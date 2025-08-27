Πέταξε σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα – Τον συνέλαβαν σαν τρομοκράτη και του αποδίδουν κακούργημα

Η υπόθεση του Σον Σ. Νταν έγινε viral. Είναι ο άνδρας που υπέπεσε σε ένα πολύ βαρύ σφάλμα. Έπειτα από έναν ελαφρύ διαπληκτισμό με αστυνομικούς και πράκτορες του FBI στην Ουάσιγκτον, πέταξε το σάντουιτς που κρατούσε σε ένα από αυτούς. Η πόλη τις τελευταίες ημέρες έχει κατακλυστεί από ένοπλες αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες της Εθνοφρουράς, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας «καταστολής της εγκληματικότητας και της αστεγίας», με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Το βίντεο με το περιστατικό διακινήθηκε ευρύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανώτεροι αξιωματούχοι μίλησαν για την υπόθεση σε ραδιόφωνα και κανάλια. Και στη συνέχεια, η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα τα πλάνα της σύλληψης του… τρομοκράτη. Ομάδα βαριά οπλισμένων αστυνομικών πήγαν στο διαμέρισμά του για να τον συλλάβουν τον Νταν, δικηγόρο, πρώην εργαζόμενο στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

In hindsight Sean Dunn was lucky there was video footage of his stupid sandwich throw. This was not felony assault. pic.twitter.com/yfofgEr8Oo https://t.co/Vim7z7HSMV — Oliver Darko (@oliver_drk) August 27, 2025

Τι συνέβη

Στις 13 Αυγούστου, υποβλήθηκε καταγγελία κατά του Σον Σ. Νταν. Στην καταγγελία αναφερόταν ότι πέταξε ένα σάντουιτς σε έναν αξιωματικό της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας που βρισκόταν σε περιπολία με άλλους ομοσπονδιακούς πράκτορες στο βορειοδυτικό τμήμα της Ουάσιγκτον. Σε μια περιοχή δημοφιλή, διότι έχει μπαρ και εστιατόρια.

Στην καταγγελία αναφέρεται ότι ο Νταν, πριν κάνει αυτή την αποτρόπαια πράξη, να πετάξει το σάντουιτς στον ομοσπονδιακό πράκτορα, έβρισε τους αστυνομικούς. Τους αποκάλεσε «φασίστες» και τους είπε: «Δεν σας θέλω στην πόλη μου!»

Η απάντηση των πολιτών

Οι εισαγγελικές αρχές στις οποίες προσήχθη, ζήτησαν από την ομάδα των ενόρκων να του απαγγελθούν κατηγορίες για κακούργημα. Ωστόσο, οι ένορκοι, πολίτες που κληρώνονται για να συμμετάσχουν στο σώμα, απέρριψαν το αίτημα του εισαγγελέα, καταφέρνοντας ένα «χαστούκι» στην πολιτική καταστολής που προωθεί η αμερικανική κυβέρνηση.

Προς το παρόν, παραμένει αδιευκρίνιστο αν οι εισαγγελείς προτίθενται να προσπαθήσουν να απαγγείλουν ξανά κατηγορίες για κακούργημα εναντίον του Νταν. Θα μπορούσαν βεβαίως να του απαγγείλουν κατηγορίες για πλημμέλημα, αδίκημα που δεν απαιτεί την έγκριση σώματος ενόρκων.

Ο Νταν έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί την επόμενη εβδομάδα στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο στην Ουάσιγκτον για προκαταρκτική ακρόαση. Ένας άλλος δικαστής θα αποφασίσει εάν είναι βάσιμο το κατηγορητήριο εις βάρος του. Οι εισαγγελείς έχουν συνήθως 30 ημέρες για να εξασφαλίσουν την απαγγελία κατηγορητηρίου μετά τη σύλληψη κάποιου. Εάν δεν το πράξουν εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, πρέπει είτε να μειώσουν τις κατηγορίες σε πλημμέλημα είτε να απορρίψουν εντελώς την υπόθεση.

The Defender Dome: «Federal prosecutors have failed to secure a grand jury indictment against Sean Charles Dunn, a former employee with the Department of Justice, who is accused of throwing a 10-inch sub at an agent working for U.S. Customs and Border Protection (CBP) during a… pic.twitter.com/eMgmEjgOg9 — SuzcoolTT (@SuzcoolTT) August 27, 2025

Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο το σώμα των ενόρκων να απορρίπτει την πρόταση των εισαγγελέων για την απαγγελία κατηγορίας. Οι εισαγγελείς έχουν τον πλήρη έλεγχο των πληροφοριών που ακούει το σώμα των ενόρκων, ενώ οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δεν μπορούν να παραστούν στη διαδικασία ώστε να παρέμβουν. Η υπόθεση του Σον Σ. Νταν είναι η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες την οποία χάνουν οι εισαγγελείς.

Άπειροι πράκτορες, αμήχανοι εισαγγελείς

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να κατακλύσει τους δρόμους της Ουάσιγκτον με ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιωτικό προσωπικό, έχει φέρει τους κατοίκους στα όριά τους. Επιπλέον αυτοί οι αξιωματικοί δεν είναι έμπειροι σε διεξαγωγή τακτικών αστυνομικών ελέγχων, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στα δικαστήρια πολλοί πολίτες ως κατηγορούμενοι με αδικήματα χωρίς υπόσταση.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, τα περιστατικά αυτά έχουν προκαλέσει αμηχανία και στους εισαγγελείς, οι οποίοι αναγκάζονται να απορρίπτουν υποθέσεις τη μία μετά την άλλη. Ή να υποβαθμίζουν το κατηγορητήριο με το οποίο προσάγονται οι συλληφθέντες.

Τη Δευτέρα, έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες να αποδοθεί κακούργημα σε μια γυναίκα που κατηγορείται ότι τραυμάτισε αστυνομικό, τελικά της απαγγέλθηκε κατηγορία για πλημμέλημα.

Επίσης, ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε όλες τις κατηγορίες εναντίον ενός άνδρα που συνελήφθη σε παντοπωλείο. Κατηγορήθηκε για κατοχή δύο πιστολιών, τα οποία είχε μέσα στην τσάντα του. Ο δικαστής απέρριψε το κατηγορητήριο ως προφανή παραβίαση των συνταγματικών του δικαιωμάτων. Και είπε: «Η ανομία δεν μπορεί να προέρχεται από την κυβέρνηση. Υπάρχουν όρια».