Τζούρισιτς: «Ο Παναθηναϊκός θα γίνεται όλο και καλύτερος με τον Μπενίτεθ»

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς ήταν ο παίκτης που εκπροσώπησε τους «πράσινους» στην καθιερωμένη συνέντευξη για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε την Πέμπτη (6/11, 19:45), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Σέρβος μεσοπιθετικός τόνισε ότι μετά την ήττα από τον Βόλο ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει αντίδραση, ενώ εκθείασε την τον νέο προπονητή του τριφυλλιού, Ράφα Μπενίτεθ, εκφράζοντας οτι με τον Ισπανό στον πάγκο οι πράσινοι θα γίνονται όλο και καλύτεροι.

Επίσης, αναφέρθηκε στην επιθετική δυστοκία που υπάρχει και εξήγησε ότι η ομάδα δουλεύει σκληρά ώστε να βάλει περισσότερα γκολ και να λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην αποτελεσματικότητά της.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τζούρισιτς στη συνέντευξη Τύπου:

«Είναι καλό όταν ακολουθεί ματς σε σύντομο χρονικό διάστημα και θέλουμε να αντιδράσουμε. Ξέρουμε πως παίζουμε απέναντι σε καλό αντίπαλο, παίζουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη, έχουν εμπειρία. Αναλύσαμε τον αντίπαλο, πρέπει να είμαστε σοβαροί και αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, καθώς πιστεύουμε πως μπορούμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Κάθε νέος προπονητής φέρνει νέες ιδέες, δουλεύουμε σε κάτι νέο. Θέλει χρόνο, δεν έχω να πω κάτι για την εμπειρία του προπονητή του και τις γνώσεις του, είναι γνωστά. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερό από την πλευρά μας. Όσον αφορά την θέση μου, πάντα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, έχω παίξει σε πολλές θέσεις, στο τέλος είναι πάντα ποδόσφαιρο. Στην Σερβία έπαιζα σε όλη την πλευρά όταν πήραμε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κάποιες φορές χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστείς και αυτό κάνω, θέλοντας να έχω μια θετική ανταπόκριση.

Αν ξέραμε τον λόγο για τις χαμένες ευκαιρίες, θα σκοράραμε περισσότερο. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, μπορούμε και πρέπει να σκοράρουμε περισσότερο. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι στο παιχνίδι αλλά υπάρχουν κι άλλα σημαντικά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Στο τέλος βέβαια το σκοράρισμα κάνει την διαφορά. Κοιτάμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι και να εμφανιστούμε καλύτεροι στο μέλλον».