα»

Πρώτος απολογήθηκε ο 77χρονος που ειδοποίησε τις Αρχές μέσω του 112 όταν ο 53χρονος εγκλωβίστηκε στη σπηλιά.

Η περιγραφή του φίλου του 53χρονου αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το σχέδιο δράσης της παρέας που αναζητούσε το θησαυρό.

«Από ό,τι κατάλαβα το συγκεκριμένο σημείο για το σκάψιμο το ήξεραν τα δίδυμα αδέρφια αλλά δεν ξέρω εάν το ήξεραν από χάρτη ή είχαν μηχάνημα που έδωσε σήμα. Πάντως, ξέρω ότι ψάχναμε για λίρες» τόνισε αρχικά ο 77χρονος.

«Σήμερα το πρωί περίπου στις 07:00 με το αυτοκίνητο του 53χρονου ξεκινήσαμε για να έρθουμε στους Γόνους. Φτάσαμε περίπου στις 09:30 και μετά από λίγο ήρθαν τα αδέρφια με το δικό τους αυτοκίνητο. Θα βάζαμε τον αεραγωγό σήμερα για να βγάλουμε μπάζα, για να έχουμε οξυγόνο και δεν θα κάναμε εργασίες. Όλο αυτό το διάστημα είχανε σκάψει περίπου 22 μέτρα βάθος αλλά εγώ μόνο βοηθούσα στο ξεμπάζωμα. Μία φορά μόνο επιχείρησα να κατέβω και φοβήθηκα και γύρισα πίσω» συμπλήρωσε.

«Του φώναξε, αλλά δεν πήρε απάντηση»

«Κάποια στιγμή ο 53χρόνος μπήκε μέσα για να ρίξει τον σωλήνα με το οξυγόνο για τον αέρα και του φώναζε ο ένας δίδυμος αδερφός και δεν έπαιρνα απάντηση. Κατέβηκε και ο ίδιος και αισθάνθηκε άσχημα λόγω της έλλειψης οξυγόνου και δεν μπορούσε να ανέβει. Μαζί με τον αδελφό του τον τραβήξαμε πάνω και με το που βγήκαμε έξω αυτός λιποθύμησε. Του έδωσα οξυγόνο και άρχισε να συνέρχεται. Μπήκα πάλι μέσα να βγάλω τον αδερφό του που είχε κινητικά προβλήματα και κατάφερα και έβγαλα κι αυτόν. Αφού συνήλθαν εγώ από την προσπάθεια εξαντλήθηκα και από την εξάντληση έπεσα κάτω και πρέπει να έχασα τις αισθήσεις μου για πολύ λίγο. Όταν συνήλθα τα αδέρφια είχαν φύγει χωρίς τα αυτοκίνητα» συμπλήρωσε.

Καθώς η περιοχή είναι προστατευόμενη ο 77χρονος δικάζεται για κακούργημα. Τα ξαδέλφια του εκλιπόντος δεν πιστεύουν το κακό που τους βρήκε.

Παραδόθηκαν στις Αρχές τα δίδυμα αδέλφια

Τα δύο δίδυμα αδέλφια που αναζητούνταν από την Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση της χρυσοθηρίας στους Γόννους παραδόθηκαν σήμερα στις Αρχές.

Υπενθυμίζεται πως τα δίδυμα αδέλφια από τον Αμπελώνα Λάρισας ήταν εξαφανισμένα από το μεσημέρι της Τρίτης και αναζητούνταν από τους αστυνομικούς για την ίδια υπόθεση στους Γόννους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ παράλληλα, συνελήφθη και ο αδερφός τους στον οποίο ανήκει το όχημα που χρησιμοποίησαν.