«Η Ουάσιγκτον ήταν μια κόλαση και τώρα είναι ασφαλής», δήλωσε περιχαρής ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ, Τραμπ τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις που έστειλε στην πόλη έλυσαν το πρόβλημα της εγκληματικότητας. Τα κατάφερε όντως;

Η χρήση του στρατού για τον εντοπισμό παράνομων μεταναστών και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις είναι μια πρακτική που θα χρησιμοποιηθεί ευρέως από την κυβέρνηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι περίμενε τα ίδια αποτελέσματα και στο Σικάγο, την επόμενη πόλη στη λίστα του για μια ομοσπονδιακή καταστολή του εγκλήματος.

«Θα λύσουμε το Σικάγο μέσα σε μία εβδομάδα, ίσως και λιγότερο, αλλά σίγουρα μέσα σε μία εβδομάδα δεν θα υπάρχει έγκλημα στο Σικάγο», είπε στους δημοσιογράφους.

Άρθρο των New York Times εκφράζει τον προβληματισμό εάν όντως ισχύει.

Πολλοί θεωρούν τις κινήσεις του Τραμπ «έξυπνη πολιτική» ή ακόμη και απαραίτητες εδώ και καιρό. Ο Adam Gelb, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Council on Criminal Justice, είπε ότι οι ενέργειες του Τραμπ μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα, διότι «η απομάκρυνση επικίνδυνων ανθρώπων και η αύξηση της αστυνόμευσης στον δρόμο μπορούν να βοηθήσουν».

Αλλά προειδοποίησε ότι χωρίς μακροπρόθεσμη στρατηγική «όποια οφέλη βλέπουμε τώρα θα είναι προσωρινά».

Υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας επιμένουν εδώ και δεκαετίες στην Ουάσιγκτον, τη Βαλτιμόρη και το Σικάγο. Και παρόλο που οι ανθρωποκτονίες και στις τρεις πόλεις είναι φέτος μειωμένες, οι κάτοικοι αναγνωρίζουν ότι το έγκλημα παραμένει πολύ υψηλό.

Η Ένωση Αστυνομικών της Ουάσιγκτον έχει στηρίξει την ανάληψη της διοίκησης από τον Τραμπ.

«Αυτή η πόλη είχε κατά μέσο όρο έναν φόνο κάθε δεύτερη μέρα τα τελευταία 20 ή 30 χρόνια», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. «Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, ο πρόεδρος και η ομάδα του έχουν σώσει έξι ή επτά ζωές».

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε ότι η επιχείρηση στην Ουάσιγκτον είχε έως τώρα οδηγήσει σε 1.000 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης 111 όπλων.

Η βασική στρατηγική

Ωστόσο όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, οι τολμηρές (και παραπλανητικές) δηλώσεις του Τραμπ αποκαλύπτουν μια βασική στρατηγική πίσω από τη ρητορική του περί «σκληρής στάσης στο έγκλημα».

«Για τον Αμερικανό πρόεδρο, η ιδέα της αποστολής ομοσπονδιακών δυνάμεων σε αμερικανικές πόλεις -αποκλειστικά σε πολιτείες ή περιοχές που ελέγχονται από Δημοκρατικούς- δεν αφορά τόσο την περίπλοκη και χρονοβόρα εργασία της εξάλειψης του εγκλήματος» αναφέρουν οι New York Times. «Αντίθετα, σύμφωνα με ειδικούς στην αστυνόμευση, πρόκειται περισσότερο για το να φαίνεται ότι πολεμά το έγκλημα, ώστε στη συνέχεια να αποκομίσει πολιτικά οφέλη».

Στη συνέχεια σημειώνουν ότι ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος πολιτικός που χρησιμοποίησε το έγκλημα ως πολιτικό όπλο για να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του.

«Ελάχιστοι, όμως, το έχουν κάνει τόσο συχνά αποκομμένοι από τα πραγματικά στατιστικά εγκληματικότητας ή χωρίς μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να διατηρηθεί η μείωση του εγκλήματος μετά την αποχώρηση των δυνάμεων καταστολής».

«Δεν αντιμετωπίζει πραγματικά το έγκλημα του δρόμου», είπε ο Τζέφρεϊ Μπατς, καθηγητής στο John Jay College of Criminal Justice στη Νέα Υόρκη. «Χρησιμοποιεί το ζήτημα του εγκλήματος για πολιτική πόζα και πολιτικό όφελος. Δεν είναι ο μόνος που το κάνει — πολλοί πολιτικοί το κάνουν. Απλώς εκείνος το κάνει με τρόπους πολύ πιο θεατρικούς και δυνητικά πιο επιβλαβείς από άλλους πολιτικούς».

«Ταχύρρυθμο» στυλ

Ο Τραμπ προσεγγίζει το ζήτημα με το χαρακτηριστικό του ταχύρρυθμο στυλ, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα. «Εκδίδοντας εντολές, αναπτύσσοντας αστυνομικές δυνάμεις και την Εθνοφρουρά, επιτιθέμενος σε Δημοκρατικούς δημάρχους και κυβερνήτες, ενώ ταυτόχρονα διατυπώνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις τόσο για την κατάσταση πριν από την παρέμβασή του όσο και για τα αποτελέσματα που ισχυρίζεται ότι πέτυχε».

Μπορεί να λέει ο Τραμπ ότι το έγκλημα στην Ουάσιγκτον βρίσκεται στα χειρότερά του, αλλά τα στατιστικά δείχνουν πτώση. Αυτή την πτώση μάλιστα, την χρησιμοποιεί τώρα για να ισχυριστεί ότι αυτή οφείλεται στα στρατεύματα που έστειλε. «Κάτι που επίσης δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, καθώς η πόλη εξακολουθεί να καταγράφει ληστείες και κλοπές οχημάτων, μεταξύ άλλων εγκλημάτων» όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Το πρόβλημα του εγκλήματος είναι απολύτως πραγματικό για τους κατοίκους που ζουν σε βίαιες γειτονιές, αλλά οι εγκληματολόγοι λένε ότι το μεγαλύτερο ζήτημα με τη στρατηγική του Τραμπ είναι η παντελής έλλειψη υπομονής να αντιμετωπιστούν οι βαθιά ριζωμένες και περίπλοκες αιτίες ή να αναγνωριστεί ό,τι έχουν ήδη καταφέρει πόλεις και πολιτείες.

Λίγες οι βίαιες ρεπουμπλικανικές πολιτείες

Ερωτηθείς ο Τραμπ αν θα έστελνε την Εθνοφρουρά και σε πόλεις που βρίσκονται σε «κόκκινες» πολιτείες, απάντησε καταφατικά. «Φυσικά, αλλά δεν είναι και τόσες πολλές», είπε.

Αρκετές αμερικανικές πόλεις, όπως το Λιτλ Ροκ στο Αρκάνσας και η Βιρτζίνια Μπιτς στη Βιρτζίνια, έχουν καταγράψει αύξηση στις ανθρωποκτονίες. Καμία όμως από αυτές, που βρίσκονται σε πολιτείες με Ρεπουμπλικανούς κυβερνήτες, δεν έχει γίνει στόχος ομοσπονδιακής επέμβασης.

«Οι πόλεις που στοχοποιούνται είναι πράγματι από τις πιο βίαιες στη χώρα, αλλά υπάρχουν πολύ εμφανείς παραλείψεις, ειδικά το Ντιτρόιτ, το Μέμφις και το Σεντ Λούις», είπε ο Γκελμπ. «Δύσκολα μπορεί κανείς να μην παρατηρήσει ότι οι στόχοι βρίσκονται σε πολιτείες ξεκάθαρα “μπλε”, αλλά όχι σε “κόκκινες” ή “μοβ”».

Κάθε φορά που ο Τραμπ βρέθηκε σε δύσκολη πολιτική θέση, όπως όταν δέχτηκε έντονη κριτική για την αποτυχία του να δημοσιοποιήσει τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», συνήθιζε να καταφεύγει σε δύο θέματα που θεωρεί πολιτικά κερδοφόρα: τη μετανάστευση και το έγκλημα, σημειώνουν οι New York Times.

«Το έγκλημα εδώ είναι επίδειξη, είναι αντιπερισπασμός», είπε ο Γκρέγκ Μπάρακ, ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας στο Eastern Michigan University, «Αν ήταν σοβαρός για το έγκλημα, θα αποκαθιστούσε το δισεκατομμύριο δολάρια που έχει αφαιρέσει από την πόλη· θα τοποθετούσε περισσότερους αστυνομικούς· θα όριζε περισσότερους τοπικούς δικαστές· όλα εκείνα που θα έκανες αν πραγματικά ήθελες να αντιμετωπίσεις το έγκλημα».