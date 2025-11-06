Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Μάλμε (pic)

Γνωστή έγινε πριν από λίγο η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε στη Σουηδία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Κυριακόπουλο και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Σιώπης και Τσιριβέγια, με την τριπλέτα των Τετέ, Τζούρισιτς και Ζαρουρί πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι/

Η σχετική ανάρτηση:

Στον πάγκο θα είναι οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπρέγκου, Πάντοβιτς.

Δεν υπολογίζονται οι Ρενάτο Σάντσες, Ντάβιντε Καλάμπρια και Φακούντο Πελίστρι.