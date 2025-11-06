«Ναι το έκανε. Πέταξε ένα σάντουιτς» δήλωσε η συνήγορος υπεράσπισης του εργαζομένου στο υπουργείο Δικαιοσύνης που είχε γίνει viral μόλις για την επίθεση με σάντουιτς. To αμάρτημά του ήταν η «επίθεση με σάντουιτς» εναντίον πράκτορα της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας – CBP.

Η δίκη ενός πρώην υπαλλήλου του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (απολύθηκε ακριβώς για αυτό), ο οποίος πέταξε ένα σάντουιτς σε έναν ομοσπονδιακό πράκτορα κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης που διέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, ξεκίνησε με έναν ομοσπονδιακό εισαγγελέα να λέει στους ενόρκους: «Δεν μπορείτε να πετάτε πράγματα».

Ο Σον Νταν αντιμετώπισε την κατηγορία της πλημμεληματικής επίθεσης σε μια υπόθεση που προσέλκυσε ευρεία προσοχή μετά τη διάδοση του βίντεο. Ο Νταν, ο οποίος εργάζονταν σε διεθνείς υποθέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης, έγινε ένα απρόσμενο σύμβολο αντίστασης στην έντονη αστυνομική δράση του Τραμπ στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ και περιφρονήθηκε από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αρχικά ζήτησαν την απαγγελία κατηγορίας για κακούργημα εναντίον του Νταν, αλλά υποβάθμισαν το αδίκημα σε πλημμέλημα αφού το δικαστήριο αρνήθηκε να εγκρίνει την απαγγελία κατηγορίας.

A former Justice Department employee, Sean Dunn, who threw a sandwich at a federal agent during President Trump’s law enforcement surge in Washington was found not guilty of assault in the latest legal rebuke of the federal intervention. – AP pic.twitter.com/UlEGrefrux — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 6, 2025

«Το σάντουιτς εξερράγη στην στολή μου» είπε ο γενναίος πράκτορας

Ο Γκρέγκορι Λέρμορ, ο βετεράνος που «χτυπήθηκε» με το «φονικό σάντουιτς», κατέθεσε ότι ο Νταν φώναζε στους αστυνομικούς για αρκετά λεπτά πριν πετάξει το σάντουιτς. Ο Λέρμορ είπε στο δικαστήριο ότι ένιωσε την πρόσκρουση μέσα από το αλεξίσφαιρο γιλέκο του και ότι το σάντουιτς εξερράγη πάνω στη στολή του, αφήνοντας μια μυρωδιά «κρεμμυδιού και μουστάρδας». Πρόσθεσε πως «κρεμμύδια κρέμονταν από την κεραία του αστυνομικού ασυρμάτου».

Ωστόσο, η συνήγορος υπεράσπισης Τζούλια Γκάτο υποστήριξε ότι το σάντουιτς δεν ήταν ικανό να τραυματίσει ή να παρεμποδίσει την επιβολή του νόμου, χαρακτηρίζοντάς το «αβλαβή χειρονομία».

«Ο κ. Νταν έχει πολύ έντονα συναισθήματα για τις πολιτικές που έφεραν εκείνους τους αστυνομικούς», είπε η Γκάτο κατά την εναρκτήρια αγόρευσή της. «Πιστεύει ότι η πρόσφατη επιβολή του νόμου στους μετανάστες είναι ρατσιστική. Πιστεύει ότι η στρατιωτικοποίηση και η ανάληψη της επιβολής του ομοσπονδιακού νόμου είναι φασισμός».

Η έτερη δικηγόρος του Νταν, Σαμπρίνα Σροφ, υποστήριξε ότι η ρίψη του σάντουιτς ήταν μια αβλαβής χειρονομία απογοήτευσης και δεν ήταν ικανή να τραυματίσει τους πράκτορες που φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Η Σροφ υπογράμμισε τα αστεία δώρα που έλαβε ο πράκτορας από τους συναδέλφους του μετά το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου ενός σήματος για την στολή του με την επιγραφή «Felony Footlong» (Κακουργηματικό Σάντουιτς, από το όνομα ενός σάντουιτς αλυσίδας).

«Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν ήταν ένα όπλο που ρίχτηκε με δύναμη», είπε η Σροφ κατά τη διάρκεια των τελικών αγορεύσεων.

Το αντιμετωπίσαμε ως πιθανή απειλή είπε ο πράκτορας

Ο Λέρμορ, ένας από τους δύο μάρτυρες κατηγορίας που κλήθηκαν, κατέθεσε ότι οι πράκτορες αντιλήφθηκαν μια πιθανή απειλή από τον ταραγμένο Νταν. Ο Νταν, ο οποίος εργάστηκε σε διεθνείς υποθέσεις ως υπάλληλος του υπουργείου Δικαιοσύνης, αποδοκιμάστηκε από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ τις ημέρες μετά το περιστατικό.

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βαριά οπλισμένους πράκτορες να τον συλλαμβάνουν. Ο Τραμπ έστειλε ομάδες ομοσπονδιακών πρακτόρων να περιπολούν στην Ουάσιγκτον από τον Αύγουστο, καταδικάζοντας αυτό που περιέγραψε ως κρίση εγκληματικότητας στην πόλη. Η αύξηση αυτή οδήγησε σε αρχική μείωση ορισμένων τύπων εγκλημάτων, αλλά προκάλεσε επίσης αντίδραση μεταξύ ορισμένων κατοίκων.

Η ετυμηγορία ήταν η τελευταία ήττα για το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ σε σχέση με την καταστολή του στην Ουάσιγκτον. Οι εισαγγελείς αρχικά ζήτησαν την απαγγελία κατηγοριών για κακούργημα εναντίον του Νταν, αλλά υποβάθμισαν την υπόθεση σε πλημμέλημα αφού το δικαστήριο αρνήθηκε να εκδώσει κατηγορητήριο.

Σε αρκετές άλλες υποθέσεις, τα μεγάλα δικαστήρια αρνήθηκαν να απαγγείλουν κατηγορίες, κάτι που αποτελεί εξαιρετικά ασυνήθιστη επίπληξη για τους εισαγγελείς.