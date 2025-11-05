Μράβατς (προπονητής Μάλμε): «Απίστευτο να αγωνίζεσαι εναντίον του Μπενίτεθ»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μάλμε στη Σουηδία (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο προπονητής των Σουηδών, Άνες Μράβατς, έκαν δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, μιλώντας για το ταλέντο των παικτών του «τριφυλλιού», για το τι να περιμένει από την αναμέτρηση αλλά και για τον σεβασμό του προς τον τεχνικό των Πρασίνων, Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μράβατς:

Για τον Παναθηναϊκό: «Έχει πολλούς ταλαντούχους παίκτες. Έχουν, όπως και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, πολλούς παίκτες της εθνικής ομάδας σε διαφορετικές θέσεις. Πάνω απ’ όλα, έχουν μια επίθεση που είναι πραγματικά ισχυρή. Έχουν τον Κάρολ Σβιντέρσκι που παίζει στην εθνική Πολωνίας, τον Τσιριβέγια στο κέντρο που έχει παίξει στη Λίβερπουλ και Τετέ στα άκρα. Έτσι, έχουν πολλές απειλές. Αλλά τα πήγαμε πολύ καλά εναντίον της Ντινάμο και ελπίζουμε ότι θα κάνουμε το ίδιο και εναντίον του Παναθηναϊκού».

Για το τι περιμένει για τον αγώνα: «Θα υπάρχουν στιγμές που θα αναγκαστούμε να αμυνθούμε χαμηλά και τότε θα πρέπει να το κάνουμε τόσο καλά όσο το κάναμε εναντίον της Ντιναμό. Αλλά μετά θέλουμε να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα από ό,τι κατά τη διάρκεια εκείνου του αγώνα και να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε το παιχνίδι περισσότερο από ό,τι τότε. Θα είμαστε λίγο πιο θαρραλέοι στο επιθετικό μας παιχνίδι».

Για τον Ράφα Μπενίτεθ: «Είναι ένας απίστευτα καταρτισμένος προπονητής, ο οποίος έχει κερδίσει το Champions League με τη Λίβερπουλ και έχει προπονήσει ομάδες όπως η Ρεάλ, η Βαλένθια, η Τσέλσι και η Έβερτον. Απίστευτα ωραίο να αγωνίζεσαι εναντίον ενός τόσο αναγνωρισμένου προπονητή. Έχω όλο τον σεβασμό για όλες τις επιτυχίες που έχει σημειώσει στην καριέρα του. Αλλά για εμάς είναι σαν να προετοιμαζόμαστε για οποιονδήποτε αγώνα».

Για τη δυσκολία της ομάδας του στο γκολ: «Εναντίον της Χάκεν, είχαμε την ευκαιρία να κλείσουμε τον αγώνα πριν ισοφαρίσουν. Το ίδιο ίσχυε και εναντίον της Ντινάμο όταν ήμασταν κοντά στο να κάνουμε το 2-0 πριν προλάβουν να σκοράρουν το γκολ τους στο τέλος. Φυσικά θα ήταν πιο εύκολο για εμάς αν είχαμε πετύχει αυτά τα γκολ. Αλλά τα παιδιά δουλεύουν πραγματικά σκληρά σε κάθε προπόνηση. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε|/

Για τους Τάχα Αλίς και Κόλιν Ρέσλερ: «Ο Τάχα είχε ένα μικρό πρόβλημα με τον τραυματισμό του και δεν προπονήθηκε σήμερα ως προληπτικά, αλλά ελπίζουμε να μπορέσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε αύριο. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Δυστυχώς, ο Κόλιν ανέβασε πυρετό το πρωί, οπότε έπρεπε να πάει σπίτι του. Όπως έχουν τα πράγματα τώρα, οι πιθανότητες δεν είναι τόσο μεγάλες, αλλά ελπίζω πραγματικά να μπορέσει να είναι διαθέσιμος εναντίον του Παναθηναϊκού. Ο Τζούριτς προπονήθηκε κανονικά σήμερα και ένιωθε πολύ καλά με το πόδι του, οπότε μπορεί να αγωνιστεί για αρκετά λεπτά».