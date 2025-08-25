Μπορούν πάνοπλοι στρατιώτες να πατάξουν το έγκλημα; – Τι λένε τα στοιχεία και η εμπειρία

Στο σενάριο της ταινίας «Πολιορκία» (1998) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στον στρατό να εισβάλει στο Μπρούκλιν προκειμένου να εντοπίσει τρομοκράτες. Σήμερα, η προεδρία Τραμπ μιμείται εν μέρει το σενάριο, πιστεύοντας ότι πάνοπλοι στρατιώτες θα απαλείψουν τo έγκλημα στις αμερικανικές πόλεις. Ισχύει;

Ο Τραμπ εδώ και καιρό, χαρακτηρίζει τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ ως άνομες, αποτυχημένες, -καθώς διοικούνται από Δημοκρατικούς- έχοντας μια εμμονή ειδικά με το Σικάγο.

Την Κυριακή 24 Αυγούστου η δύναμη της αμερικανικής εθνοφρουράς που αναπτύχθηκε στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον άρχισε να φέρει βαρέα όπλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποστηρίξει ότι η εγκληματικότητα είναι ανεξέλεγκτη σε αρκετές άλλες πόλεις. «Κοιτάξτε το Σικάγο, πόσο χάλια είναι. Κοιτάξτε το Λος Άντζελες, πόσο χάλια είναι», είπε ο Τραμπ. «Έχουμε και άλλες πόλεις που είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Η Νέα Υόρκη έχει πρόβλημα. Και μετά έχετε, φυσικά, τη Βαλτιμόρη και το Όκλαντ. Αυτές δεν τις αναφέρουμε πια. Έχουν ξεφύγει εντελώς. Δεν θα το επιτρέψουμε».

Είναι πράγματι έτσι ώστε να αξίζει να βλέπουν περαστικοί πολίτες στρατιώτες να περιπολούν με τυφέκια M4 και πιστόλια M17;

Τα στατιστικά

Τα στοιχεία των τελευταίων ετών δίνουν μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που περιγράφει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ουάσιγκτον, συγκριτικά με το 2023, το 2024 μειώθηκαν τα βίαια εγκλήματα 35%, οι ανθρωποκτονίες 32%, και οι ληστείες 39%. Επίσης οι κλοπές αυτοκινήτων βούτηξαν κατά 53%. Το 2025 τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν και άλλο, συγκριτικά με το 2024: Βίαια εγκλήματα −27%, ανθρωποκτονίες −12%.

Στο Λος Άντζελες καταγράφηκαν 14% λιγότερες ανθρωποκτονίες το 2024 από το 2023 ενώ για φέτος η μείωση είναι 24% συγκριτικά με το 2024.

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει στρατό και στο Σικάγο, αλλά ήδη το α’ εξάμηνο του 2025 οι ανθρωποκτονίες ήταν −31% με τη συνολική βία να είναι ιστορικά η χαμηλότερη φέτος σε ετήσια βάση· συνολικά η βία «ιστορικά χαμηλότερη» φέτος, σύμφωνα με ρεπορτάζ & επίσημες δηλώσεις.

Στη Νέα Υόρκη οι ανθρωποκτονίες είναι 20% λιγότερες από το 2024. Στη Βαλτιμόρη μέχρι τα μέσα 2025 οι ανθρωποκτονίες ήταν -22%, οι μη θανατηφόρες ένοπλες επιθέσεις −19%.

Στο Όκλαντ, το πρώτο εξάμηνο του 2025 τα βίαια εγκλήματα ήταν μειωμένα κατά 29%, οι ανθρωποκτονίες −21% και οι ληστείες −41% (OPD).

Συνολικά, σε 42 μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, το πρώτο εξάμηνο 2025 συγκριτικά με το 2024 οι ανθρωποκτονίες είχαν μειωθεί κατά 17%, πο ληστείες κατά 20% και οι κλοπές πχημάτων κατά 24% (Council on Criminal Justice).

Σχεδόν όλες οι υπό εξέταση πόλεις βρίσκονται σε καθοδική τροχιά στα βασικά βίαια εγκλήματα από το 2023–2024 προς το 2025 (έως σήμερα), ήδη πριν στείλει στρατό ο Τραμπ.

Η εμπειρία του στρατού στο έγκλημα

Η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την καταστολή εγκληματικότητας σε πόλεις αποτελεί μέτρο έκτακτης ανάγκης που ιστορικά εφαρμόστηκε σε διάφορες χώρες.

Ωστόσο, παραδείγματα δείχνουν σπάνια οδηγεί σε διατηρήσιμη μείωση εγκλήματος και συχνά συνοδεύεται από καταγγελίες για καταχρήσεις.

Μετά την αθώωση τεσσάρων αστυνομικών που είχαν καταγραφεί να ξυλοκοπούν τον Αφροαμερικανό Rodney King, ξέσπασαν βίαιες ταραχές στο Λος Άντζελες το 1992. Σε πέντε ημέρες, καταγράφηκαν 63 νεκροί και πάνω από 2.000 τραυματίες. Ο κυβερνήτης Pete Wilson ενεργοποίησε την Εθνοφρουρά της Καλιφόρνια, ενώ ο τότε πρόεδρος George H. W. Bush έστειλε και 4.000 στρατιώτες του στρατού ξηράς και πεζοναύτες. Η παρουσία τους έφερε σχετικά γρήγορα την τάξη, αλλά στην πραγματικότητα δεν λειτούργησε ως μόνιμη αντιμετώπιση κοινωνικών και αστυνομικών προβλημάτων.

Το 2026 ο Μεξικανός πρόεδρος Φελίπε Καλντερόν έθεσε σε εφαρμογή το 2006 μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία στρατιωτικοποίησης της δημόσιας ασφάλειας, αναπτύσσοντας δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε πολιτείες που μαστίζονταν από καρτέλ.

Αν και συνελήφθησαν ή εξουδετερώθηκαν πολλοί ηγέτες οργανωμένων ομάδων, τα ποσοστά ανθρωποκτονιών αυξήθηκαν δραματικά: από περίπου 8.000 το 2007 σε πάνω από 20.000 το 2010, με κορύφωση άνω των 30.000 το 2017 (INEGI). Έκτοτε, οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ καρτέλ και στρατού συνέβαλαν σε έκρηξη βίας και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με Human Rights Watch και τη Διεθνή Αμνηστία.

Αν και οι αμερικανικές πόλεις δεν αντιμετωπίζουν τέτοια κρίση που να επιβάλει την παρουσία στρατού, ωστόσο ακόμα και αυτή η λύση «βαριοπούλας εναντίον μύγας» δεν λειτουργεί.