Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Σύγκρουση Τραμπ – αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη του στρατού σε πόλεις που κυβερνούν οι δημοκρατικοί
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 03:30

Σύγκρουση Τραμπ – αντιπολίτευσης για την ανάπτυξη του στρατού σε πόλεις που κυβερνούν οι δημοκρατικοί

«Δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», λένε δημοκρατικοί στις ΗΠΑ για τον Τραμπ, που «κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής».

Αντιπολιτευόμενοι κατηγόρησαν ξανά χθες Κυριακή τον Ντόναλντ Τραμπ πως «κατασκευάζει κρίσεις» για να στείλει στρατεύματα της εθνοφρουράς σε μεγαλουπόλεις που κυβερνούν δημοκρατικοί, καθώς ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διατείνεται πως «κυριαρχεί» σ’ αυτές η εγκληματικότητα (στη φωτογραφία του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, με φόντο το Καπιτώλιο).

Ο συντηρητικός αρχηγός του κράτους, 79 ετών, που εννοεί να προχωρήσει στην επιβολή του δρακόντειου προγράμματός του για την πάταξη της παραβατικότητας και της μετανάστευσης, απείλησε χθες Κυριακή να στείλει «στρατεύματα» σε ακόμη μια μεγάλη πόλη των ΗΠΑ, τη Βαλτιμόρη, πρωτεύουσα της πολιτείας Μέριλαντ, όπου κυβερνήτης είναι μαύρος δημοκρατικός βετεράνος πολέμου.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε» τον Τραμπ «να παίζει με τις ζωές Αμερικανών, ούτε να κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή»

Τον Ιούνιο, χιλιάδες μέλη της εθνοφρουράς και των πεζοναυτών αναπτύχθηκαν στο Λος Αντζελες. Και, από τη 12η Αυγούστου, στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον (ανατολικά), στρατιωτικά οχήματα σταθμεύουν μπροστά σε κεντρικό συγκοινωνιακό σταθμό και στην πελώρια πλατεία The National Mall, πλάι σε εθνικούς θεσμούς κι ιστορικά μνημεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εξάλλου πως θα διατάξει να αναπτυχθούν στρατεύματα κι ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στο Σικάγο (βόρεια), κατόπιν στη Νέα Υόρκη (βορειοανατολικά), αντίστοιχα την τρίτη μεγαλύτερη και τη μεγαλύτερη μεγαλούπολη των ΗΠΑ.

Οι έφεδροι της εθνοφρουράς αναφέρονται στον κυβερνήτη κάθε αμερικανικής πολιτείας και δεν μπορούν στη θεωρία να αναπτυχθούν παρά μόνο σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα φυσικής καταστροφής, κατόπιν αιτήματος του ομοσπονδιακού κράτους και με έγκριση του κυβερνήτη.

«Καμιά νομική βάση»

Στη θεωρία, ο ρόλος τους δεν είναι να επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ταραχών ή διαδηλώσεων.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμιά νομική βάση, καμιά εξουσία, για να αποπειραθεί να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα στο Σικάγο», έδωσε τον τόνο στο CNN ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου και δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να παίζει με τις ζωές Αμερικανών, ούτε να κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής», είπε.

Ενας «δικτάτορας»

Από την πλευρά του ο δημοκρατικός κυβερνήτης στο Ιλινόι, ο Τζέι Μπι Πρίτσκερ, στην πολιτεία του οποίου βρίσκεται το Σικάγο, τόνισε μέσω X ότι «εδώ και καιρό συνεργαζόμαστε με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην πόλη, συνώνυμη της δράσης κακοποιών σε διεθνές επίπεδο, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών.

«Ομως δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του», πρόσθεσε η μορφή αυτή του δημοκρατικού κόμματος.

Αυτός ο τελευταίος αντέδρασε στα μηνύματα «με δυσάρεστο και προκλητικό τόνο» άλλου δημοκρατικού, του κυβερνήτη της πολιτείας Μέριλαντ Γουές Μουρ.

Πρότεινε το Σάββατο το βράδυ μέσω X στον δισεκατομμυριούχο να κάνει «έναν περίπατο» στη Βαλτιμόρη για να αντικρουστούν «τα ψέματα για την πρόοδο που έχουμε κάνει ως προς την ασφάλεια στο Μέριλαντ».

«Εϊ Ντόναλντ, μπορούμε να σου βρούμε αμαξάκι του γκολφ αν αυτό διευκολύνει τα πράγματα. Κράτα με ενήμερο!» πρόσθεσε σαρκαστικά ο κυβερνήτης της πολιτείας κοντά στην Ουάσιγκτον, η πρωτεύουσα της οποίας, η Βαλτιμόρη, σημαντικό λιμάνι και σκηνικό της αστυνομικής τηλεοπτικής σειράς The Wire, θεωρείται επικίνδυνη.

«Θα στείλω ‘τα στρατεύματα’»

«Υποθέτω πως μιλάει για την εκτός ελέγχου, κυριαρχούμενη από την εγκληματικότητα Βαλτιμόρη; (…) Αν ο Γουές Μουρ χρειάζεται βοήθεια (…) τότε θα στείλω ‘τα στρατεύματα’, όπως γίνεται πολύ κοντά, στην Ουάσιγκτον, για να απαλλαγούμε από την εγκληματικότητα», αντέταξε μέσω Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο κ. Μουρ δήλωσε από την πλευρά του στο CNN και στο CBS News ότι «δεν θα εγκρίνει να χρησιμοποιηθεί η Εθνοφρουρά του Μέριλαντ» για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, καθώς αυτό θα ήταν «αντισυνταγματικό».

«Ελάτε στο Σικάγο»

Οσο για το Σικάγο, η Washington Post έγραψε προχθές Σάββατο πως το Πεντάγωνο καταρτίζει εδώ κι εβδομάδες σχεδιασμούς για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, και εκεί επισήμως για να παταχθούν η εγκληματικότητα κι η μετανάστευση. Το υπουργείο Αμυνας δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Την Παρασκευή, στο Οβάλ Γραφείο του, ο μεγιστάνας υποστήριξε πως «θαυμάσιες αφροαμερικανίδες λένε: ‘σας παρακαλούμε πρόεδρε Τραμπ, ελάτε στο Σικάγο’», αναγγέλλοντας πως η μεγαλούπολη αυτή, και η Νέα Υόρκη, οικονομική και πολιτιστική πρωτεύουσα, θα είναι «οι επόμενες» στη σειρά.

Στην Ουάσιγκτον έχουν πλέον αναπτυχθεί πάνω από 1.900 μέλη της Εθνοφρουράς – τα έστειλαν πολιτείες όπου κυβερνούν ρεπουμπλικάνοι – που προσεχώς θα φέρουν οπλισμό, καθώς και μέλη ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης, ιδίως της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), της αστυνομικής υπηρεσίας για τη μετανάστευση (ICE) και της δίωξης ναρκωτικών (DEA).

«Θα κάνουμε τις πόλεις μας ασφαλείς, πολύ ασφαλείς», επιμένει ο πρόεδρος Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ

